Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғаси
Вашингтонда яқин орада Ўзбекистон миллий меъморчилигига хос айвонлар пайдо бўлади. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг АҚШ президенти Доналд Трампга тақдим этган совғаси Америка пойтахтидаги Ғарбий Потомак боғида ўрнатилади.
Энг қизиқ жиҳати — ўймакор ёғоч безаклар билан яратилган анъанавий ўзбек айвонлари келажакда Вашингтоннинг янги диққатга сазовор маданий масканларидан бирига айланиши мумкин.
1. Ўзбек айвонлари Вашингтонда ўрнатилади
The New York Times хабарига кўра, Ўзбекистондан олиб келинган анъанавий айвон конструкциялари Вашингтондаги Ғарбий Потомак боғида ўрнатилмоқда.
Нашр фотографлари шу ҳафтада мазкур конструкцияларни ўрнатиш ишларини амалга ошираётган ишчиларни суратга олгани ҳам қайд этилган.
Ташриф буюрувчилар ушбу айвонларни куз фаслидан бошлаб кўришлари мумкин.
Ўзбек миллий меъморчилигига хос ўймакор ёғоч элементлар энди Америка пойтахтидаги жамоат маконининг бир қисмига айланади.
2. Айвонлар қаерда жойлаштирилади?
Совға бўлажак Америка қаҳрамонлари миллий боғи ҳудудида ўрнатилади.
Мажмуада қуйидаги объектлар жойлашиши режалаштирилган:
бассейнлар;
ресторанлар;
амфитеатр;
машҳур америкаликларга бағишланган 250 та ҳайкал;
жамоат дам олиш ва сайр қилиш ҳудудлари.
Шу тариқа, ўзбек айвонлари Америка тарихи ва маданиятига бағишланган йирик жамоат маконининг бир қисми бўлади.
3. Совғани Трамп Америка халқи номидан қабул қилди
АҚШ Ички ишлар вазирлиги ҳам мазкур совға ҳақидаги маълумотни тасдиқлаган.
Қайд этилишича, Доналд Трамп анъанавий ўзбек айвонларини Америка халқи номидан қабул қилган.
Бу воқеа нафақат маданий совға, балки Ўзбекистон ва АҚШ ўртасидаги муносабатларнинг янги босқичи рамзи сифатида ҳам эътибор қозонмоқда.
Лойиҳа
Асосий маълумот
Совға
Анъанавий ўзбек айвонлари
Жойлашуви
Вашингтон, Ғарбий Потомак боғи
Асосий безак
Ўймакор ёғоч элементлар
Ташриф буюрувчилар учун
Кузда намойиш этилиши кутилмоқда
4. Маданий совға ортидаги иқтисодий ҳамкорлик
Ўзбек айвонларининг Вашингтонда пайдо бўлиши Ўзбекистон–АҚШ муносабатлари фаоллашиб бораётган даврга тўғри келмоқда.
Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил ноябрь ойида Вашингтонга қилган ташрифи якунлари бўйича томонлар савдо ва инвестиция соҳасидаги ҳамкорликнинг янги йўналишларини белгилаб олган эди.
Хусусан, маълум қилинган режалар орасида:
Камёб ер металларини қазиб олиш ва қайта ишлашга 400 миллион долларгача сармоя киритиш;
22 та Boeing 787 Dreamliner самолёти бўйича 8,5 миллиард долларлик келишув;
Америка–Ўзбекистон ишбилармонлар ва инвестициялар кенгашини ташкил этиш каби йирик ташаббуслар бор.
Вашингтондаги ўзбекона манзара нима англатади?
Миллиардлаб долларлик инвестиция ва савдо келишувлари давлатлар ўртасидаги ҳамкорликнинг иқтисодий томонини кўрсатса, Вашингтон марказида ўзбек миллий меъморчилиги намунасининг пайдо бўлиши бу муносабатларга маданий мазмун ҳам бағишлайди.
Энди Вашингтонга келадиган минглаб меҳмонлар Америка пойтахтининг машҳур боғларидан бирида Ўзбекистонга хос ўймакор айвонларни ҳам кўриш имконига эга бўлади.
Шу тариқа, Мирзиёевнинг Трампга тақдим этган совғаси оддий дипломатик рамз бўлиб қолмайди: ўзбек миллий меъморчилиги Америка пойтахти манзарасининг бир қисмига айланмоқда.
…