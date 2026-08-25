Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилди

·22·Спорт
Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилди

Европа футболида трансфер ойнасининг ёпилишига саноқли кунлар қолган бир пайтда, Италиянинг Милан клуби ҳужум чизиғини кучайтириш мақсадида Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Джек Грилишга қизиқиш билдирмоқда. GOAL.com нашрининг хабар беришича, Италия гранди инглиз футболчиси учун тахминан 15 миллион евро миқдорида таклиф бериш имкониятини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсумни ижара асосида Эвертон сафида ўтказган 1995 йилда туғилган ҳужумкор ярим ҳимоячининг фаолиятини Ливерпул клубида давом эттириши тахмин қилинган эди. “Ирисчилар” бош мураббийи Давид Моес футболчини ўз сафида сақлаб қолишни истаганига қарамай, томонлар тўлиқ келишувга эриша олмади. Натижада Эвертон ушбу трансфердан воз кечди.

Трансфер нархининг пасайиши ва клубларнинг қизиқиши

Сўнгги ҳафталарда футболчининг трансфер қиймати сезиларли даражада пасайиб кетганига қарамай, дастлабки даъвогарлар аста-секин ўз қизиқишларини йўқота бошлади. Хусусан, Ливерпул клуби ҳам 30 ёшли футболчини тўлақонли асосда ўз сафига қўшиб олиш фикридан қайтди. Шу фонида Милан вазиятдан фойдаланиб қолишга ҳаракат қилмоқда.

Бироқ Италия клуби учун молиявий шартлар ҳамон муҳим аҳамият касб этади. Милан раҳбарияти трансферни амалга ошириш учун Манчестер Сити талаб қилаётган нарх 10 миллион фунт стерлингдан паст бўлишини истамоқда. Акс ҳолда, келишув амалга ошмай қолиши ҳам мумкин.

Рубен Аморим режалари ва таркибдаги ўзгаришлар

Милан бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнаси ёпилгунга қадар чап қанот ҳужумкор ярим ҳимоячиси позициясини кучайтиришни устувор вазифа этиб белгилаган. Мутахассис айниқса шу ҳудудда рақобатни ошириш ва жамоа ўйинини янада кучайтириш ниятида.

Шунингдек, ушбу трансфернинг амалга ошиши жамоанинг асосий юлдузларидан бири Рафаел Леао келажагига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Агар португалиялик вингер жамоани тарк этса, Милан раҳбарияти Джек Грилиш трансферига янада жиддийроқ маблағ йўналтириши кутилмоқда. Ҳозирча томонлар ўртасидаги музокаралар давом этмоқда.

МиланМанчестер СитиДжек ГрилишТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди