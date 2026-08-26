Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этди
Электр транспорт воситалари бозоридаги етакчи брендлардан бири ўзининг энг янги технологиялари қанчалик ишончли эканини яна бир бор амалда исботлади. ixbt.com маълумотига кўра, флагман электр седани ҳисобланган Янгванг U7 ўта оғир шароитларда ўтказилган экстремал синовлардан муваффақиятли ўтди. Мазкур тест батареяларнинг узоқ муддатли хизмат қилиш муддати ва тезкор қувватлаш тизимларининг самарадорлиги борасидаги кўплаб саволларга жавоб берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Синов жараёнлари Хитойнинг Наньнин шаҳрида ташкил этилиб, ўта мураккаб иқлим шароитида ўтди. Ҳудуддаги ҳаво ҳарорати 36 даражадан юқори бўлиб, намлик даражаси 80 фоизга етди. Бундай оғир шароитда машина тўхтовсиз ҳаракатланиб, қисқа фурсат ичида катта масофани босиб ўтди.
Экстремал шароитдаги юқори юкламаларҚаттиқ синовлар давомида Янгванг U7 электроболи 30 000 километрдан ортиқ масофани атиги тўққиз суткага етмаган вақт ичида ортда қолдирди. Таъкидлаш жоизки, транспорт воситаси бутун масофа давомида соатига 240 километр тезликда тинимсиз ҳаракатланди. Шу билан бирга, салон ичидаги қулайликни таъминлаш учун кондиционер доимий равишда 24 даража ҳароратни сақлаб турди.
Мутахассислар айниқса аккумулятор блокининг ҳолатига алоҳида эътибор қаратишди. Сабаби, ушбу модел компаниянинг энг сўнгги ишланмаси бўлган Бладе Баттерй 2.0 аккумулятори билан жиҳозланган биринчи серияли автомобил ҳисобланади.
Батарея ва синов натижалариМаълумотларга кўра, шиддатли юришлар давомида аккумулятор 350 мартадан ортиқ ўта тезкор қувватлаш сиклидан ўтказилди. Одатда бундай шиддатли фойдаланиш батарея ресурсига жиддий таъсир кўрсатиши кутилган эди. Бироқ синов якунлангач ўтказилган текширувлар кутилмаган юқори натижани кўрсатди.
Аккумуляторнинг қолган ҳажми дастлабки кўрсаткичнинг 98,7 фоизини ташкил этди. Шундай қилиб, батарея қувватининг пасайиши атиги 1,3 фоизни ташкил қилиб, технологиянинг чидамлилигини кўрсатди.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, тест учун махсус тайёрланган ёки заводда созланган махсус нусха олинмаган. Янгванг баёнотига кўра, синовлар учун оддий чакана дўкондан тасодифий тарзда танлаб олинган ва ҳеч қандай қўшимча ўзгартиришларсиз серияли автомобил фойдаланилган. Компания олинган натижаларнинг ҳаққонийигини тасдиқлаш учун мазкур машинани мустақил экспертлар текширувига тақдим этишга тайёрлигини маълум қилди.
…