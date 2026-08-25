Внуковога АҚШ ҳарбий самолёти қўнди: Москвага кутилмаган парвоз ортида нима турибди?
25 август куни эрталаб Москванинг «Внуково» халқаро аэропортида халқаро дипломатик ва ҳарбий доиралар эътиборини тортган фавқулодда воқеа юз берди. АҚШ Ҳарбий-ҳаво кучларига тегишли бўлган улкан Boeing C-17 Globemaster III ҳарбий-транспорт самолёти Россия пойтахтига келиб қўнди.
Flightradar24 авиация мониторинги хизмати маълумотларига кўра, борт рақами RCH4555 бўлган мазкур Америка ҳарбий ҳаво кемаси Москвага етиб келишдан аввал Латвия пойтахти Рига шаҳрида бўлган ва экспертлар тахминига кўра, у ерда парвоз олдидан ёнилғи қуйиб олган.
Путин ва Трамп учрашувига тайёргарликми?
Россиялик ҳарбий эксперт, авиация генерал-майори Владимир Попов «Газета.Ru» нашри билан суҳбатда ушбу кутилмаган рейс сабаблари бўйича муҳим таҳлилий тахминларни илгари сурди:
Махсус делегация ташрифи: Поповнинг фикрича, Америка ҳарбий самолёти Москвага икки давлат раҳбарлари — Владимир Путин ва Дональд Трамп ўртасидаги эҳтимолий олий даражадаги саммитга тайёргарлик кўрувчи махсус музокарачилар гуруҳини олиб келган бўлиши мумкин;
Дипломатлар ва ҳарбийлар: Самолёт бортида муаммоли масалаларни тўғридан-тўғри ҳал қилишга ваколатли бўлган дипломатик корпус ёки ҳарбий идора вакиллари келган бўлиши эҳтимоли юқори.
«Агар бирор жиддий ва мураккаб муаммони ҳал қилмоқчи бўлсангиз, телефон гўшагини кўтармайсиз, балки сизни кутиб олиб, юзма-юз мулоқот қиладиган вакилларни жўнатасиз», — дея таъкидлади генерал-майор.
Украина бўйича яширин музокаралар
Экспертнинг таъкидлашича, айни пайтда парда ортида Украина можаросини ҳал қилиш ва келажакдаги эҳтимолий тинчлик шартларини келишиб олиш бўйича фаол мулоқотлар давом этмоқда.
Америка ҳарбий самолётининг тўғридан-тўғри Москвага учиб келиши Вашингтон ва Москва ўртасида олий даражадаги мулоқотлар учун дастлабки замин тайёрланаётгани ҳамда кун тартибидаги энг долзарб ҳарбий-сиёсий масалалар юзма-юз муҳокама қилинаётганининг белгиси бўлиши мумкин.
…