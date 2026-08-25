Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?

·1·Дунё
Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?

25 август куни эрталаб Москванинг «Внуково» халқаро аэропортида халқаро дипломатик ва ҳарбий доиралар эътиборини тортган фавқулодда воқеа юз берди. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган улкан Boeing C-17 Globemaster III ҳарбий-транспорт самолёти Россия пойтахтига келиб қўнди.

Flightradar24 авиация мониторинги хизмати маълумотларига кўра, борт рақами RCH4555 бўлган мазкур Америка ҳарбий ҳаво кемаси Москвага етиб келишдан аввал Латвия пойтахти Рига шаҳрида бўлган ва экспертлар тахминига кўра, у ерда парвоз олдидан ёнилғи қуйиб олган.

Путин ва Трамп учрашувига тайёргарликми?

Россиялик ҳарбий эксперт, авиация генерал-майори Владимир Попов «Газета.Ru» нашри билан суҳбатда ушбу кутилмаган рейс сабаблари бўйича муҳим таҳлилий тахминларни илгари сурди:

  • Махсус делегация ташрифи: Поповнинг фикрича, Америка ҳарбий самолёти Москвага икки давлат раҳбарлари — Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги эҳтимолий олий даражадаги саммитга тайёргарлик кўрувчи махсус музокарачилар гуруҳини олиб келган бўлиши мумкин;

  • Дипломатлар ва ҳарбийлар: Самолёт бортида муаммоли масалаларни тўғридан-тўғри ҳал қилишга ваколатли бўлган дипломатик корпус ёки ҳарбий идора вакиллари келган бўлиши эҳтимоли юқори.

«Агар бирор жиддий ва мураккаб муаммони ҳал қилмоқчи бўлсангиз, телефон гўшагини кўтармайсиз, балки сизни кутиб олиб, юзма-юз мулоқот қиладиган вакилларни жўнатасиз», — дея таъкидлади генерал-майор.

Украина бўйича яширин музокаралар

Экспертнинг таъкидлашича, айни пайтда парда ортида Украина можаросини ҳал қилиш ва келажакдаги эҳтимолий тинчлик шартларини келишиб олиш бўйича фаол мулоқотлар давом этмоқда.

Америка ҳарбий самолётининг тўғридан-тўғри Москвага учиб келиши Вашингтон ва Москва ўртасида олий даражадаги мулоқотлар учун дастлабки замин тайёрланаётгани ҳамда кун тартибидаги энг долзарб ҳарбий-сиёсий масалалар юзма-юз муҳокама қилинаётганининг белгиси бўлиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Францияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиФранцияда чўчқа овозига тақлид қилиш чемпионати ўтказилдиБугун, 16:47Сингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиСингапур ҳар бир туғилган бола учун 55 минг доллар ажратадиБугун, 16:38Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Эрон телеканали Дональд Трампнинг 20 ёшли ўғли Баррон Трампни нишонга олди Бугун, 16:26Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Зеленскийдан кутилмаган бурилиш: Янги тинчлик режа ва буфер зона таклиф этмоқда!Бугун, 16:10Хитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиХитойда Mercedes-Benz автомобили биринчи қават четида осилиб қолдиБугун, 15:57Собиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиСобиқ эри аёлни 5 кун уйда асирликда сақладиБугун, 15:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди