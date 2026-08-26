0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)

·4·Спорт
0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)

Саудия Арабистони Про-лигасининг 3-тури доирасида Даммамдаги «Ал Иттифоқ — Абдулла Аль-Дабиль» стадионида кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Иттифоқ»қа қарши ўйинда 12-дақиқадаёқ камчиликда қолганига ва 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, 3:2 ҳисобида фантастик ғалабани қўлга киритди.

Учрашув аввалидан то сўнгги сонияларигача кечган воқеалар ривожи мавсумнинг энг томошабоп ва иродали баҳсларидан бирига айланди.

Қизил карточка, 0:2 ва Роналдунинг захирага олиниши

Ўйин риёдликлар учун фалокатли сценарий билан бошланди:

  • Дарвозабон четлатилди: Баҳснинг 12-дақиқасидаёқ «Ан Наср» посбони Бенто тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди ва жамоасини 10 киши бўлиб қолишга мажбур қилди;

  • Мезбонларнинг кетма-кет голлари: Сон жиҳатидан устунликка эга бўлган «Ал Иттифоқ» босимни ошириб, 31-дақиқада Ондрей Дуданинг голи билан ҳисобни очди. Биринчи бўлимнинг қўшиб берилган вақтида (45+1) эса Альваро Медран ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;

  • Роналдусиз иккинчи бўлим: Клуб сардори ва етакчиси Криштиану Роналду танаффус пайтида захирага олинди ва риёдликлар майдонга ўз етакчисисиз қайтишди.

Садио Мане бенефиси: 16 дақиқа ичида 3 та гол

Иккинчи бўлимда 10 кишилик «Ан Наср» ҳақиқий жангчилик характерини намойиш этиб, мезбонларни шокка тушириб қўйди:

  • 74-дақиқа (Умид учқуни): Садио Мане рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, фарқни қисқартирди (2:1);

  • 77-дақиқа (Мувозанат): Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, жарима майдони ичидаги фаолликдан сўнг ҳимоячи Абдулела Ал Амри мувозанатни тиклади (2:2);

  • 90-дақиқа (Ғалаба нуқтаси): Учрашувнинг асосий вақти якунланаётган бир паллада Садио Мане иккинчи тўпини киритиб, дублни расмийлаштирди ва «Ан Наср»га 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.

Саудия Про-лигаси. 3-тур қайдномаси:

  • «Ал Иттифоқ» — «Ан Наср» 2:3

  • Голлар: Дуда 31, Медран 45+1 — Мане 74, 90, Ал Амри 77;

  • Четлатиш: Бенто 12 («Ан Наср»).

9 очко билан мутлақ яккапешқадамлик

Ушбу ғалабадан сўнг «Ан Наср» очколари сонини 9 тага етказиб, Про-лига турнир жадвалида 100 фоизлик кўрсаткич билан яккапешқадамликни мустаҳкамлади. Жанговар баҳсда имкониятни бой берган «Ал Иттифоқ» эса 6 очко билан 6-поғонада қолди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Азиз Ғаниев БАА клубини тарк этди: терма жамоа аъзоси қаерга йўл олмоқда?Бугун, 11:15Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Нидерландия устози Хави учинчи номзод бўлганига қандай жавоб берди?Бугун, 11:10«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...«Бошим қотиб қолди, туя сўйиш керак шекилли»: Қосимов «Сурхон» билан ўйиндан сўнг...Бугун, 06:29Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Нико О’Райли АПЛда йилнинг энг яхши ёш футболчиси деб топилди!Бугун, 06:02Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бруну Фернандеш Англияда йилнинг энг яхши футболчиси деб топилди!Бугун, 05:58Саудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиСаудияда драма: Садио Мане «Ан Наср»ни мағлубиятдан қутқариб, ғалаба келтирдиБугун, 05:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди