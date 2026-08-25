Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар
Эрлинг Холанд келажакда Манчестер Сити сафини тарк этиши муқаррар ҳолат эканлиги ҳақида башорат қилинди. Англия Премер-лигаси гранд клубида рекордларни янгилаб келаётган норвегиялик ҳужумчининг келажаги футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ва Эрлинг Холанд ўртасидаги амалдаги шартнома 2034-йилгача мўлжалланган. Клуб ўзининг энг қимматли футболчиларидан бирини узоқ муддатли келишув билан ҳимоя қилишга муваффақ бўлган, чунки ҳужумчи Пеп Гвардиола бошчилигида требл қайд этишда ҳам муҳим рол ўйнаган эди.
Ҳозирда 26 ёшни қарши олган тўпурар Манчестер Сити таркибида барча мусобақаларда 200 та учрашув ўтказиб, 162 та гол уришга эришди. Шунга қарамай, унинг яқин орада жамоани тарк этиш нияти борлиги ҳақида ҳеч қандай белгилар сезилмаяпти.
Испания грандлари қизиқишиБироқ, Манчестер клуби атрофидаги трансфер миш-мишлари тинмаяпти. Хусусан, Испаниядан келаётган қизиқишлар тўхтагани йўқ. Барселона янги ҳужумчи қидираётган бўлса, Реал Мадрид президент Флорентино Перес даврида доимо юлдузли футболчилар ортидан қувиб келади.
Камп Ноу ёки Сантиаго Бернабеу стадиони Эрлинг Холанд учун кейинги манзилга айланиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ бу трансфер қачон амалга ошиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.
Гарет Барри фикриМанчестер Сити собиқ футболчиси Гарет Барри БетВиктор Онлайн Касино билан ҳамкорликда Goal.com нашрига берган интервюсида бу борада ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчининг вақти келиб жамоани тарк этиши табиий жараён.
"Холанднинг клуб билан богқлиқлиги жуда катта ва бу уни ҳозирча шу ерда ушлаб туради. У бошқа ўйинчилардек жамоада можаро келтириб чиқармайди", — дейди Барри. Шу билан бирга, агар клубнинг устунлиги бироз пасайса ва совринлар келишдан тўхтаса, бу трансфер ҳақидаги миш-мишларни кучайтириши таъкидланди.
Футболчининг карьераси қисқа эканлигини ҳисобга олсак, янги чақирувларни исташи табиий ҳол. Манчестер Ситининг яқин бир-икки йил ичида Европа ва Премер-лигадаги рақобатбардошлиги барчасини ҳал қилиши кутилмоқда. Маълумот ўрнида, клуб сўнгги икки йил давомида Англия чемпионлигини қўлга кирита олгани йўқ, чунки Ливерпул ва Арсенал ички чемпионатда ўз устунлигини тиклади.
…