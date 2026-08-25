Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилди
Россиянинг Ростех давлат корпорациясига қарашли Бирлашган двигателлар корпорацияси (ОДК) 4,5 тонна тортиш кучига эга янги суюқликли ракета двигатели — НК-3'нинг те тўла ҳажмли макетини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма кичик сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга мўлжалланган истиқболли «Воронеж» ўта енгил ракета-ташувчиси учун махсус ишлаб чиқилмоқда ва бу синфдаги илк маҳаллий двигател ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги двигателни яратишда ҳам синовдан ўтган технологик захиралардан, ҳам нолдан лойиҳалаштирилган янги компонентлардан фойдаланилмоқда. Масалан, камера прототипи «Soyuz» ракеталарида қўлланиладиган серияли РД-107A ечимларига асосланган бўлса, оксидловчи ва ёнилғи насослари, турбина, газогенератор ҳамда автоматика қисмлари мутлақо янгидан бошлаб лойиҳалаштирилган.
Техник хусусиятлар ва қўлланилишиҲозирги кунда НК-3 двигатели бўйича эскиз лойиҳалаштириш ишлари тўлиқ якунланиб, муҳандислар ишчи конструкторлик ҳужжатларини тайёрлаш босқичига ўтишган. Кейинги муҳим қадам тўлақонли тажриба двигателларини ишлаб чиқариш ва уларни ўт очиш синовларидан ўтказиш бўлади. Якуний лойиҳага кўра, «Воронеж» ўта енгил ракетаси бир йўла 13 та шундай двигател билан жиҳозланади.
Ракетанинг биринчи босқичига 12 та НК-3 двигателидан иборат боғлам ўрнатилса, иккинчи босқичда вакуум шароитида ишлашга мослаштирилган баландлик соплосига эга ягона двигател қўлланилади. Иккинчи босқич двигатели космосда қайта ишга тушиш имкониятига эга бўлиб, бу керакли орбитани шакллантириш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.
Ишлаб чиқариш технологиялари ва истиқболларДвигателнинг мураккаб корпус қисмларини тайёрлашда аддитив технологиялар ва 3D-босмадан фаол фойдаланиш режалаштирилган. ОДК вакилларининг фикрича, бу ёндашув ишлаб чиқариш амалиётлари сонини қисқартириш, конструкцияни синовдан ўтказиш жараёнини тезлаштириш ҳамда двигателнинг якуний таннархини пасайтириш имконини беради.
Мазкур лойиҳанинг бош буюртачиси сифатида «3D Тадқиқотлар ва ишланмалар» компанияси кадоқ тутмоқда. У кичик космик аппаратларни учириш бозорига йўналтирилган бўлиб, ўта енгил ракеталар оғирроқ ташувчиларда йўловчи юк сифатида жой кутмасдан алоҳида миссияларни амалга ошириш имконини беради. Айни пайтда Россияда серияли ишлаб чиқариладиган ўта енгил ракета-ташувчилар мавжуд эмаслиги сабабли, НК-3 двигатели тижорат космик учиш бозорида рақобатбардош ечимга айланиши кутилмоқда.
…