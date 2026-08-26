Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?

·29·Дунё
Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?

Украина Қуролли кучлари Россиянинг жанубий ҳудудларидаги стратегик нефтни қайта ишлаш инфратузилмасига учувчисиз учадиган аппаратлар (дронлар) орқали кетма-кет кучли зарбалар берди. Ҳужумнинг асосий нишонлари сифатида Краснодар ўлкасидаги Афип ҳамда Ростов вилоятидаги Новошахтинск нефтни қайта ишлаш заводлари қайд этилди.

Ушбу зарбалар оқибатида йирик саноат объектларида ёнғинлар келиб чиққан, корхоналар иши тўхтатилган, шунингдек, тинч аҳоли орасида қурбонлар ва жароҳатланганлар борлиги маълум қилинди.

Афип НҚЗ: 2026 йилдаги бешинчи ҳужум ва қурбонлар

Краснодар ўлкасининг Северский туманидаги йирик нефтни қайта ишлаш заводи яна дронлар нишонига айланди:

  • Кетма-кет зарбалар тарихи: Украинанинг «Exilenova+», «Supernova» мониторинг гуруҳлари ва «Astra» нашрига кўра, Афип НҚЗ 2026 йил бошидан буён бешинчи марта ҳужумга учрамоқда (бунгача 21 январь, 14 март, 11 июнь ва 14 июль кунлари ҳам зарбалар берилган эди);

  • Талафотлар ва қурбонлар: Ўлка губернатори Вениамин Кондратьевнинг маълум қилишича, уриб туширилган дрон парчалари Афипская темирйўл станциясига тушган. Нефтни қайта ишлаш корхонаси ҳудудида кучли ёнғин бошланган. Ҳодиса оқибатида 2 киши ҳалок бўлган, яна 2 киши оғир тан жароҳати олган;

  • Аҳоли пунктидаги вайронагарчилик: Афипский посёлкасида камида 10 та хусусий турар жой биносига жиддий зарар етган.

Новошахтинск НҚЗ ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди

Ростов вилоятига уюштирилган ҳужум кўлами янада кенгроқ бўлди:

  • 30 та дрон ҳужуми: Вилоят губернатори Юрий Слюсарь маълумотига кўра, ҳудудга тахминан 30 та дрон билан ҳужум қилинган. Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск шаҳарлари ҳамда ён-атрофдаги туманларда портлашлар қайд этилган;

  • Завод иши тўхтатилди: Зарбалар натижасида Новошахтинск нефтни қайта ишлаш заводи ускуналари шикастланган ва етказилган жиддий зарар сабабли корхона ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлган;

  • Ўрмон ва дала ёнғинлари: Дронлар қулаши сабабли Каменск туманида 4,5 гектар ўрмон ҳудудида ва Красносулинск туманида қуруқ ўтлоқларда кенг кўламли ёнғинлар юзага келган;

  • РФ Мудофаа вазирлиги баёноти: Россия Мудофаа вазирлиги тун давомида Россия ҳудудлари, аннексия қилинган Қрим ҳамда Қора ва Азов денгизлари акваторияси узра жами 148 та ҳаво нишони йўқ қилинганини эълон қилди.

Узоқ Шарқдаги Sinopec ва СИБУР лойиҳасида ҳам ёнғин

Россиянинг жанубидаги портлашлар фонида Узоқ Шарқда — Амур вилоятида қурилаётган улкан Амур газ-кимё мажмуасида ҳам фавқулодда ҳолат юз берди.

«Astra» хабарига кўра, Россиянинг «СИБУР» ҳамда Хитойнинг «Sinopec» компаниялари томонидан бунёд этилаётган ва келажакда дунёнинг энг йирик полимер ишлаб чиқарувчисига айланиши кутилаётган ушбу гигант заводда хавфсизликни таъминлаш мақсадида созлаш жараёнидаги ускуналар зудлик билан тўхтатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаОкеан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирдаБугун, 11:08МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Бугун, 06:58Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамҒазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди