Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди

·8·Авто
Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди

Электр транспорт воситалари бозоридаги етакчи брендлардан бири ўзининг энг янги технологиялари қанчалик ишончли эканини яна бир бор амалда исботлади. ixbt.com маълумотига кўра, флагман электр седани ҳисобланган Янгванг U7 ўта оғир шароитларда ўтказилган экстремал синовлардан муваффақиятли ўтди. Мазкур тест батареяларнинг узоқ муддатли хизмат қилиш муддати ва тезкор қувватлаш тизимларининг самарадорлиги борасидаги кўплаб саволларга жавоб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Синов жараёнлари Хитойнинг Наньнин шаҳрида ташкил этилиб, ўта мураккаб иқлим шароитида ўтди. Ҳудуддаги ҳаво ҳарорати 36 даражадан юқори бўлиб, намлик даражаси 80 фоизга етди. Бундай оғир шароитда машина тўхтовсиз ҳаракатланиб, қисқа фурсат ичида катта масофани босиб ўтди.

Экстремал шароитдаги юқори юкламалар

Қаттиқ синовлар давомида Янгванг U7 электроболи 30 000 километрдан ортиқ масофани атиги тўққиз суткага етмаган вақт ичида ортда қолдирди. Таъкидлаш жоизки, транспорт воситаси бутун масофа давомида соатига 240 километр тезликда тинимсиз ҳаракатланди. Шу билан бирга, салон ичидаги қулайликни таъминлаш учун кондиционер доимий равишда 24 даража ҳароратни сақлаб турди.

Мутахассислар айниқса аккумулятор блокининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратишди. Сабаби, ушбу модел компаниянинг энг сўнгги ишланмаси бўлган Бладе Баттерй 2.0 аккумулятори билан жиҳозланган биринчи серияли автомобил ҳисобланади.

Батарея ва синов натижалари

Маълумотларга кўра, шиддатли юришлар давомида аккумулятор 350 мартадан ортиқ ўта тезкор қувватлаш сиклидан ўтказилди. Одатда бундай шиддатли фойдаланиш батарея ресурсига жиддий таъсир кўрсатиши кутилган эди. Бироқ синов якунлангач ўтказилган текширувлар кутилмаган юқори натижани кўрсатди.

Аккумуляторнинг қолган ҳажми дастлабки кўрсаткичнинг 98,7 фоизини ташкил этди. Шундай қилиб, батарея қувватининг пасайиши атиги 1,3 фоизни ташкил қилиб, технологиянинг чидамлилигини кўрсатди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, тест учун махсус тайёрланган ёки заводда созланган махсус нусха олинмаган. Янгванг баёнотига кўра, синовлар учун оддий чакана дўкондан тасодифий тарзда танлаб олинган ва ҳеч қандай қўшимча ўзгартиришларсиз серияли автомобил фойдаланилган. Компания олинган натижаларнинг ҳаққонийигини тасдиқлаш учун мазкур машинани мустақил экспертлар текширувига тақдим этишга тайёрлигини маълум қилди.

Янгванг U7Бладе Баттерй 2ЭлектромобилBYDАвтомобил синови
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21.08, 17:24Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгилади21.08, 15:01Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?21.08, 13:20Замонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқдаЗамонавий автомобиллар хавфсизлик тизимлари нима учун ҳайдовчиларни чўчитмоқда21.08, 10:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди