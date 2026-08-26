7 рақамига ишонган эркак бир зумда миллионер бўлди
АҚШнинг Шимолий Каролина штатида яшовчи эркак йиллар давомида ўзи учун омадли ҳисоблаб келган 7 рақами туфайли лотереяда катта ютуққа эришди. У атиги 10 долларга харид қилган скретч-карта орқали 1 миллион долларлик бош мукофот соҳиби бўлди.
Бискоу шаҳрида истиқомат қилувчи Томас Муньоснинг айтишича, у маҳаллий дўкондан “Triple Red 777 Jackpot” номли скретч-картани айнан 7 рақамига бўлган ишончи сабабли сотиб олган. Чунки бу рақам унинг ҳаётида алоҳида аҳамиятга эга ва у 7 ни доим ўзининг севимли ҳамда омадли рақами деб ҳисоблаб келган.
Муньоснинг таъкидлашича, бу рақам унинг туғилган санаси билан ҳам боғлиқ. У 1977 йилнинг 7-кунида туғилгани учун 7 рақамига нисбатан алоҳида муносабат шаклланган.
У скретч-картани сотиб олганидан кейин кўп кутмай, уни шу заҳотиёқ қириб кўрди. Натижани кўргач эса, ўз кўзига ишониши қийин бўлган — билет унга 1 миллион долларлик бош мукофотни олиб келган эди.
Муньос омадли рақами унга ҳақиқатан ҳам катта бахт келтирганини айтиб, ўша лаҳзаларни катта ҳаяжон билан эслади. Унинг сўзларига кўра, ютуқни англаган пайтда бутун танасини қувонч эгаллаган ва у жуда кучли ҳаяжонни ҳис қилган.
Шу тариқа, йиллар давомида Муньос учун омад рамзи бўлиб келган 7 рақами бу сафар ҳам ўзини оқлади ва уни бир зумда миллионерга айлантирди.
…