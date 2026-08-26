0:2 дан сўнг телбавор камбэк: «Ан Наср» қандай ғалаба қозонди? (видео)
Саудия Арабистони Про-лигасининг 3-тури доирасида Даммамдаги «Ал Иттифоқ — Абдулла Аль-Дабиль» стадионида кечган марказий баҳс мухлисларга ҳақиқий футбол триллерини тақдим этди. Риёднинг «Ан Наср» клуби сафарда «Ал Иттифоқ»қа қарши ўйинда 12-дақиқадаёқ камчиликда қолганига ва 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, 3:2 ҳисобида фантастик ғалабани қўлга киритди.
Учрашув аввалидан то сўнгги сонияларигача кечган воқеалар ривожи мавсумнинг энг томошабоп ва иродали баҳсларидан бирига айланди.
Қизил карточка, 0:2 ва Роналдунинг захирага олиниши
Ўйин риёдликлар учун фалокатли сценарий билан бошланди:
Дарвозабон четлатилди: Баҳснинг 12-дақиқасидаёқ «Ан Наср» посбони Бенто тўғридан-тўғри қизил карточка олиб, майдонни тарк этди ва жамоасини 10 киши бўлиб қолишга мажбур қилди;
Мезбонларнинг кетма-кет голлари: Сон жиҳатидан устунликка эга бўлган «Ал Иттифоқ» босимни ошириб, 31-дақиқада Ондрей Дуданинг голи билан ҳисобни очди. Биринчи бўлимнинг қўшиб берилган вақтида (45+1) эса Альваро Медран ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди;
Роналдусиз иккинчи бўлим: Клуб сардори ва етакчиси Криштиану Роналду танаффус пайтида захирага олинди ва риёдликлар майдонга ўз етакчисисиз қайтишди.
Садио Мане бенефиси: 16 дақиқа ичида 3 та гол
Иккинчи бўлимда 10 кишилик «Ан Наср» ҳақиқий жангчилик характерини намойиш этиб, мезбонларни шокка тушириб қўйди:
74-дақиқа (Умид учқуни): Садио Мане рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, фарқни қисқартирди (2:1);
77-дақиқа (Мувозанат): Орадан атиги 3 дақиқа ўтиб, жарима майдони ичидаги фаолликдан сўнг ҳимоячи Абдулела Ал Амри мувозанатни тиклади (2:2);
90-дақиқа (Ғалаба нуқтаси): Учрашувнинг асосий вақти якунланаётган бир паллада Садио Мане иккинчи тўпини киритиб, дублни расмийлаштирди ва «Ан Наср»га 3:2 ҳисобидаги ғалабани тақдим этди.
Саудия Про-лигаси. 3-тур қайдномаси:
«Ал Иттифоқ» — «Ан Наср» 2:3
Голлар: Дуда 31, Медран 45+1 — Мане 74, 90, Ал Амри 77;
Четлатиш: Бенто 12 («Ан Наср»).
9 очко билан мутлақ яккапешқадамлик
Ушбу ғалабадан сўнг «Ан Наср» очколари сонини 9 тага етказиб, Про-лига турнир жадвалида 100 фоизлик кўрсаткич билан яккапешқадамликни мустаҳкамлади. Жанговар баҳсда имкониятни бой берган «Ал Иттифоқ» эса 6 очко билан 6-поғонада қолди.
…