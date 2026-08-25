«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади
Буюк Британия ҳукумати Украинанинг Россия ҳудудидаги ҳарбий нишонларга узоқ масофадан зарба бериш қобилиятини янада кучайтиришга қаратилган янги ҳарбий кўмак пакетини тайёрламоқда. Бу ҳақда Киевда Украина Мустақиллик кунига бағишланган тадбирларда иштирок этган Буюк Британия Бош вазири Энди Бернем расман эълон қилди.
2026 йилнинг июль ойида ҳукумат тепасига келган Британиянинг янги Бош вазири ўзининг илк хорижий ташрифини айнан Киевдан бошлаганини таъкидлаб, Лондоннинг Украинани қўллаб-қувватлаш бўйича стратегик позицияси ўзгармас эканини билдирди.
«Ҳужумлар стартгача йўқ қилинади»: Бернемнинг баёноти
Бош вазирнинг сўзларига кўра, Украинани қўллаб-қувватлаш фақатгина ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари билан чекланиб қолмаслиги керак:
«Украинага ёрдам нафақат ҳаво мудофаасини кучайтиришни, балки ракеталар ҳавога учирилишидан олдинроқ Россия ҳужумларини тўхтатиш имконини берадиган узоқ масофали зарба воситаларини ҳам ўз ичига олиши шарт», — деди Энди Бернем.
Лондон томонидан белгилаб олинган бошқа устувор стратегик йўналишлар:
Санкциялар босими: Россиянинг ҳарбий таъминот ва логистика занжирларига қарши чекловларни янада кучайтириш;
Инновациялар ва IT: Замонавий ҳарбий технологиялар ва дрон тизимларини биргаликда ривожлантириш;
Мудофаа саноати интеграцияси: Британия ва Украина мудофаа корхоналари ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий-саноат ҳамкорлигини чуқурлаштириш.
Махфий технологиялар: SCALP ракеталари лойиҳаси
Киевга ташрифи олдидан Британия бош вазири Лондон Украинада узоқ масофали SCALP ракеталарини ишлаб чиқариш ва модернизация қилиш учун зарур бўлган махфий маълумотлар ҳамда технологияларни узатишга расман рухсат берганини очиқлади.
Ушбу қадам Украинага Ғарб технологиялари асосида ўз ҳудудида узоқ масофали юқори аниқликдаги қуролларни ишлаб чиқариш ва Россия ҳарбий инфратузилмасига тўғридан-тўғри зарба бериш имкониятини кенгайтиради.
…