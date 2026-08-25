Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?

·48·Жамият
Сергелидаги калтаклаш видеоси ортидан текширув бошланди: жанжалга нима сабаб бўлган?

Ижтимоий тармоқларда Сергели туманида бир неча киши ўртасида юзага келган жанжал акс этган видео тарқалди. Кадрларда икки фуқаронинг бир шахс билан жанжаллашаётгани ва унга нисбатан куч ишлатаётгани кўринади.

Ҳолат юзасидан Сергели тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари бошланган.

Жанжал болаларни кўриш учун қилинган ташрифдан кейин бошланган

Маълум қилинишича, воқеа 9 август куни содир бўлган.

1991 йилда туғилган Б.Р. болаларини кўриш мақсадида Сергели туманида яшовчи собиқ турмуш ўртоғи — 1997 йилда туғилган Д.К.нинг уйига келган.

Бироқ ташриф давомида у ҳамда аёлнинг оила аъзолари ўртасида келишмовчилик келиб чиққан.

Шундан сўнг воқеа жанжалга айланиб кетган.

Видеода нима акс этган?

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда бир неча киши ўртасидаги тортишув ва жисмоний куч ишлатиш ҳолати акс этган.

Дастлабки маълумотларга кўра, жанжалга 1965 йилда туғилган М.К. ва 1992 йилда туғилган Э.К. ҳам аралашган.

Ҳозирча ҳолатнинг барча тафсилотлари расмий текширув жараёнида аниқлаштирилмоқда.

Сергели ИИБ текширув бошлади

Мазкур ҳолат юзасидан Сергели тумани Ички ишлар бўлими томонидан терговга қадар текширув ҳаракатлари олиб борилмоқда.

Текширув давомида жанжалнинг келиб чиқиш сабаблари, унда иштирок этган шахсларнинг ҳаракатларига ҳуқуқий баҳо бериш ҳамда воқеанинг барча ҳолатларини аниқлаш чоралари кўрилади.

  • воқеа иштирокчиларининг кўрсатмалари ўрганилади;

  • жанжалнинг аниқ сабаблари белгиланади;

  • видеодаги ҳолатга ҳуқуқий баҳо берилади;

  • текширув якунлари бўйича қонуний қарор қабул қилинади.

Энди қандай қарор қабул қилинади?

Ҳозирча воқеа бўйича якуний ҳуқуқий хулоса берилмаган. Сергели тумани ИИБ томонидан ўтказилаётган терговга қадар текширув натижаларига кўра, қонунчиликда белгиланган тартибда қарор қабул қилиниши таъминланади.

Шу тариқа, ижтимоий тармоқларда кенг тарқалган Сергелидаги калтаклаш видеоси ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар эътиборига тушди. Энди воқеанинг барча тафсилотлари ва унга алоқадор шахсларнинг ҳаракатларига қандай ҳуқуқий баҳо берилиши текширув якунларидан сўнг маълум бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиАндижонда бир оилада 4 нафар эгизак дунёга келдиБугун, 13:17Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБлогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилдиБугун, 09:18Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Ширинлик ортидаги ҳолат: Пряник қандай шароитда тайёрланмоқда?Бугун, 06:17Фарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаФарзандларини кўришга келган эркак собиқ хотининг уйида калтаклангани айтилмоқдаБугун, 06:0318 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб берди18 ёшга тўлган кунида — Ота алимент қарзини тўлаб бердиКеча, 19:31Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Иккинчи имконият: ОТМлардаги вакант ўринларга қабул бўйича муҳим қўлланма!Кеча, 15:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди