Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?
Европа Чемпионлар лигаси саралаш плей-оффида Исроилнинг «Ҳапоэл Беэр-Шева» жамоасини 120 дақиқалик драмада мағлуб этиб (5:2), қитъанинг энг нуфузли мусобақасига йўлланма олган Бокунинг «Сабаҳ» клуби сафидаги ўзбек легионери Умарали Раҳмоналиев учрашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини очиқлади.
Ўйинда ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган муҳим нажот голи муаллифи бўлган 23 ёшли ярим ҳимоячи флеш-интервью чоғида бутун Озарбойжон халқининг қўллаб-қувватлови ва мураббийларнинг алоҳида топшириғи ҳақида тўхталиб ўтди.
«Мураббийлар бугун гол уришим кераклигини айтганди»
Умарали ғалаба келтирган руҳий ҳолат ва киритилган муҳим тўп сирини очиқлади:
«Аллоҳга шукрлар бўлсинки, ғалаба қозондик. Стадионга шунча мухлис келди, уларнинг ҳайқириғи бизга улкан куч бағишлади. Бу ўйин орқали бутун Озарбойжон халқини бирлаштирдик, десам муболаға бўлмайди. Ҳаяжонимни сўз билан таърифлаб беролмайман.
Аввалги баҳсларда ҳам қулай имкониятлар кўп бўлган, лекин фойдалана олмагандим. Бу гал мураббийлар штаби майдонга тушишдан олдин „бугун албатта гол уришинг керак, имконият бўлди дегунча зарба бер“ деб уқтиришди ва бу иш берди», — деди Раҳмоналиев.
«Сантьяго Бернабеу» орзуси ва «Реал Мадрид»
ЕЧЛнинг янгиланган ягона лига форматидаги қуръа ташлаш маросими олдидан ярим ҳимоячи ўзининг энг катта истагини билдирди:
Рақиб танламаслик: ЕЧЛнинг асосий босқичига етиб келган барча клублар юқори савияга эга ва у ерда осон рақиб бўлмайди;
«Бернабеу»даги тўқнашув: «Бизга рақиб танлаш ярашмайди, аммо машҳур „Сантьяго Бернабеу“ стадионида Мадриднинг „Реал“ клубига қарши майдонга тушсак, бу фаолиятимдаги энг ёрқин лаҳзалардан бири бўлар эди», — дея таъкидлади ўзбек хавбеки.
Чемпионлар лигасида икки ўзбек футболчиси
Умарали Раҳмоналиев Франциянинг «Ланс» клубида порлаётган Абдуқодир Ҳусановдан кейин ушбу мавсумда ЕЧЛ умумий босқичига йўл олган иккинчи ўзбекистонлик футболчига айланди:
Ўзбекистонлик мухлислар меҳри: Раҳмоналиевнинг фикрича, бутун мамлакат энди «Сабаҳ» ўйинларини ҳам диққат билан кузатади;
Бокуга саёҳатлар: «Икки нафар ўзбек футболчиси ЕЧЛда бўлиши — миллий футболимиз учун ажойиб ютуқ. Ўзбекистонлик мухлислар бизни доим қўллаб-қувватлайди. Ишонаманки, энди улар Бокуга „Сабаҳ“нинг ЕЧЛ баҳсларини бевосита трибунадан томоша қилиш учун ҳам келишади».
…