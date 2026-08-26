Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!
Ўзбекистонда маҳаллаларда осойишталикни таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга масъул бўлган профилактика инспекторларининг ҳуқуқий мақомини тубдан мустаҳкамловчи муҳим ҳужжат қабул қилинмоқда. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 25 август куни «Ички ишлар органлари профилактика инспекторининг мақоми тўғрисида»ги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда концептуал жиҳатдан маъқуллади.
Мазкур қонун лойиҳаси профилактика инспекторларининг мақоми, аниқ вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, касбий жавобгарлиги ҳамда хизмат ўташ тартибини илк бор ягона қонун даражасида мустаҳкамлаб қўймоқда.
Мажбурий меҳнат ва ортиқча топшириқларга қатъий тақиқ
Янги ҳужжатда инспекторларнинг мустақиллиги ва бевосита ўз хизмат вазифаларига эътибор қаратиши учун муҳим чекловлар белгиланмоқда:
Касбий фаолиятга асоссиз аралашув тақиқланади: Инспекторларни ўз хизмат ваколатига кирмайдиган бегона ишларга, мажлисларга ёки турли жамоатчилик юмушларига жалб қилиш қатъиян ман этилади;
Қўшимча юкламалар чекланади: Ходимларга қонунда кўрсатилмаган ортиқча вазифаларни юклашга чек қўйилади.
Аҳоли олдида ҳисобдорлик ва «ишончсизлик ташаббуси»
Қонун лойиҳаси нафақат инспекторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилади, балки уларнинг маҳалла аҳли олдидаги масъулиятини ҳам кескин оширади:
Ҳар чоракдаги ҳисобот: Профилактика инспектори ҳар уч ойда (чоракларда) ўз хизмат ҳудудида амалга оширилган ишлар ва хавфсизлик ҳолати юзасидан бевосита фуқаролар ва жамоатчилик олдида очиқ ҳисобот беради;
«Ишончсизлик ташаббуси» механизми: Агар ходим ўз вазифасини лозим даражада бажармаса ёки аҳоли норозилигини келтириб чиқарса, маҳалла аҳли унинг фаолиятига нисбатан расмий тарзда «ишончсизлик ташаббуси»ни билдириш ҳуқуқига эга бўлади.
Ижтимоий кафолатлар ва муносиб меҳнат шароитлари
Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида инспекторларга кенг кўламли ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя чоралари тақдим этилмоқда:
Шаън ва қадр-қиммат ҳимояси: Ходимнинг хизмат фаолияти билан боғлиқ шаъни давлат томонидан қатъий ҳимоя қилинади;
Меҳнатга муносиб ҳақ ва уй-жой: Инспекторларнинг хизмат ва яшаш шароитларини яхшилаш, уларни уй-жой билан таъминлаш ҳамда самарали ишлаган ходимларни мунтазам моддий рағбатлантиришнинг аниқ механизмлари жорий этилади.
Парламент депутатларининг таъкидлашича, ушбу қонуннинг кучга кириши маҳаллаларда «Хавфсиз ҳудуд» тамойилини тўлиқ рўёбга чиқариш ва фуқароларнинг ҳуқуқ-тартибот органларига бўлган ишончини янада оширишга хизмат қилади.
…