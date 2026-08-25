Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғаси

·29·Ўзбекистон
Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғаси

Вашингтонда яқин орада Ўзбекистон миллий меъморчилигига хос айвонлар пайдо бўлади. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг АҚШ президенти Доналд Трампга тақдим этган совғаси Америка пойтахтидаги Ғарбий Потомак боғида ўрнатилади.

Энг қизиқ жиҳати — ўймакор ёғоч безаклар билан яратилган анъанавий ўзбек айвонлари келажакда Вашингтоннинг янги диққатга сазовор маданий масканларидан бирига айланиши мумкин.

1. Ўзбек айвонлари Вашингтонда ўрнатилади

The New York Times хабарига кўра, Ўзбекистондан олиб келинган анъанавий айвон конструкциялари Вашингтондаги Ғарбий Потомак боғида ўрнатилмоқда.

Нашр фотографлари шу ҳафтада мазкур конструкцияларни ўрнатиш ишларини амалга ошираётган ишчиларни суратга олгани ҳам қайд этилган.

Ташриф буюрувчилар ушбу айвонларни куз фаслидан бошлаб кўришлари мумкин.

Ўзбек миллий меъморчилигига хос ўймакор ёғоч элементлар энди Америка пойтахтидаги жамоат маконининг бир қисмига айланади.

2. Айвонлар қаерда жойлаштирилади?

Совға бўлажак Америка қаҳрамонлари миллий боғи ҳудудида ўрнатилади.

Мажмуада қуйидаги объектлар жойлашиши режалаштирилган:

  • бассейнлар;

  • ресторанлар;

  • амфитеатр;

  • машҳур америкаликларга бағишланган 250 та ҳайкал;

  • жамоат дам олиш ва сайр қилиш ҳудудлари.

Шу тариқа, ўзбек айвонлари Америка тарихи ва маданиятига бағишланган йирик жамоат маконининг бир қисми бўлади.

3. Совғани Трамп Америка халқи номидан қабул қилди

АҚШ Ички ишлар вазирлиги ҳам мазкур совға ҳақидаги маълумотни тасдиқлаган.

Қайд этилишича, Доналд Трамп анъанавий ўзбек айвонларини Америка халқи номидан қабул қилган.

Бу воқеа нафақат маданий совға, балки Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичи рамзи сифатида ҳам эътибор қозонмоқда.

Лойиҳа

Асосий маълумот

Совға

Анъанавий ўзбек айвонлари

Жойлашуви

Вашингтон, Ғарбий Потомак боғи

Асосий безак

Ўймакор ёғоч элементлар

Ташриф буюрувчилар учун

Кузда намойиш этилиши кутилмоқда

4. Маданий совға ортидаги иқтисодий ҳамкорлик

Ўзбек айвонларининг Вашингтонда пайдо бўлиши Ўзбекистон–АҚШ муносабатлари фаоллашиб бораётган даврга тўғри келмоқда.

Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил ноябрь ойида Вашингтонга қилган ташрифи якунлари бўйича томонлар савдо ва инвестиция соҳасидаги ҳамкорликнинг янги йўналишларини белгилаб олган эди.

Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғаси

Хусусан, маълум қилинган режалар орасида:

  1. Камёб ер металларини қазиб олиш ва қайта ишлашга 400 миллион долларгача сармоя киритиш;

  2. 22 та Boeing 787 Dreamliner самолёти бўйича 8,5 миллиард долларлик келишув;

  3. Америка–Ўзбекистон ишбилармонлар ва инвестициялар кенгашини ташкил этиш каби йирик ташаббуслар бор.

Вашингтондаги ўзбекона манзара нима англатади?

Миллиардлаб долларлик инвестиция ва савдо келишувлари давлатлар ўртасидаги ҳамкорликнинг иқтисодий томонини кўрсатса, Вашингтон марказида ўзбек миллий меъморчилиги намунасининг пайдо бўлиши бу муносабатларга маданий мазмун ҳам бағишлайди.

Энди Вашингтонга келадиган минглаб меҳмонлар Америка пойтахтининг машҳур боғларидан бирида Ўзбекистонга хос ўймакор айвонларни ҳам кўриш имконига эга бўлади.

Шу тариқа, Мирзиёевнинг Трампга тақдим этган совғаси оддий дипломатик рамз бўлиб қолмайди: ўзбек миллий меъморчилиги Америка пойтахти манзарасининг бир қисмига айланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганБугун, 12:15Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБугун, 11:04Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиБугун, 10:03Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиБугун, 06:00Янги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиЯнги Тошкентда педагогика университетининг янги кампуси очилдиКеча, 16:06Ноқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинНоқонуний миграцияни ташкил этганлар 15 йилгача қамалиши мумкинКеча, 15:45
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди