Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этди
Xiaomi технология компанияси ихчам ва юқори самарали Mijia Грапҳене Ҳеатер К номли янги иситгич қурилмасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маҳсулот бренднинг Ёупин краудфакторинг платформасида эълон қилинган бўлиб, Хитой бозорида унинг дастлабки савдолари жорий йилнинг 2-сентябрь санасидан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳозирги босқичда иситгич жуда ҳамёнбоп нархда таклиф этилмоқда. Маҳсулотнинг краудфакторинг кампаниясидаги нархи атиги 179 юанни, яни тахминан 25 АҚШ долларини ташкил қилади. Мазкур нарх сиёсати қурилмани харидорлар учун янада оммабоп ва жозибадор қилиши кутилмоқда.
Минималистик дизайн ва қулайликларЯнги қурилма компанияга хос анъанавий минималистик услубда ишланган бўлиб, ҳар қандай хона интерерига осонгина мослаша олади. Иситгичнинг ўлчамлари 175 × 175 × 472 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 1,65 килограмм атрофида.
Конструкциянинг юқори қисмида ҳароратни бошқариш учун махсус регулятор ўрнатилган. Қурилмани бир хонадан бошқасига кўчириб ўтказишни осонлаштириш мақсадида эса унинг орқа панелида яширин тутқич кўзда тутилган.
Тезкор иситиш ва техник хусусиятларMijia Грапҳене Ҳеатер К хонада иссиқ ҳавони бир текис тақсимлаш учун 80 градуслик бурчак остида айланиб туриш функциясига эга. Қурилманинг олд қисми кенг ва эгилган тешик ҳамда микроперфорацияланган тўр билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳаво оқимини янада юмшоқ ва текис бўлишини таъминлайди.
Иситиш жараёни замонавий графен элементи ҳамда доимий ток двигателига эга кучли вентилятор ёрдамида амалга оширилади. Xiaomi баёнотига кўра, ушбу технология туфайли қурилма ишчи ҳароратга бор-йўғи 3 сония ичида чиқишга қодир.
Ишлаш режимлари ва қувватҚурилма фойдаланувчиларга иккита асосий қувват режимини таклиф этади — 1200 ватт ва 2000 ватт. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иситгични максимал қувватда ишлатганда хонани сезиларли даражада қиздириш учун тахминан 10 дақиқа вақт кифоя қилади.
Мазкур ихчам ва арзон иситгич яқинлашиб келаётган салқин кунларда уй ёки идораларни тезкор иситиш учун қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.
…