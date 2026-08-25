Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқда
Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик кўлами янги стратегик босқичга чиқмоқда. Ғарб ва Америка оммавий ахборот воситалари Украина разведкаси манбаларига таяниб тарқатган янги маълумотларга кўра, КХДР Россия Федерацияси чегара ҳудудларига юқори малакали ҳарбий мутахассисларнинг навбатдаги катта гуруҳини жойлаштирди.
Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси бошлиғи ўринбосари Вадим Скибитскийнинг маълум қилишича, сўнгги босқичда етиб келган шимолий кореялик ҳарбийлар сони 8 500 кишини ташкил этмоқда.
Курск йўналишидаги дрон пунктлари ва сапёрлар
Украина разведкаси тақдим этган маълумотларга кўра, КХДР кучларининг ихтисослашган гуруҳи бевосита Курск вилоятида жамланган:
Дрон операторлари: Чегара ҳудудларида жойлаштирилган бошқарув пунктларида камида 400 нафар учувчисиз учиш аппарати (дрон) оператори фаолият юритмоқда. Улар разведка маълумотларини тўплаш ва зарба берувчи дронларни йўналтириш билан шуғулланмоқда;
Муҳандис-сапёрлар корпуси: Гуруҳ таркибида 1 000 нафар сапёр-муҳандис мавжуд бўлиб, улар мудофаа истеҳкомларини мустаҳкамлаш ва миналардан тозалаш ишларини бажармоқда;
Тактик вазифа: КХДР ҳарбийлари тўғридан-тўғри Украина чегарасини кесиб ўтмасдан, Россия чегаралари ва орқа фронтини назорат қилмоқда. Бу эса Россия Қуролли Кучларига ўз асосий жанговар бўлинмаларини ҳужумкор амалиётларга тўлиқ сафарбар қилиш имконини беради.
Ракеталар, ўқ-дорилар ва янги 50 минглик келишув
Москва ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий шартнома доирасида техник ва жонли куч таъминоти давом этмоқда:
Баллистик қуроллар: Аввалроқ Россия КХДРдан камида 150 та ўрта масофали KN-23 ва KN-24 баллистик ракеталари ҳамда катта ҳажмдаги артиллерия ўқ-дориларини қабул қилиб олгани хабар қилинган эди;
Умумий контингент: Разведка ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирга қадар жами 25 мингга яқин Шимолий Корея ҳарбий хизматчиси Россия тузилмалари орқали ўтган ёки ротация тартибида бўлиб турибди;
Сентябрь музокаралари: ОАВ маълумотларига кўра, Владимир Путин ва Ким Чен Ин ўртасида кутилаётган навбатдаги олий даражадаги учрашувда Россияга қўшимча равишда 50 минг нафаргача ҳарбий мутахассис ва ишчи кучини юбориш масаласи келишиб олиниши мумкин.
…