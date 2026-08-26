Океан мисли кўрилмаган даражада қизиди: олимлар хавотирда
Дунё океанида кузатувлар олиб борилган давр мобайнидаги энг юқори ҳарорат қайд этилди. Олимлар океан юзасидаги сув ҳарорати янги тарихий рекорд ўрнатганини маълум қилди. Бу ҳақда “Bloomberg” хабар берди.
1979 йилдан буён ушбу кўрсаткичларни мунтазам кузатиб келаётган Европанинг Ер юзини узлуксиз мониторинг қилиш бўйича “Copernicus” дастури маълумотларига кўра, жорий йилнинг 22 август куни океан юзасидаги сувнинг ўртача глобал ҳарорати 21,1 даражага етган.
Шу тариқа, аввалги рекорд ҳам янгиланди. Бунга қадар энг юқори кўрсаткич 21,09 даража бўлиб, у 2024 йилнинг март ойида қайд этилган эди. Янги натижа океанлар ҳароратидаги ўзгаришлар тобора жиддий тус олаётганини кўрсатмоқда.
Тадқиқотчиларнинг фикрича, бундай юқори ҳароратга бир нечта омилнинг бир вақтда таъсир кўрсатиши сабаб бўлган. Хусусан, Эль-Ниньо ҳодисаси ва ўн йиллаб давом этган инсон фаолияти натижасидаги исиш жараёни бир-бирига қўшилиб, океан ҳароратининг рекорд даражага кўтарилишига олиб келган.
“Copernicus” мутахассислари август ойида рекорд даражадаги ҳарорат қайд этилгани алоҳида хавотир уйғотаётганини таъкидламоқда. Чунки одатда глобал океан ҳароратининг энг юқори кўрсаткичлари Жанубий яримшардаги март ва апрель ойларида кузатилар эди. Шу сабабли август ойида бундай натижанинг қайд этилиши олимлар учун жиддий сигнал ҳисобланмоқда.
Океанлар ҳароратининг ортиши нафақат денгиз ва океан экотизимига, балки бутун сайёрадаги иқлим жараёнларига таъсир қилиши мумкин. Сувнинг исиши денгиз сатҳининг кўтарилишига ҳисса қўшади ҳамда экстремал об-ҳаво ҳодисалари эҳтимолини оширади.
Мутахассислар илиқроқ океан атмосферага кўпроқ иссиқлик ва намлик узатишини таъкидламоқда. Бу эса қуруқлик ҳудудларида кучли бўронлар, аномал иссиқ ва бошқа кескин об-ҳаво ҳодисаларининг кучайишига олиб келиши мумкин.
Бундан ташқари, океан ҳароратининг юқори бўлиши яна бир муҳим муаммони келтириб чиқаради: илиқроқ океанлар карбонат ангидрид газини камроқ ютади. Натижада атмосферада ушбу иссиқхона газининг миқдори ортиши ва иқлим ўзгариши жараёнлари янада кучайиши мумкин.
Шу боис олимлар океанлардаги ҳарорат ўзгаришини мунтазам кузатиш ва унинг глобал иқлимга таъсирини чуқур ўрганиш зарурлигини таъкидламоқда.
…