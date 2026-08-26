Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?

·31·Спорт
Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?

Европа Чемпионлар лигаси саралаш плей-оффида Исроилнинг «Ҳапоэл Беэр-Шева» жамоасини 120 дақиқалик драмада мағлуб этиб (5:2), қитъанинг энг нуфузли мусобақасига йўлланма олган Бокунинг «Сабаҳ» клуби сафидаги ўзбек легионери Умарали Раҳмоналиев учрашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини очиқлади.

Ўйинда ҳисобни 2:2 кўринишига келтирган муҳим нажот голи муаллифи бўлган 23 ёшли ярим ҳимоячи флеш-интервью чоғида бутун Озарбойжон халқининг қўллаб-қувватлови ва мураббийларнинг алоҳида топшириғи ҳақида тўхталиб ўтди.

«Мураббийлар бугун гол уришим кераклигини айтганди»

Умарали ғалаба келтирган руҳий ҳолат ва киритилган муҳим тўп сирини очиқлади:

«Аллоҳга шукрлар бўлсинки, ғалаба қозондик. Стадионга шунча мухлис келди, уларнинг ҳайқириғи бизга улкан куч бағишлади. Бу ўйин орқали бутун Озарбойжон халқини бирлаштирдик, десам муболаға бўлмайди. Ҳаяжонимни сўз билан таърифлаб беролмайман.

Аввалги баҳсларда ҳам қулай имкониятлар кўп бўлган, лекин фойдалана олмагандим. Бу гал мураббийлар штаби майдонга тушишдан олдин „бугун албатта гол уришинг керак, имконият бўлди дегунча зарба бер“ деб уқтиришди ва бу иш берди», — деди Раҳмоналиев.

«Сантьяго Бернабеу» орзуси ва «Реал Мадрид»

ЕЧЛнинг янгиланган ягона лига форматидаги қуръа ташлаш маросими олдидан ярим ҳимоячи ўзининг энг катта истагини билдирди:

  • Рақиб танламаслик: ЕЧЛнинг асосий босқичига етиб келган барча клублар юқори савияга эга ва у ерда осон рақиб бўлмайди;

  • «Бернабеу»даги тўқнашув: «Бизга рақиб танлаш ярашмайди, аммо машҳур „Сантьяго Бернабеу“ стадионида Мадриднинг „Реал“ клубига қарши майдонга тушсак, бу фаолиятимдаги энг ёрқин лаҳзалардан бири бўлар эди», — дея таъкидлади ўзбек хавбеки.

Чемпионлар лигасида икки ўзбек футболчиси

Умарали Раҳмоналиев Франциянинг «Ланс» клубида порлаётган Абдуқодир Ҳусановдан кейин ушбу мавсумда ЕЧЛ умумий босқичига йўл олган иккинчи ўзбекистонлик футболчига айланди:

  • Ўзбекистонлик мухлислар меҳри: Раҳмоналиевнинг фикрича, бутун мамлакат энди «Сабаҳ» ўйинларини ҳам диққат билан кузатади;

  • Бокуга саёҳатлар: «Икки нафар ўзбек футболчиси ЕЧЛда бўлиши — миллий футболимиз учун ажойиб ютуқ. Ўзбекистонлик мухлислар бизни доим қўллаб-қувватлайди. Ишонаманки, энди улар Бокуга „Сабаҳ“нинг ЕЧЛ баҳсларини бевосита трибунадан томоша қилиш учун ҳам келишади».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:46529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:420:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди