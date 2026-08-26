Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?

·2·Спорт
Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?

Европа футболида йилнинг энг кутилмаган ва шов-шувли тайинловларидан бири расман амалга ошди. 25 август куни «Барселона»нинг собиқ юлдузи ва бош мураббийи Хави Эрнандес Нидерландия миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатида кенг жамоатчиликка таништирилди.

Испаниялик 46 ёшли мутахассис Нидерландия Қироллик Футбол Иттифоқи (KNVB) билан 2030 йил ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.

Мураббийлар шорт-листи: Гвардиола, Слот ва Хави

Расмий матбуот анжуманида KNVB техник директори Найжел де Йонг музокаралар пардаси ортидаги сирларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, федерация дастлаб икки мутахассис — «Манчестер Сити» устози Пеп Гвардиола ва «Ливерпуль» бош мураббийи Арне Слот номзодларини кўриб чиққан:

«Шундан сўнг биз бор эътиборимизни Хавига қаратдик. Музокаралар сўнгги тўрт ҳафта давомида қизғин кечди. Хавининг Барселонадаги уйида бир неча бор учрашдик, у Нидерландияга ҳам ташриф буюрди. Хави ўзини нидерланд футболининг фарзанди деб билади ва бизнинг фалсафамизни тўлиқ баҳам кўради. У жозибадор футбол, юқори прессинг, доминантлик ва доимий тўп назоратига интилади. Бу биз учун энг тўғри танлов бўлди», — деди де Йонг.

«Учинчи бўлсам ҳам подиумдаман»: Хавидан юмор ва иқрор

Журналистларнинг «Гвардиола ва Слотдан кейин учинчи танлов бўлганингизни билиш қандай туйғу беради?» деган ўткир саволига испаниялик мураббий юқори кайфият ва ҳазил билан жавоб қайтариб, залдагиларнинг олқишига сабаб бўлди:

  • Нидерландия футболи шарафи: «Мен учун бу улкан шараф — ахир бу буюк Нидерландия. Болалигимда уларнинг ўйинини кўриб, чиройли футболни севиб қолганман. Мен ҳам жамоам шундай ўйнашини истайман. Бу — менинг бош мақсадим. Учинчи ёки ўнинчи танлов бўлганимнинг аҳамияти йўқ»;

  • Подиум ҳазили: «Гвардиола ва Слотдан кейинги ўринда туриш ҳам ёмон натижа эмас, тўғрими? Ҳар ҳолда, подиумдамиз-ку!», — дея кулиб жавоб қайтарди Хави.

Йохан Кройфф мактаби ва «Барселона» услубини нидерланд футболи анъаналари билан уйғунлаштиришни мақсад қилган Хави 2026 йилги Жаҳон чемпионати ва ундан кейинги мусобақаларда «тўқ сариқлар»ни янги ғалабалар сари бошлаб бориши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Бугун, 06:02Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бугун, 05:58Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бокуда 7 та гол ва Раҳмоналиевнинг голи: «Сабаҳ» ЕЧЛ гуруҳ босқичига чиқди!Бугун, 05:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди