Ўзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етди

·2·Иқтисодиёт
Ўзбекистоннинг давлат қарзи 48,3 млрд долларга етди

2026 йилнинг биринчи ярми якунига кўра, Ўзбекистоннинг давлат қарзи 48,31 млрд АҚШ долларига етди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 4,82 млрд долларга кўп. Бу ҳақда Банкир телеграм канали хабар берди.

Давлат қарзининг ялпи ички маҳсулотга нисбати 27 фоизни ташкил қилган. Қарз таркибида ташқи мажбуриятлар асосий улушга эга бўлиб, унинг 84 фоизи ёки 40,71 млрд доллари ташқи қарз ҳисобига тўғри келади.

Ўзбекистоннинг энг йирик кредиторлари орасида Жаҳон банки ва Осиё тараққиёт банки етакчи ўринда турибди. Жаҳон банки олдидаги қарз 9,12 млрд долларни, Осиё тараққиёт банки бўйича эса 8,17 млрд долларни ташкил этган.

Шу тариқа, давлат қарзининг катта қисми халқаро молия институтлари ва ташқи қарз манбалари ҳиссасига тўғри келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда26 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 11:0125 август учун валюта курслари эълон қилинди25 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4920 минг хонадонга етгулик ток: Бўстонлиқда янги шамол станцияси иш бошлади20 минг хонадонга етгулик ток: Бўстонлиқда янги шамол станцияси иш бошладиКеча, 15:07Рақамли сўм муомалага чиқариладими? Марказий банк раиси муҳим қадамни эълон қилдиРақамли сўм муомалага чиқариладими? Марказий банк раиси муҳим қадамни эълон қилдиКеча, 14:5825 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда25 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:53Ўзбекистон маҳсулотларини энг кўп қайси давлатлар харид қилмоқда?Ўзбекистон маҳсулотларини энг кўп қайси давлатлар харид қилмоқда?22.08, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
25 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
25 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
25 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда