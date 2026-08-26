Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирда

·41·Дунё
Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирда

Дунё океанида кузатувлар олиб борилган давр мобайнидаги энг юқори ҳарорат қайд этилди. Олимлар океан юзасидаги сув ҳарорати янги тарихий рекорд ўрнатганини маълум қилди. Бу ҳақда “Bloomberg” хабар берди.

1979 йилдан буён ушбу кўрсаткичларни мунтазам кузатиб келаётган Европанинг Ер юзини узлуксиз мониторинг қилиш бўйича “Copernicus” дастури маълумотларига кўра, жорий йилнинг 22 август куни океан юзасидаги сувнинг ўртача глобал ҳарорати 21,1 даражага етган.

Шу тариқа, аввалги рекорд ҳам янгиланди. Бунга қадар энг юқори кўрсаткич 21,09 даража бўлиб, у 2024 йилнинг март ойида қайд этилган эди. Янги натижа океанлар ҳароратидаги ўзгаришлар тобора жиддий тус олаётганини кўрсатмоқда.

Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай юқори ҳароратга бир нечта омилнинг бир вақтда таъсир кўрсатиши сабаб бўлган. Хусусан, Эль-Ниньо ҳодисаси ва ўн йиллаб давом этган инсон фаолияти натижасидаги исиш жараёни бир-бирига қўшилиб, океан ҳароратининг рекорд даражага кўтарилишига олиб келган.

“Copernicus” мутахассислари август ойида рекорд даражадаги ҳарорат қайд этилгани алоҳида хавотир уйғотаётганини таъкидламоқда. Чунки одатда глобал океан ҳароратининг энг юқори кўрсаткичлари Жанубий яримшардаги март ва апрель ойларида кузатилар эди. Шу сабабли август ойида бундай натижанинг қайд этилиши олимлар учун жиддий сигнал ҳисобланмоқда.

Океанлар ҳароратининг ортиши нафақат денгиз ва океан экотизимига, балки бутун сайёрадаги иқлим жараёнларига таъсир қилиши мумкин. Сувнинг исиши денгиз сатҳининг кўтарилишига ҳисса қўшади ҳамда экстремал об-ҳаво ҳодисалари эҳтимолини оширади.

Мутахассислар илиқроқ океан атмосферага кўпроқ иссиқлик ва намлик узатишини таъкидламоқда. Бу эса қуруқлик ҳудудларида кучли бўронлар, аномал иссиқ ва бошқа кескин об-ҳаво ҳодисаларининг кучайишига олиб келиши мумкин.

Бундан ташқари, океан ҳароратининг юқори бўлиши яна бир муҳим муаммони келтириб чиқаради: илиқроқ океанлар карбонат ангидрид газини камроқ ютади. Натижада атмосферада ушбу иссиқхона газининг миқдори ортиши ва иқлим ўзгариши жараёнлари янада кучайиши мумкин.

Шу боис олимлар океанлардаги ҳарорат ўзгаришини мунтазам кузатиш ва унинг глобал иқлимга таъсирини чуқур ўрганиш зарурлигини таъкидламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлдиБугун, 11:14Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бешинчи ҳужум: Украина Россиянинг жанубий нефть инфратузилмасини қандай издан чиқармоқда?Бугун, 10:43МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)МРБ раҳбари Жон Рэтклифф нега яширинча Кремлга борди? (Асосий версиялар)Бугун, 07:17Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Ҳўрмуз бўғози тўлиқ тозаланди: Трамп Эронга янги ультиматум эълон қилди!Бугун, 07:12Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Арманистон собиқ президенти Роберт Кочарян ва унинг ўғиллари ҳибсга олинди!Бугун, 06:58Ғазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамҒазо болалари учун Швециялик миллиардердан кутилмаган 76 миллион долларлик ёрдамБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди