Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?

·1·Дунё
Ozon’дан фавқулодда қарор: Маркетплейс инқирозли вазиятдан қандай чиқмоқда?

Россиянинг бир нечта ҳудудларидаги логистика объектлари ва йирик марказларда содир бўлган ёнғинлар ҳамда ҳужумлар ортидан Ozon раҳбарияти ўз ҳамкорлари ва сотувчиларини қўллаб-қувватлаш бўйича шошилинч инқирозга қарши чоралар пакетини эълон қилди.

Маркетплейс маъмурияти етказилган зарарни тўлиқ ҳисоблаб чиқиш мақсадида инвентаризация ишларини бошлади ва суғуртаси мавжуд бўлган барча сотувчиларга нобуд бўлган товарлар қиймати қоплаб берилишини расман маълум қилди.

Селлерларга бериладиган енгилликлар: 22 сентябргача жарималар йўқ

Маркетплейс раҳбарияти тадбиркорлар ва сотувчилар молиявий қийинчиликларга дуч келмаслиги учун қуйидаги қарорларни қабул қилди:

  • Тўлиқ компенсация ва сақлаш тўловларининг бекор бўлиши: Фавқулодда ҳодиса рўй берган вақтдан бошлаб шикастланган майдонларда қолган маҳсулотлар учун сақлаш тўлови ундирилмайди;

  • Жарималар ва санкциялар бекор қилинди: Сотувчилар айби билан буюртмалар бекор қилинганда ёки маҳсулотни жўнатиш кечиктирилганда қўлланадиган барча жарималар 22 сентябргача тўлиқ тўхтатилди;

  • 38 та ҳудудда пост-тўлов вақтинча тўхтатилди: Товарларнинг оммавий равишда қайтарилишини (возврат) камайтириш мақсадида 38 та субъектда шикастланган омбор маҳсулотларига буюртма олишда кейин тўлаш тизимига чеклов қўйилди;

  • Комиссиялар пасайтирилди: 30 августдан эътиборан омборларда товар сақлаш бўйича хизмат ҳақи 3 фоиз пунктга камайтирилади;

  • Ташиш харажатлари компания ҳисобидан: Фаолияти вақтинча тўхтатилган омборлардан товарларни бошқа хавфсиз марказларга кўчириш харажатларини Ozon тўлиқ ўз зиммасига олади.

6 та шаҳардаги ёнғинлар ва биржадаги вазият

Фавқулодда воқеалар хронологияси ва бозордаги реакция:

  • Кенг кўламли шикастланиш: 22 август куни Самаранинг Чапаевск шаҳридаги объектлардан бошланган ёнғинлар Оренбург, Адигей, Невинномысск, Краснодар ва Махачқалъадаги майдонларга тарқалган. Мутахассисларнинг дастлабки баҳосига кўра, шикастланишлар маркетплейс омбор фондининг 15–19 фоизига таъсир қилган;

  • Эвакуация ва хавфсизлик: Объектлардаги барча ходимлар ва ишчилар тезкорлик билан хавфсиз ҳудудларга эвакуация қилинган;

  • Биржадаги тебраниш: «Lenta.ru» нашри хабарига кўра, воқеалардан сўнг Москва биржасида Ozon акциялари 26 фоизгача пасайиб, 2 140 рублни ташкил этди. Бироқ компаниянинг инқирозга қарши тезкор баёнотлари ва чоралари натижасида 25 августга келиб қимматли қоғозлар нархи яна 3,54% га кўтарилди.

Компания матбуот хизматининг таъкидлашича, логистика марказларидаги вазиятга қарамай, мижозларга буюртмаларни етказиб беришнинг асосий муддатлари назорат остида ушлаб турилибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?Бугун, 17:50Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47Сингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиСингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиБугун, 16:38Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Бугун, 16:26Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Бугун, 16:10Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди