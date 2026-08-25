Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар

·71·Спорт
Эрлинг Холанднинг Манчестер Ситидан кетиши муқаррар

Эрлинг Холанд келажакда Манчестер Сити сафини тарк этиши муқаррар ҳолат эканлиги ҳақида башорат қилинди. Англия Премер-лигаси гранд клубида рекордларни янгилаб келаётган норвегиялик ҳужумчининг келажаги футбол оламида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Манчестер Сити ва Эрлинг Холанд ўртасидаги амалдаги шартнома 2034-йилгача мўлжалланган. Клуб ўзининг энг қимматли футболчиларидан бирини узоқ муддатли келишув билан ҳимоя қилишга муваффақ бўлган, чунки ҳужумчи Пеп Гвардиола бошчилигида требл қайд этишда ҳам муҳим рол ўйнаган эди.

Ҳозирда 26 ёшни қарши олган тўпурар Манчестер Сити таркибида барча мусобақаларда 200 та учрашув ўтказиб, 162 та гол уришга эришди. Шунга қарамай, унинг яқин орада жамоани тарк этиш нияти борлиги ҳақида ҳеч қандай белгилар сезилмаяпти.

Испания грандлари қизиқиши

Бироқ, Манчестер клуби атрофидаги трансфер миш-мишлари тинмаяпти. Хусусан, Испаниядан келаётган қизиқишлар тўхтагани йўқ. Барселона янги ҳужумчи қидираётган бўлса, Реал Мадрид президент Флорентино Перес даврида доимо юлдузли футболчилар ортидан қувиб келади.

Камп Ноу ёки Сантиаго Бернабеу стадиони Эрлинг Холанд учун кейинги манзилга айланиши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ бу трансфер қачон амалга ошиши ҳозирча номаълумлигича қолмоқда.

Гарет Барри фикри

Манчестер Сити собиқ футболчиси Гарет Барри БетВиктор Онлайн Касино билан ҳамкорликда Goal.com нашрига берган интервюсида бу борада ўз фикрларини билдирди. Унинг сўзларига кўра, норвегиялик ҳужумчининг вақти келиб жамоани тарк этиши табиий жараён.

"Холанднинг клуб билан богқлиқлиги жуда катта ва бу уни ҳозирча шу ерда ушлаб туради. У бошқа ўйинчилардек жамоада можаро келтириб чиқармайди", — дейди Барри. Шу билан бирга, агар клубнинг устунлиги бироз пасайса ва совринлар келишдан тўхтаса, бу трансфер ҳақидаги миш-мишларни кучайтириши таъкидланди.

Футболчининг карьераси қисқа эканлигини ҳисобга олсак, янги чақирувларни исташи табиий ҳол. Манчестер Ситининг яқин бир-икки йил ичида Европа ва Премер-лигадаги рақобатбардошлиги барчасини ҳал қилиши кутилмоқда. Маълумот ўрнида, клуб сўнгги икки йил давомида Англия чемпионлигини қўлга кирита олгани йўқ, чунки Ливерпул ва Арсенал ички чемпионатда ўз устунлигини тиклади.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиПремер-лигаРеал МадридБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиМилан Джек Грилиш трансфери учун Манчестер Сити билан боғландиБугун, 17:15Милан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиМилан Джек Грилиш трансфери бўйича Манчестер Сити га мурожаат қилдиБугун, 16:55«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!«Манчестер Сити»дан «Тоттенхэм»га: Савиньо учун 85 миллион фунт тўлов!Бугун, 16:01«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!«Каттақўрғон»да истеъфо: Россиялик бош мураббий натижа сабаб ҳайдалди!Бугун, 14:30Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Марк Кукурелья «Реал»га кўчиб ўтганидан сўнг илк баёнотини берди...Бугун, 14:21Бразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБразилиядан янги юлдуз: «Манчестер Сити» уни 40 млн еврога сотиб олмоқдаБугун, 14:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди
Криштиану Роналду Харри Кейн учун огоҳлантиришга айланди