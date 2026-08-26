Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 28 ёшли ярим ҳимоячиси Азиз Ғаниев Бирлашган Араб Амирликларининг «Ал Батеҳ» клуби билан хайрлашди. Клуб матбуот хизмати томонлар ўртасидаги ҳамкорлик расман тўхтатилганини эълон қилди.
2024 йилнинг ёзидан буён «Ал Батеҳ» шарафини ҳимоя қилиб келаётган ўзбек легионерининг амалдаги шартномаси аслида 2027 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган эди. Бироқ томонларнинг ўзаро келишувига асосан битим муддатидан аввал бекор қилинди ва футболчи эркин агент мақомини олди.
«Ал Батеҳ»даги давр ва фаолият йўли
Азиз Ғаниев БАА Про-лигасида катта тажрибага эга бўлган кам сонли ўзбекистонлик ярим ҳимоячилардан бири ҳисобланади:
БАА чемпионатидаги тажриба: «Ал Батеҳ»га қадар ҳам Амирликлар чемпионатида тўп сурган хавбек майдон марказидаги курашчанлиги ва кучли зарбалари билан маҳаллий мухлислар эътиборини қозонган;
«Ал Батеҳ»даги фаолият: 2024 йилдан бери клуб сафида муҳим ўйинларда майдонга тушиб, асосий таркибнинг кўзга кўринган вакилларидан бири сифатида ҳаракат қилди.
Ғаниевнинг кейинги манзили қаер бўлади?
28 ёшли ярим ҳимоячининг эркин агентга айланиши трансфер бозоридаги қатор клубларнинг қизиқишини оширди:
БАА клубларининг таклифлари: Маҳаллий ОАВ хабарларига кўра, БАА чемпионатининг бир нечта жамоалари Ғаниевни ўз сафига қўшиб олиш ниятида ва дастлабки музокараларни бошлашга тайёр;
Бошқа вариантлар: Футболчининг эркин мақомда экани унга нафақат Яқин Шарқ, балки Осиёнинг бошқа етакчи лигаларидан келадиган таклифларни ҳам эркин баҳолаш имконини беради.
Ҳозирча Азиз Ғаниевнинг янги жамоаси расман эълон қилинмаган бўлса-да, яқин кунларда унинг кейинги клуби номи ойдинлашиши кутилмоқда.
…