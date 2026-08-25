Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғланди

·21·Спорт
Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғланди

Ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашиб келаётган бир пайтда, Европанинг гранд клублари ўз таркибини кучайтириш ҳаракатини жадал давом эттирмоқда. Goal.com хабар беришича, Италиянинг Милан клуби Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Джек Грилиш хизматига қизиқиш билдирмоқда ва инглиз жамоасига 15 миллион евро миқдорида таклиф юборишни ўйламоқда. 1995 йилда туғилган футболчининг тақдири трансфер бозорининг энг қизғин мавзусига айланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Аввалроқ футболчи ижара асосида тўп сурган Эвертон унинг трансферидан бутунлай воз кечгани маълум бўлди. Грилиш ўтган мавсум бошида Ливерпул шаҳри жамоасида ажойиб ўйин кўрсатиб, дастлабки 22 та учрашувда 2 та гол урган ва 6 та голли узатмани амалга оширган эди. Ҳатто у Англия Премер-лигасида ойнинг энг яхши футболчиси совринини ҳам қўлга киритганди. Бироқ мавсум охирида олган оғир оёғи жароҳатидан кейин майдондан ташқаридаги хатти-ҳаракатлари бош мураббий Девид Моеснинг эътирозларига сабаб бўлган.

Трансфер нархи ва шартнома ҳолати

Футболчининг Манчестер Сити билан амалдаги шартномаси келаси йили якунига етиши унинг трансфер нархига сезиларли таъсир кўрсатмоқда. Сўнгги ҳафталарда футболчининг нархи кескин тушиб кетган бўлса-да, Милан клуби уни 10 миллион фунт стерлингдан камроқ суммага сотиб олишни режалаштирмоқда. Шунингдек, Ливерпул жамоаси ҳам 30 ёшли ярим ҳимоячининг трансферига тўлиқ ишонч билдирмаяпти ва улар бу ғоядан аста-секин узоқлашмоқда.

Италия гранди бош мураббийи Рубен Аморим трансфер ойнаси ёпилишига қадар чап қанотда ҳаракат қила оладиган ҳужумкор ярим ҳимоячини ўз сафига қўшиб олишни истамоқда. Бу трансфер Рафаел Леанинг эҳтимолий кетиши билан ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Ҳозирча Милан клуби талаб қилинаётган нархни 10-15 миллион евро оралиғига тушириш бўйича музокараларни давом эттирмоқда.

Джек Грилишнинг келажаги қандай кечади

Жорий мавсум бошидан буён Джек Грилиш Манчестер Сити таркибидаги барча расмий ўйинларда майдонга тушди. Жумладан, у якшанба куни Борнмутга қарши кечган ва 2:1 ҳисобида якунланган учрашувда захирадан майдонга тушиб, 14 дақиқа ҳаракат қилди. Шунга қарамай, унинг клубда қолиб, мураббий Энзо Мареска қўл остида рақобатбардош курашни давом эттириши ёки А Серияга йўл олиши ҳозирча номаълум бўлиб қолмоқда.

Трансфер ойнасининг сўнгги дақиқаларида инглиз футболчисининг қайси жамоани танлаши катта қизиқиш уйғотмоқда. Ҳозирча барча томонлар футболчининг нархи ва шартнома шартлари бўйича якуний қарорга келишишга ҳаракат қилмоқда. Грилиш учун Италия чемпионатига ўтиш фаолиятидаги янги ва муҳим босқичга айланиши мумкин.

Джек ГрилишМиланМанчестер СитиТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарЭрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррарБугун, 16:50«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди