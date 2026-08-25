Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғланди
Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, Европанинг гранд клублари ўз таркибини кучайтириш ҳаракатини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Джек Грилиш хизматига қизиқиш билдирмоқда ва инглиз жамоасига 15 миллион евро миқдорида таклиф юборишни ўйламоқда. 1995 йилда туғилган футболчининг тақдири трансфер бозорининг энг қизғин мавзусига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Аввалроқ футболчи ижара асосида тўп сурган Эвертон унинг трансферидан бутунлай воз кечгани маълум бўлди. Грилиш ўтган мавсум бошида Ливерпул шаҳри жамоасида ажойиб ўйин кўрсатиб, дастлабки 22 та учрашувда 2 та гол урган ва 6 та голли узатмани амалга оширган эди. Ҳатто у Англия Премер-лигасида ойнинг энг яхши футболчиси совринини ҳам қўлга киритганди. Бироқ мавсум охирида олган оғир оёғи жароҳатидан кейин майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатлари бош мураббий Девид Моеснинг эътирозларига сабаб бўлган.
Трансфер нархи ва шартнома ҳолатиФутболчининг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси келаси йили якунига етиши унинг трансфер нархига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Сўнгги ҳафталарда футболчининг нархи кескин тушиб кетган бўлса-да, Милан клуби уни 10 миллион фунт стерлингдан камроқ суммага сотиб олишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Ливерпул жамоаси ҳам 30 ёшли ярим ҳимоячининг трансферига тўлиқ ишонч билдирмаяпти ва улар бу ғоядан аста-секин узоқлашмоқда.
Италия гранди бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнаси ёпилишига қадар чап қанотда ҳаракат қила оладиган ҳужумкор ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда. Бу трансфер Рафаел Леанинг эҳтимолий кетиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирча Милан клуби талаб қилинаётган нархни 10-15 миллион евро оралиғига тушириш бўйича музокараларни давом эттирмоқда.
Джек Грилишнинг келажаги қандай кечадиЖорий мавсум бошидан буён Джек Грилиш Манчестер Сити таркибидаги барча расмий ўйинларда майдонга тушди. Жумладан, у якшанба куни Борнмутга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган учрашувда захирадан майдонга тушиб, 14 дақиқа ҳаракат қилди. Шунга қарамай, унинг клубда қолиб, мураббий Энзо Мареска қўл остида рақобатбардош курашни давом эттириши ёки А Серияга йўл олиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.
Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида инглиз футболчисининг қайси жамоани танлаши катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирча барча томонлар футболчининг нархи ва шартнома шартлари бўйича якуний қарорга келишишга ҳаракат қилмоқда. Грилиш учун Италия чемпионатига ўтиш фаолиятидаги янги ва муҳим босқичга айланиши мумкин.
…