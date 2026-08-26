Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?
Украина Қуролли кучлари Россиянинг жанубий ҳудудларидаги стратегик нефтни қайта ишлаш инфратузилмасига учувчисиз учадиган аппаратлар (дронлар) орқали кетма-кет кучли зарбалар берди. Ҳужумнинг асосий нишонлари сифатида Краснодар ўлкасидаги Афип ҳамда Ростов вилоятидаги Новошахтинск нефтни қайта ишлаш заводлари қайд этилди.
Ушбу зарбалар оқибатида йирик саноат объектларида ёнғинлар келиб чиққан, корхоналар иши тўхтатилган, шунингдек, тинч аҳоли орасида қурбонлар ва жароҳатланганлар борлиги маълум қилинди.
Афип НҚЗ: 2026 йилдаги бешинчи ҳужум ва қурбонлар
Краснодар ўлкасининг Северский туманидаги йирик нефтни қайта ишлаш заводи яна дронлар нишонига айланди:
Кетма-кет зарбалар тарихи: Украинанинг «Exilenova+», «Supernova» мониторинг гуруҳлари ва «Astra» нашрига кўра, Афип НҚЗ 2026 йил бошидан буён бешинчи марта ҳужумга учрамоқда (бунгача 21 январь, 14 март, 11 июнь ва 14 июль кунлари ҳам зарбалар берилган эди);
Талафотлар ва қурбонлар: Ўлка губернатори Вениамин Кондратьевнинг маълум қилишича, уриб туширилган дрон парчалари Афипская темирйўл станциясига тушган. Нефтни қайта ишлаш корхонаси ҳудудида кучли ёнғин бошланган. Ҳодиса оқибатида 2 киши ҳалок бўлган, яна 2 киши оғир тан жароҳати олган;
Аҳоли пунктидаги вайронагарчилик: Афипский посёлкасида камида 10 та хусусий турар жой биносига жиддий зарар етган.
Новошахтинск НҚЗ ўз фаолиятини вақтинча тўхтатди
Ростов вилоятига уюштирилган ҳужум кўлами янада кенгроқ бўлди:
30 та дрон ҳужуми: Вилоят губернатори Юрий Слюсарь маълумотига кўра, ҳудудга тахминан 30 та дрон билан ҳужум қилинган. Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск шаҳарлари ҳамда ён-атрофдаги туманларда портлашлар қайд этилган;
Завод иши тўхтатилди: Зарбалар натижасида Новошахтинск нефтни қайта ишлаш заводи ускуналари шикастланган ва етказилган жиддий зарар сабабли корхона ўз фаолиятини бутунлай тўхтатишга мажбур бўлган;
Ўрмон ва дала ёнғинлари: Дронлар қулаши сабабли Каменск туманида 4,5 гектар ўрмон ҳудудида ва Красносулинск туманида қуруқ ўтлоқларда кенг кўламли ёнғинлар юзага келган;
РФ Мудофаа вазирлиги баёноти: Россия Мудофаа вазирлиги тун давомида Россия ҳудудлари, аннексия қилинган Қрим ҳамда Қора ва Азов денгизлари акваторияси узра жами 148 та ҳаво нишони йўқ қилинганини эълон қилди.
Узоқ Шарқдаги Sinopec ва СИБУР лойиҳасида ҳам ёнғин
Россиянинг жанубидаги портлашлар фонида Узоқ Шарқда — Амур вилоятида қурилаётган улкан Амур газ-кимё мажмуасида ҳам фавқулодда ҳолат юз берди.
«Astra» хабарига кўра, Россиянинг «СИБУР» ҳамда Хитойнинг «Sinopec» компаниялари томонидан бунёд этилаётган ва келажакда дунёнинг энг йирик полимер ишлаб чиқарувчисига айланиши кутилаётган ушбу гигант заводда хавфсизликни таъминлаш мақсадида созлаш жараёнидаги ускуналар зудлик билан тўхтатилган.
…