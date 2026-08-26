529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?

·40·Спорт
529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?

Жорий йилнинг 28–30 август кунлари Швейцариянинг Лозанна шаҳрида дзюдо бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири — «Lausanne Grand Slam 2026» турнири бўлиб ўтади. Ушбу нуфузли мусобақада 5 қитъанинг 78 давлатидан келган жами 529 нафар (315 эркак ва 214 аёл) сара полвон 14 та вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб боради.

Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси мазкур жаҳон миқёсидаги синовда муносиб иштирок этиш учун Швейцарияга жўнаб кетди.

Ўзбекистон термасида янги давр: Лаша Гужежианининг илк расмий синови

Мазкур турнир Ўзбекистон дзюдоси учун алоҳида аҳамият касб этмоқда. Эркаклар терма жамоасига янги бош мураббий этиб тайинланган грузиялик машҳур мутахассис Лаша Гужежиани илк бор миллий жамоамиз устози сифатида татами ёнида туради.

Лаша Гужежианининг мураббийлик йўлидаги улкан ютуқлари:

  • Олимпия ўйинларидаги муваффақият: У 2020 йил декабридан 2026 йил июлига қадар Грузия терма жамоасини бошқариб, Токио-2020 Олимпиадасида 1 та олтин, 3 та кумуш, Париж-2024 Олимпия ўйинларида эса 1 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритган;

  • Жаҳон чемпионлиги: 2025 йилда унинг қўл остидаги Грузия жамоаси жаҳон чемпионатининг жамоавий баҳсларида олтин медални қўлга киритиб, тарихий натижа кўрсатган;

  • Шахсий спорт тарихи: Спортчилик фаолиятида Лашанинг ўзи икки карра жаҳон чемпионати совриндори бўлган.

529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?

«Lausanne Grand Slam 2026» турнирида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилувчи тўлиқ таркиб

Терма жамоа мураббийлар штаби Лозанна татамилари учун тажрибали ва умидли дзюдочилардан иборат қуйидаги таркибни танлаб олди:

Эркаклар терма жамоаси:

  • -60 кг: Самариддин Қўчқоров, Баҳром Ботуров

  • -66 кг: Абдураҳим Нутфуллоев, Азизбек Ортиқов

  • -81 кг: Арслонбек Тожиев

  • -90 кг: Нурбек Муртазоев, Умар Бозоров

  • -100 кг: Эрназар Сарсенбаев, Тўлқинбек Турдиев

  • +100 кг: Музаффарбек Тўрабоев

  • Мураббийлар: Лаша Гужежиани, Искандар Расулов, Раҳим Субҳонов.

Аёллар терма жамоаси:

  • -48 кг: Лазиза Ҳайдарова, Улбусин Ҳакимова

  • -52 кг: Сита Қадамбаева, Сўдиёна Рафкатова

  • -63 кг: Маржона Нуруллоева

  • -70 кг: Хуршида Раззоқбердиева, Ширинжон Йўлдошева

  • -78 кг: Барчиной Қодирова, Маржона Кўчимова

  • +78 кг: Умида Ниғматова, Ирисхон Қурбонбоева

  • Мураббийлар: Андрей Штурбабин, Олимбой Олимов, Улуғбек Азизов.

529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?

Олимпия ва жаҳон чемпионатлари совриндори Музаффарбек Тўрабоев бошлиқ миллий жамоамиз янги бош мураббий қўл остида Швейцарияда юқори натижалар қайд этишни мақсад қилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:460:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)Бугун, 11:31Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди