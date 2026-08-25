«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади

·5·Дунё
«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади

Буюк Британия ҳукумати Украинанинг Россия ҳудудидаги ҳарбий нишонларга узоқ масофадан зарба бериш қобилиятини янада кучайтиришга қаратилган янги ҳарбий кўмак пакетини тайёрламоқда. Бу ҳақда Киевда Украина Мустақиллик кунига бағишланган тадбирларда иштирок этган Буюк Британия Бош вазири Энди Бернем расман эълон қилди.

2026 йилнинг июль ойида ҳукумат тепасига келган Британиянинг янги Бош вазири ўзининг илк хорижий ташрифини айнан Киевдан бошлаганини таъкидлаб, Лондоннинг Украинани қўллаб-қувватлаш бўйича стратегик позицияси ўзгармас эканини билдирди.

«Ҳужумлар стартгача йўқ қилинади»: Бернемнинг баёноти

Бош вазирнинг сўзларига кўра, Украинани қўллаб-қувватлаш фақатгина ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари билан чекланиб қолмаслиги керак:

«Украинага ёрдам нафақат ҳаво мудофаасини кучайтиришни, балки ракеталар ҳавога учирилишидан олдинроқ Россия ҳужумларини тўхтатиш имконини берадиган узоқ масофали зарба воситаларини ҳам ўз ичига олиши шарт», — деди Энди Бернем.

Лондон томонидан белгилаб олинган бошқа устувор стратегик йўналишлар:

  • Санкциялар босими: Россиянинг ҳарбий таъминот ва логистика занжирларига қарши чекловларни янада кучайтириш;

  • Инновациялар ва IT: Замонавий ҳарбий технологиялар ва дрон тизимларини биргаликда ривожлантириш;

  • Мудофаа саноати интеграцияси: Британия ва Украина мудофаа корхоналари ўртасида тўғридан-тўғри ҳарбий-саноат ҳамкорлигини чуқурлаштириш.

Махфий технологиялар: SCALP ракеталари лойиҳаси

Киевга ташрифи олдидан Британия бош вазири Лондон Украинада узоқ масофали SCALP ракеталарини ишлаб чиқариш ва модернизация қилиш учун зарур бўлган махфий маълумотлар ҳамда технологияларни узатишга расман рухсат берганини очиқлади.

Ушбу қадам Украинага Ғарб технологиялари асосида ўз ҳудудида узоқ масофали юқори аниқликдаги қуролларни ишлаб чиқариш ва Россия ҳарбий инфратузилмасига тўғридан-тўғри зарба бериш имкониятини кенгайтиради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиБугун, 10:44БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:081 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқда1 сентябрда 60 та ҳудудда спиртли ичимлик сотилмайди: Россияда чекловлар жорий этилмоқдаБугун, 10:04Гвинеяда чиқинди полигони қуладиГвинеяда чиқинди полигони қуладиБугун, 09:4347 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташлади47 йиллик «қора рўйхат» тугади: АҚШ Суриядан террорчи давлат мақомини олиб ташладиБугун, 09:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди