Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилди

·29·Техно
Россияда «Воронеж» ракетаси учун янги НК-3 двигатели яратилди

Россиянинг Ростех давлат корпорациясига қарашли Бирлашган двигателлар корпорацияси (ОДК) 4,5 тонна тортиш кучига эга янги суюқликли ракета двигатели — НК-3'нинг те тўла ҳажмли макетини тақдим этди. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу қурилма кичик сунъий йўлдошларни орбитага чиқаришга мўлжалланган истиқболли «Воронеж» ўта енгил ракета-ташувчиси учун махсус ишлаб чиқилмоқда ва бу синфдаги илк маҳаллий двигател ҳисобланади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, янги двигателни яратишда ҳам синовдан ўтган технологик захиралардан, ҳам нолдан лойиҳалаштирилган янги компонентлардан фойдаланилмоқда. Масалан, камера прототипи «Soyuz» ракеталарида қўлланиладиган серияли РД-107A ечимларига асосланган бўлса, оксидловчи ва ёнилғи насослари, турбина, газогенератор ҳамда автоматика қисмлари мутлақо янгидан бошлаб лойиҳалаштирилган.

Техник хусусиятлар ва қўлланилиши

Ҳозирги кунда НК-3 двигатели бўйича эскиз лойиҳалаштириш ишлари тўлиқ якунланиб, муҳандислар ишчи конструкторлик ҳужжатларини тайёрлаш босқичига ўтишган. Кейинги муҳим қадам тўлақонли тажриба двигателларини ишлаб чиқариш ва уларни ўт очиш синовларидан ўтказиш бўлади. Якуний лойиҳага кўра, «Воронеж» ўта енгил ракетаси бир йўла 13 та шундай двигател билан жиҳозланади.

Ракетанинг биринчи босқичига 12 та НК-3 двигателидан иборат боғлам ўрнатилса, иккинчи босқичда вакуум шароитида ишлашга мослаштирилган баландлик соплосига эга ягона двигател қўлланилади. Иккинчи босқич двигатели космосда қайта ишга тушиш имкониятига эга бўлиб, бу керакли орбитани шакллантириш имкониятларини сезиларли даражада кенгайтиради.

Ишлаб чиқариш технологиялари ва истиқболлар

Двигателнинг мураккаб корпус қисмларини тайёрлашда аддитив технологиялар ва 3D-босмадан фаол фойдаланиш режалаштирилган. ОДК вакилларининг фикрича, бу ёндашув ишлаб чиқариш амалиётлари сонини қисқартириш, конструкцияни синовдан ўтказиш жараёнини тезлаштириш ҳамда двигателнинг якуний таннархини пасайтириш имконини беради.

Мазкур лойиҳанинг бош буюртачиси сифатида «3D Тадқиқотлар ва ишланмалар» компанияси кадоқ тутмоқда. У кичик космик аппаратларни учириш бозорига йўналтирилган бўлиб, ўта енгил ракеталар оғирроқ ташувчиларда йўловчи юк сифатида жой кутмасдан алоҳида миссияларни амалга ошириш имконини беради. Айни пайтда Россияда серияли ишлаб чиқариладиган ўта енгил ракета-ташувчилар мавжуд эмаслиги сабабли, НК-3 двигатели тижорат космик учиш бозорида рақобатбардош ечимга айланиши кутилмоқда.

РостехРакетаДвигателКосмосТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиРоскосмос раҳбари Ой инсоният учун захира уйга айланиши мумкинлигини айтдиБугун, 16:21Samsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиSamsung Galaxy S25 Ultra флагманига Виртуал Рефлектор функцияси қўшиладиБугун, 13:26Huawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиHuawei Пура Х Виев смартфони 7-сентябрь куни сотувга чиқадиБугун, 12:26Жаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиЖаҳон океани суви сўнгги 47 йилдаги энг юқори ҳароратга етдиБугун, 11:53Samsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиSamsung Galaxy S27 Ultra дизайнда туб ўзгаришларга учрайдиБугун, 11:27Хитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиХитойда от ўрнини босиши мумкин бўлган робот яратилдиКеча, 21:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди