Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!
Эркин кураш бўйича дунёнинг энг совриндор ва номдор спортчиларидан бири, 2012 йилги Лондон Олимпиадаси ғолиби Жордан Барроуз UFC чемпиони Ислам Махачев билан кураш бўйича беллашишга тайёрлигини билдирди. 38 ёшли америкалик полвон машҳур ММА журналисти Ариэль Хельванига берган баёнотида россиялик чемпионнинг партердаги ҳаракатларини таҳлил қилиб, кураш гиламида унга ҳеч қандай имконият қолдирмаслигини айтди.
Барроузнинг таъкидлашича, Махачевнинг сўнгги жангида оёққа ташланиш бўйича кўрсатган услуби соф курашда мутлақо иш бермайди.
«Мачадо буюк курашчи эмас»: Барроуз Махачевнинг хатосини кўрсатиб берди
Америкалик эркин кураш юлдузи Ислам Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасида кечган UFC чемпионлик баҳсини диққат билан кузатганини очиқлади:
«Мен Махачевнинг Гэрри билан жангини томоша қилдим. Ислам бир неча бор битта оёққа ҳужум қилганида, Йен қандай қилиб ҳимояланганини кўрдим. Мачадо буюк курашчи эмас. Агар Ислам менинг оёғимга худди шундай ташланса, мен уни ҳавода „учириб“ юбораман. Бу жуда қизиқ бўларди. Аммо кураш ва ММА — булар бутунлай икки хил спорт. Мен аралаш жанг санъатини ҳурмат қиламан, шунинг учун ҳам октагонда жанг қилмайман», — деди Барроуз.
Эркин кураш афсонаси: Барроузнинг спортдаги рекорди
Жордан Барроуз — дунё эркин кураш тарихидаги энг кучли ва титулларга бой спортчилардан бири ҳисобланади:
Лондон-2012: 74 кг гача бўлган вазн тоифасида Олимпия ўйинлари чемпиони;
6 карра жаҳон чемпиони: У 2011, 2013, 2015, 2017, 2021 ва 2022 йиллардаги жаҳон чемпионатларида тенгсиз деб топилиб, олтин медалларни қўлга киритган;
3 та Жаҳон чемпионати бронзаси: Фаолияти давомида яна уч бор жаҳон мусобақалари шоҳсупасига кўтарилган.
Аралаш жанг санъатида кураш базаси билан донг таратган ва рақибларини партерда яксон қилиб келаётган Ислам Махачевга қарши Барроузнинг гиламдаги чақириғи бутун спорт жамоатчилигида улкан қизиқиш уйғотмоқда.
…