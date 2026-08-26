529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?
Жорий йилнинг 28–30 август кунлари Швейцариянинг Лозанна шаҳрида дзюдо бўйича дунёнинг энг нуфузли мусобақаларидан бири — «Lausanne Grand Slam 2026» турнири бўлиб ўтади. Ушбу нуфузли мусобақада 5 қитъанинг 78 давлатидан келган жами 529 нафар (315 эркак ва 214 аёл) сара полвон 14 та вазн тоифасида медаллар учун кураш олиб боради.
Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси мазкур жаҳон миқёсидаги синовда муносиб иштирок этиш учун Швейцарияга жўнаб кетди.
Ўзбекистон термасида янги давр: Лаша Гужежианининг илк расмий синови
Мазкур турнир Ўзбекистон дзюдоси учун алоҳида аҳамият касб этмоқда. Эркаклар терма жамоасига янги бош мураббий этиб тайинланган грузиялик машҳур мутахассис Лаша Гужежиани илк бор миллий жамоамиз устози сифатида татами ёнида туради.
Лаша Гужежианининг мураббийлик йўлидаги улкан ютуқлари:
Олимпия ўйинларидаги муваффақият: У 2020 йил декабридан 2026 йил июлига қадар Грузия терма жамоасини бошқариб, Токио-2020 Олимпиадасида 1 та олтин, 3 та кумуш, Париж-2024 Олимпия ўйинларида эса 1 та олтин ва 2 та кумуш медални қўлга киритган;
Жаҳон чемпионлиги: 2025 йилда унинг қўл остидаги Грузия жамоаси жаҳон чемпионатининг жамоавий баҳсларида олтин медални қўлга киритиб, тарихий натижа кўрсатган;
Шахсий спорт тарихи: Спортчилик фаолиятида Лашанинг ўзи икки карра жаҳон чемпионати совриндори бўлган.
«Lausanne Grand Slam 2026» турнирида Ўзбекистон шарафини ҳимоя қилувчи тўлиқ таркиб
Терма жамоа мураббийлар штаби Лозанна татамилари учун тажрибали ва умидли дзюдочилардан иборат қуйидаги таркибни танлаб олди:
Эркаклар терма жамоаси:
-60 кг: Самариддин Қўчқоров, Баҳром Ботуров
-66 кг: Абдураҳим Нутфуллоев, Азизбек Ортиқов
-81 кг: Арслонбек Тожиев
-90 кг: Нурбек Муртазоев, Умар Бозоров
-100 кг: Эрназар Сарсенбаев, Тўлқинбек Турдиев
+100 кг: Музаффарбек Тўрабоев
Мураббийлар: Лаша Гужежиани, Искандар Расулов, Раҳим Субҳонов.
Аёллар терма жамоаси:
-48 кг: Лазиза Ҳайдарова, Улбусин Ҳакимова
-52 кг: Сита Қадамбаева, Сўдиёна Рафкатова
-63 кг: Маржона Нуруллоева
-70 кг: Хуршида Раззоқбердиева, Ширинжон Йўлдошева
-78 кг: Барчиной Қодирова, Маржона Кўчимова
+78 кг: Умида Ниғматова, Ирисхон Қурбонбоева
Мураббийлар: Андрей Штурбабин, Олимбой Олимов, Улуғбек Азизов.
Олимпия ва жаҳон чемпионатлари совриндори Музаффарбек Тўрабоев бошлиқ миллий жамоамиз янги бош мураббий қўл остида Швейцарияда юқори натижалар қайд этишни мақсад қилган.
…