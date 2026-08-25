Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етди
Европанинг Коперникус иқлим хизмати мутахассислари томонидан қайд этилишича, 22-август куни ўртача жаҳон океани сиртининг ҳарорати 21,1 даражага етган. ТАСС нашрининг хабар беришича, бу кўрсаткич 1979-йилдан бери олиб борилаётган сунъий йўлдош кузатувлари тарихидаги мутлақ рекорд ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Аввалги максимал кўрсаткич жорий йилнинг март ойида қайд этилиб, 21,09 даражани ташкил қилган эди. Янги қиймат аввалгисидан атиги озгина фарқ қилса-да, иқлимшунослар рекорднинг ўрнатилиш вақтига алоҳида эътибор қаратмоқдалар.
Одатда, Дунё океани юзасининг ўртача ҳарорати Жанубий яримшарда ёз фасли якунлангач, март ёки апрель ойларида ўзининг йиллик чўққисига чиқиши одатий ҳол саналади. Бироқ бу сафарги рекорд август ойининг охирига тўғри келди.
Иқлим ўзгаришлари ва уларнинг сабаблариКоперникус мутахассисларининг таъкидлашича, жорий йилда денгиз сувининг ҳарорати деярли ҳар куни мос саналар учун энг юқори даражада сақланиб келган. Ушбу жараён икки асосий омил — узоқ муддатли глобал исиш ҳамда Тинч океанидаги Эл-Нино иқлим ҳодисаси таъсири билан изоҳланади.
Маълумки, Эл-Нино глобал ҳароратни қўшимча равишда кўтариш хусусиятига эга. Мутахассислар табиий иқлим ўзгарувчанлиги инсон фаолияти билан боғлиқ узоқ муддатли исиш тенденцияси устига қатламланиб келаётганини алоҳида таъкидлайдилар.
Глобал оқибатларОкеаннинг ҳаддан ташқари қизиши сайёрамиз учун жиддий оқибатларни келтириб чиқаради. Хусусан, илиқроқ сув иссиқлик кенгайиши ҳисобига денгиз сатининг кўтарилишига сабаб бўлади.
Шунингдек, бу ҳолат денгиздаги иссиқлик тўлқинларини кучайтириб, экстремал об-ҳаво ҳодисаларининг интенсивлигига ҳам ўз таъсирини кўрсатиши мумкинлиги айтилмоқда.
…