36 ёшли ФИДE менежери тўсатдан вафот этди
Халқаро шахмат федерацияси (FIDE) операцион менежери Сергей Индейкин 36 ёшида вафот этди. Федерация унинг ўлими тўсатдан юзага келган касаллик ортидан содир бўлганини маълум қилди.
Сергей Индейкин яқинда хизмат сафари билан Нигерия пойтахти Абуджа шаҳрида бўлган. У ерда шахмат мусобақасини ташкил этиш ишларида иштирок этган.
Сафардан кейин у Ўзбекистонга келган ва шу ерда ўзини ёмон ҳис қила бошлаган. Кейин Россияга қайтганидан сўнг аҳволи яна оғирлашиб, Пермь шаҳрида шифохонага ётқизилган, аммо шифокорлар унинг ҳаётини сақлаб қола олмаган.
Марҳумнинг отаси Александр Индейкиннинг айтишича, ўғлининг Нигерияда зарарланган чивин чақиши орқали малярия юқтирган бўлиши эҳтимол қилинган. Унинг сўзларига кўра, FIDE ҳамкасблари таърифлаган аломатлар малярия белгиларини эслатган. Бироқ касалликнинг аниқ ташхиси ва ўлим сабаби федерация томонидан расман тасдиқланмаган.
Индейкин FIDE тадбирларида 2021 йилдан бери ишлаб келган. У жаҳон чемпионати баҳслари, Жаҳон кубоги, номзодлар турнирлари, рапид ва блиц бўйича жаҳон чемпионатлари каби йирик мусобақаларни ташкил этишда қатнашган.
Унинг иши мусобақалар ўтказиладиган турли мамлакатларга тез-тез хизмат сафарларига чиқишни талаб қилган. Ҳамкасблари Индейкинни йирик халқаро шахмат мусобақаларини ташкил этишда муҳим ҳисса қўшган профессионал мутахассис сифатида эсламоқда.
Айрим манбаларда у ишдан ташқари болалар уйини қўллаб-қувватлагани, сафарларидан болаларга шахматга оид эсдалик совғалари олиб келгани ҳам қайд этилган.
Нигерияда малярия кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, мамлакат дунёда малярия юки энг юқори бўлган давлатлардан ҳисобланади.
Манба: МИР 24
…