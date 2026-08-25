Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилди
Европа футболида трансфер ойнасининг ёпилишига саноқли кунлар қолган бир пайтда, Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Джек Грилишга қизиқиш билдирмоқда. GOAL.com нашрининг хабар беришича, Италия гранди инглиз футболчиси учун тахминан 15 миллион евро миқдорида таклиф бериш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсумни ижара асосида Эвертон сафида ўтказган 1995 йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячининг фаолиятини Ливерпул клубида давом эттириши тахмин қилинган эди. “Ирисчилар” бош мураббийи Давид Моес футболчини ўз сафида сақлаб қолишни истаганига қарамай, томонлар тўлиқ келишувга эриша олмади. Натижада Эвертон ушбу трансфердан воз кечди.
Трансфер нархининг пасайиши ва клубларнинг қизиқишиСўнгги ҳафталарда футболчининг трансфер қиймати сезиларли даражада пасайиб кетганига қарамай, дастлабки даъвогарлар аста-секин ўз қизиқишларини йўқота бошлади. Хусусан, Ливерпул клуби ҳам 30 ёшли футболчини тўлақонли асосда ўз сафига қўшиб олиш фикридан қайтди. Шу фонида Милан вазиятдан фойдаланиб қолишга ҳаракат қилмоқда.
Бироқ Италия клуби учун молиявий шартлар ҳамон муҳим аҳамият касб этади. Милан раҳбарияти трансферни амалга ошириш учун Манчестер Сити талаб қилаётган нарх 10 миллион фунт стерлингдан паст бўлишини истамоқда. Акс ҳолда, келишув амалга ошмай қолиши ҳам мумкин.
Рубен Аморим режалари ва таркибдаги ўзгаришларМилан бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнаси ёпилгунга қадар чап қанот ҳужумкор ярим ҳимоячиси позициясини кучайтиришни устувор вазифа этиб белгилаган. Мутахассис айниқса шу ҳудудда рақобатни ошириш ва жамоа ўйинини янада кучайтириш ниятида.
Шунингдек, ушбу трансфернинг амалга ошиши жамоанинг асосий юлдузларидан бири Рафаел Леао келажагига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Агар португалиялик вингер жамоани тарк этса, Милан раҳбарияти Джек Грилиш трансферига янада жиддийроқ маблағ йўналтириши кутилмоқда. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда.
…