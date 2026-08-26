Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!

·27·Спорт
Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!

Эркин кураш бўйича дунёнинг энг совриндор ва номдор спортчиларидан бири, 2012 йилги Лондон Олимпиадаси ғолиби Жордан Барроуз UFC чемпиони Ислам Махачев билан кураш бўйича беллашишга тайёрлигини билдирди. 38 ёшли америкалик полвон машҳур ММА журналисти Ариэль Хельванига берган баёнотида россиялик чемпионнинг партердаги ҳаракатларини таҳлил қилиб, кураш гиламида унга ҳеч қандай имконият қолдирмаслигини айтди.

Барроузнинг таъкидлашича, Махачевнинг сўнгги жангида оёққа ташланиш бўйича кўрсатган услуби соф курашда мутлақо иш бермайди.

«Мачадо буюк курашчи эмас»: Барроуз Махачевнинг хатосини кўрсатиб берди

Америкалик эркин кураш юлдузи Ислам Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасида кечган UFC чемпионлик баҳсини диққат билан кузатганини очиқлади:

«Мен Махачевнинг Гэрри билан жангини томоша қилдим. Ислам бир неча бор битта оёққа ҳужум қилганида, Йен қандай қилиб ҳимояланганини кўрдим. Мачадо буюк курашчи эмас. Агар Ислам менинг оёғимга худди шундай ташланса, мен уни ҳавода „учириб“ юбораман. Бу жуда қизиқ бўларди. Аммо кураш ва ММА — булар бутунлай икки хил спорт. Мен аралаш жанг санъатини ҳурмат қиламан, шунинг учун ҳам октагонда жанг қилмайман», — деди Барроуз.

Эркин кураш афсонаси: Барроузнинг спортдаги рекорди

Жордан Барроуз — дунё эркин кураш тарихидаги энг кучли ва титулларга бой спортчилардан бири ҳисобланади:

  • Лондон-2012: 74 кг гача бўлган вазн тоифасида Олимпия ўйинлари чемпиони;

  • 6 карра жаҳон чемпиони: У 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 ва 2022 йиллардаги жаҳон чемпионатларида тенгсиз деб топилиб, олтин медалларни қўлга киритган;

  • 3 та Жаҳон чемпионати бронзаси: Фаолияти давомида яна уч бор жаҳон мусобақалари шоҳсупасига кўтарилган.

Аралаш жанг санъатида кураш базаси билан донг таратган ва рақибларини партерда яксон қилиб келаётган Ислам Махачевга қарши Барроузнинг гиламдаги чақириғи бутун спорт жамоатчилигида улкан қизиқиш уйғотмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:420:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди