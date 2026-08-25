Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?
Ижтимоий тармоқларда Сергели туманида бир неча киши ўртасида юзага келган жанжал акс этган видео тарқалди. Кадрларда икки фуқаронинг бир шахс билан жанжаллашаётгани ва унга нисбатан куч ишлатаётгани кўринади.
Ҳолат юзасидан Сергели тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган.
Жанжал болаларни кўриш учун қилинган ташрифдан кейин бошланган
Маълум қилинишича, воқеа 9 август куни содир бўлган.
1991 йилда туғилган Б.Р. болаларини кўриш мақсадида Сергели туманида яшовчи собиқ турмуш ўртоғи — 1997 йилда туғилган Д.К.нинг уйига келган.
Бироқ ташриф давомида у ҳамда аёлнинг оила аъзолари ўртасида келишмовчилик келиб чиққан.
Шундан сўнг воқеа жанжалга айланиб кетган.
Видеода нима акс этган?
Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда бир неча киши ўртасидаги тортишув ва жисмоний куч ишлатиш ҳолати акс этган.
Дастлабки маълумотларга кўра, жанжалга 1965 йилда туғилган М.К. ва 1992 йилда туғилган Э.К. ҳам аралашган.
Ҳозирча ҳолатнинг барча тафсилотлари расмий текширув жараёнида аниқлаштирилмоқда.
Сергели ИИБ текширув бошлади
Мазкур ҳолат юзасидан Сергели тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.
Текширув давомида жанжалнинг келиб чиқиш сабаблари, унда иштирок этган шахсларнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш ҳамда воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш чоралари кўрилади.
воқеа иштирокчиларининг кўрсатмалари ўрганилади;
жанжалнинг аниқ сабаблари белгиланади;
видеодаги ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилади;
текширув якунлари бўйича қонуний қарор қабул қилинади.
Энди қандай қарор қабул қилинади?
Ҳозирча воқеа бўйича якуний ҳуқуқий хулоса берилмаган. Сергели тумани ИИБ томонидан ўтказилаётган терговга қадар текширув натижаларига кўра, қонунчиликда белгиланган тартибда қарор қабул қилиниши таъминланади.
Шу тариқа, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган Сергелидаги калтаклаш видеоси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборига тушди. Энди воқеанинг барча тафсилотлари ва унга алоқадор шахсларнинг ҳаракатларига қандай ҳуқуқий баҳо берилиши текширув якунларидан сўнг маълум бўлади.
…