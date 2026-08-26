Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!

·4·Ўзбекистон
Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!

Ўзбекистонда маҳаллаларда осойишталикни таъминлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олишга масъул бўлган профилактика инспекторларининг ҳуқуқий мақомини тубдан мустаҳкамловчи муҳим ҳужжат қабул қилинмоқда. Олий Мажлис Қонунчилик палатаси 25 август куни «Ички ишлар органлари профилактика инспекторининг мақоми тўғрисида»ги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда концептуал жиҳатдан маъқуллади.

Мазкур қонун лойиҳаси профилактика инспекторларининг мақоми, аниқ вазифалари, ҳуқуқ ва мажбуриятлари, касбий жавобгарлиги ҳамда хизмат ўташ тартибини илк бор ягона қонун даражасида мустаҳкамлаб қўймоқда.

Мажбурий меҳнат ва ортиқча топшириқларга қатъий тақиқ

Янги ҳужжатда инспекторларнинг мустақиллиги ва бевосита ўз хизмат вазифаларига эътибор қаратиши учун муҳим чекловлар белгиланмоқда:

  • Касбий фаолиятга асоссиз аралашув тақиқланади: Инспекторларни ўз хизмат ваколатига кирмайдиган бегона ишларга, мажлисларга ёки турли жамоатчилик юмушларига жалб қилиш қатъиян ман этилади;

  • Қўшимча юкламалар чекланади: Ходимларга қонунда кўрсатилмаган ортиқча вазифаларни юклашга чек қўйилади.

Аҳоли олдида ҳисобдорлик ва «ишончсизлик ташаббуси»

Қонун лойиҳаси нафақат инспекторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилади, балки уларнинг маҳалла аҳли олдидаги масъулиятини ҳам кескин оширади:

  • Ҳар чоракдаги ҳисобот: Профилактика инспектори ҳар уч ойда (чоракларда) ўз хизмат ҳудудида амалга оширилган ишлар ва хавфсизлик ҳолати юзасидан бевосита фуқаролар ва жамоатчилик олдида очиқ ҳисобот беради;

  • «Ишончсизлик ташаббуси» механизми: Агар ходим ўз вазифасини лозим даражада бажармаса ёки аҳоли норозилигини келтириб чиқарса, маҳалла аҳли унинг фаолиятига нисбатан расмий тарзда «ишончсизлик ташаббуси»ни билдириш ҳуқуқига эга бўлади.

Ижтимоий кафолатлар ва муносиб меҳнат шароитлари

Ҳуқуқбузарликлар профилактикасини янги босқичга олиб чиқиш мақсадида инспекторларга кенг кўламли ижтимоий ва ҳуқуқий ҳимоя чоралари тақдим этилмоқда:

  • Шаън ва қадр-қиммат ҳимояси: Ходимнинг хизмат фаолияти билан боғлиқ шаъни давлат томонидан қатъий ҳимоя қилинади;

  • Меҳнатга муносиб ҳақ ва уй-жой: Инспекторларнинг хизмат ва яшаш шароитларини яхшилаш, уларни уй-жой билан таъминлаш ҳамда самарали ишлаган ходимларни мунтазам моддий рағбатлантиришнинг аниқ механизмлари жорий этилади.

Парламент депутатларининг таъкидлашича, ушбу қонуннинг кучга кириши маҳаллаларда «Хавфсиз ҳудуд» тамойилини тўлиқ рўёбга чиқариш ва фуқароларнинг ҳуқуқ-тартибот органларига бўлган ишончини янада оширишга хизмат қилади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!Кеча, 22:03Вашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиВашингтонда ўзбек айвонлари пайдо бўлади: Мирзиёевнинг Трампга совғасиКеча, 17:03Тошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганТошкент шаҳри ва вилоятида 1,1 млндан ортиқ автомобил рўйхатга олинганКеча, 12:15Бишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиБишкекдан Тошкентга янги авиақатнов йўлга қўйилдиКеча, 11:04Яшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиЯшнобод ва Мирзо Улуғбекда қисқа муддатли электр узилиши бўлдиКеча, 10:03Шавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиШавкат Мирзиёев Трампга ўзбек миллий айвонларидан бирини совға қилдиКеча, 06:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди