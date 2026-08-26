Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?
Европа футболида йилнинг энг кутилмаган ва шов-шувли тайинловларидан бири расман амалга ошди. 25 август куни «Барселона»нинг собиқ юлдузи ва бош мураббийи Хави Эрнандес Нидерландия миллий терма жамоаси бош мураббийи сифатида кенг жамоатчиликка таништирилди.
Испаниялик 46 ёшли мутахассис Нидерландия Қироллик Футбол Иттифоқи (KNVB) билан 2030 йил ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолади.
Мураббийлар шорт-листи: Гвардиола, Слот ва Хави
Расмий матбуот анжуманида KNVB техник директори Найжел де Йонг музокаралар пардаси ортидаги сирларни очиқлади. Унинг сўзларига кўра, федерация дастлаб икки мутахассис — «Манчестер Сити» устози Пеп Гвардиола ва «Ливерпуль» бош мураббийи Арне Слот номзодларини кўриб чиққан:
«Шундан сўнг биз бор эътиборимизни Хавига қаратдик. Музокаралар сўнгги тўрт ҳафта давомида қизғин кечди. Хавининг Барселонадаги уйида бир неча бор учрашдик, у Нидерландияга ҳам ташриф буюрди. Хави ўзини нидерланд футболининг фарзанди деб билади ва бизнинг фалсафамизни тўлиқ баҳам кўради. У жозибадор футбол, юқори прессинг, доминантлик ва доимий тўп назоратига интилади. Бу биз учун энг тўғри танлов бўлди», — деди де Йонг.
«Учинчи бўлсам ҳам подиумдаман»: Хавидан юмор ва иқрор
Журналистларнинг «Гвардиола ва Слотдан кейин учинчи танлов бўлганингизни билиш қандай туйғу беради?» деган ўткир саволига испаниялик мураббий юқори кайфият ва ҳазил билан жавоб қайтариб, залдагиларнинг олқишига сабаб бўлди:
Нидерландия футболи шарафи: «Мен учун бу улкан шараф — ахир бу буюк Нидерландия. Болалигимда уларнинг ўйинини кўриб, чиройли футболни севиб қолганман. Мен ҳам жамоам шундай ўйнашини истайман. Бу — менинг бош мақсадим. Учинчи ёки ўнинчи танлов бўлганимнинг аҳамияти йўқ»;
Подиум ҳазили: «Гвардиола ва Слотдан кейинги ўринда туриш ҳам ёмон натижа эмас, тўғрими? Ҳар ҳолда, подиумдамиз-ку!», — дея кулиб жавоб қайтарди Хави.
Йохан Кройфф мактаби ва «Барселона» услубини нидерланд футболи анъаналари билан уйғунлаштиришни мақсад қилган Хави 2026 йилги Жаҳон чемпионати ва ундан кейинги мусобақаларда «тўқ сариқлар»ни янги ғалабалар сари бошлаб бориши кутилмоқда.
…