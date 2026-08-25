Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етди

·32·Техно
Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етди

Европанинг Коперникус иқлим хизмати мутахассислари томонидан қайд этилишича, 22-август куни ўртача жаҳон океани сиртининг ҳарорати 21,1 даражага етган. ТАСС нашрининг хабар беришича, бу кўрсаткич 1979-йилдан бери олиб борилаётган сунъий йўлдош кузатувлари тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Аввалги максимал кўрсаткич жорий йилнинг март ойида қайд этилиб, 21,09 даражани ташкил қилган эди. Янги қиймат аввалгисидан атиги озгина фарқ қилса-да, иқлимшунослар рекорднинг ўрнатилиш вақтига алоҳида эътибор қаратмоқдалар.

Одатда, Дунё океани юзасининг ўртача ҳарорати Жанубий яримшарда ёз фасли якунлангач, март ёки апрель ойларида ўзининг йиллик чўққисига чиқиши одатий ҳол саналади. Бироқ бу сафарги рекорд август ойининг охирига тўғри келди.

Иқлим ўзгаришлари ва уларнинг сабаблари

Коперникус мутахассисларининг таъкидлашича, жорий йилда денгиз сувининг ҳарорати деярли ҳар куни мос саналар учун энг юқори даражада сақланиб келган. Ушбу жараён икки асосий омил — узоқ муддатли глобал исиш ҳамда Тинч океанидаги Эл-Нино иқлим ҳодисаси таъсири билан изоҳланади.

Маълумки, Эл-Нино глобал ҳароратни қўшимча равишда кўтариш хусусиятига эга. Мутахассислар табиий иқлим ўзгарувчанлиги инсон фаолияти билан боғлиқ узоқ муддатли исиш тенденцияси устига қатламланиб келаётганини алоҳида таъкидлайдилар.

Глобал оқибатлар

Океаннинг ҳаддан ташқари қизиши сайёрамиз учун жиддий оқибатларни келтириб чиқаради. Хусусан, илиқроқ сув иссиқлик кенгайиши ҳисобига денгиз сатининг кўтарилишига сабаб бўлади.

Шунингдек, бу ҳолат денгиздаги иссиқлик тўлқинларини кучайтириб, экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг интенсивлигига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.

Жаҳон океаниИқлим ўзгаришиКоперникусЭкологияГлобал исиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиSamsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиБугун, 13:26Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?iPhone 17 Pro қайси давлатларда энг қиммат ва энг арзон сотилмоқда?Кеча, 09:59iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)23.08, 13:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Смартфонлар бозорида мисли кўрилмаган рақобат: 2026-йил сентябрида 5 та флагман чиқади
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди