Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?

·1·Спорт
Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 28 ёшли ярим ҳимоячиси Азиз Ғаниев Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал Батеҳ» клуби билан хайрлашди. Клуб матбуот хизмати томонлар ўртасидаги ҳамкорлик расман тўхтатилганини эълон қилди.

2024 йилнинг ёзидан буён «Ал Батеҳ» шарафини ҳимоя қилиб келаётган ўзбек легионерининг амалдаги шартномаси аслида 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Бироқ томонларнинг ўзаро келишувига асосан битим муддатидан аввал бекор қилинди ва футболчи эркин агент мақомини олди.

«Ал Батеҳ»даги давр ва фаолият йўли

Азиз Ғаниев БАА Про-лигасида катта тажрибага эга бўлган кам сонли ўзбекистонлик ярим ҳимоячилардан бири ҳисобланади:

  • БАА чемпионатидаги тажриба: «Ал Батеҳ»га қадар ҳам Амирликлар чемпионатида тўп сурган хавбек майдон марказидаги курашчанлиги ва кучли зарбалари билан маҳаллий мухлислар эътиборини қозонган;

  • «Ал Батеҳ»даги фаолият: 2024 йилдан бери клуб сафида муҳим ўйинларда майдонга тушиб, асосий таркибнинг кўзга кўринган вакилларидан бири сифатида ҳаракат қилди.

Ғаниевнинг кейинги манзили қаер бўлади?

28 ёшли ярим ҳимоячининг эркин агентга айланиши трансфер бозоридаги қатор клубларнинг қизиқишини оширди:

  • БАА клубларининг таклифлари: Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, БАА чемпионатининг бир нечта жамоалари Ғаниевни ўз сафига қўшиб олиш ниятида ва дастлабки музокараларни бошлашга тайёр;

  • Бошқа вариантлар: Футболчининг эркин мақомда экани унга нафақат Яқин Шарқ, балки Осиёнинг бошқа етакчи лигаларидан келадиган таклифларни ҳам эркин баҳолаш имконини беради.

Ҳозирча Азиз Ғаниевнинг янги жамоаси расман эълон қилинмаган бўлса-да, яқин кунларда унинг кейинги клуби номи ойдинлашиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Бугун, 06:02Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бугун, 05:58Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди