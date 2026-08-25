Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқда

·0·Дунё
Янги кучлар: Шимолий Кореядан 400 нафар дрон оператори ва сапёрлар фронтга жалб этилмоқда

Россия ва Шимолий Корея ўртасидаги ҳарбий ҳамкорлик кўлами янги стратегик босқичга чиқмоқда. Ғарб ва Америка оммавий ахборот воситалари Украина разведкаси манбаларига таяниб тарқатган янги маълумотларга кўра, КХДР Россия Федерацияси чегара ҳудудларига юқори малакали ҳарбий мутахассисларнинг навбатдаги катта гуруҳини жойлаштирди.

Украина Мудофаа вазирлиги Бош разведка бошқармаси бошлиғи ўринбосари Вадим Скибитскийнинг маълум қилишича, сўнгги босқичда етиб келган шимолий кореялик ҳарбийлар сони 8 500 кишини ташкил этмоқда.

Курск йўналишидаги дрон пунктлари ва сапёрлар

Украина разведкаси тақдим этган маълумотларга кўра, КХДР кучларининг ихтисослашган гуруҳи бевосита Курск вилоятида жамланган:

  • Дрон операторлари: Чегара ҳудудларида жойлаштирилган бошқарув пунктларида камида 400 нафар учувчисиз учиш аппарати (дрон) оператори фаолият юритмоқда. Улар разведка маълумотларини тўплаш ва зарба берувчи дронларни йўналтириш билан шуғулланмоқда;

  • Муҳандис-сапёрлар корпуси: Гуруҳ таркибида 1 000 нафар сапёр-муҳандис мавжуд бўлиб, улар мудофаа истеҳкомларини мустаҳкамлаш ва миналардан тозалаш ишларини бажармоқда;

  • Тактик вазифа: КХДР ҳарбийлари тўғридан-тўғри Украина чегарасини кесиб ўтмасдан, Россия чегаралари ва орқа фронтини назорат қилмоқда. Бу эса Россия Қуролли Кучларига ўз асосий жанговар бўлинмаларини ҳужумкор амалиётларга тўлиқ сафарбар қилиш имконини беради.

Ракеталар, ўқ-дорилар ва янги 50 минглик келишув

Москва ва Пхеньян ўртасидаги ҳарбий шартнома доирасида техник ва жонли куч таъминоти давом этмоқда:

  • Баллистик қуроллар: Аввалроқ Россия КХДРдан камида 150 та ўрта масофали KN-23 ва KN-24 баллистик ракеталари ҳамда катта ҳажмдаги артиллерия ўқ-дориларини қабул қилиб олгани хабар қилинган эди;

  • Умумий контингент: Разведка ҳисоб-китобларига кўра, ҳозирга қадар жами 25 мингга яқин Шимолий Корея ҳарбий хизматчиси Россия тузилмалари орқали ўтган ёки ротация тартибида бўлиб турибди;

  • Сентябрь музокаралари: ОАВ маълумотларига кўра, Владимир Путин ва Ким Чен Ин ўртасида кутилаётган навбатдаги олий даражадаги учрашувда Россияга қўшимча равишда 50 минг нафаргача ҳарбий мутахассис ва ишчи кучини юбориш масаласи келишиб олиниши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Зеленскийнинг қиёфадоши қамоқдан фронтга кетмоқда: Сарукяннинг кутилмаган қарори...Бугун, 11:2136 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этди36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этдиБугун, 11:12«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқлади«Ракеталар учирилмасдан йўқ қилинади»: Британия Бош вазири Киевда махфий келишувни очиқладиБугун, 11:03Токиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиТокиода суши тарқатадиган ноодатий автобус ишга тушадиБугун, 10:44БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!БМТда кескин бурилиш: 50 давлат Россияни қоралади, аммо 143 та давлат уни қўлламади!Бугун, 10:33«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!«Эрон ўғлимга суиқасд қилмоқчи бўлди»: Нетаньяхудан шов-шувли баёнот!Бугун, 10:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди