Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этди

·17·Техно
Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этди

Xiaomi технология компанияси ихчам ва юқори самарали Mijia Грапҳене Ҳеатер К номли янги иситгич қурилмасини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, мазкур маҳсулот бренднинг Ёупин краудфакторинг платформасида эълон қилинган бўлиб, Хитой бозорида унинг дастлабки савдолари жорий йилнинг 2-сентябрь санасидан бошланиши режалаштирилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги босқичда иситгич жуда ҳамёнбоп нархда таклиф этилмоқда. Маҳсулотнинг краудфакторинг кампаниясидаги нархи атиги 179 юанни, яни тахминан 25 АҚШ долларини ташкил қилади. Мазкур нарх сиёсати қурилмани харидорлар учун янада оммабоп ва жозибадор қилиши кутилмоқда.

Минималистик дизайн ва қулайликлар

Янги қурилма компанияга хос анъанавий минималистик услубда ишланган бўлиб, ҳар қандай хона интерерига осонгина мослаша олади. Иситгичнинг ўлчамлари 175 × 175 × 472 миллиметрни ташкил этиб, унинг оғирлиги бор-йўғи 1,65 килограмм атрофида.

Конструкциянинг юқори қисмида ҳароратни бошқариш учун махсус регулятор ўрнатилган. Қурилмани бир хонадан бошқасига кўчириб ўтказишни осонлаштириш мақсадида эса унинг орқа панелида яширин тутқич кўзда тутилган.

Тезкор иситиш ва техник хусусиятлар

Mijia Грапҳене Ҳеатер К хонада иссиқ ҳавони бир текис тақсимлаш учун 80 градуслик бурчак остида айланиб туриш функциясига эга. Қурилманинг олд қисми кенг ва эгилган тешик ҳамда микроперфорацияланган тўр билан жиҳозланган бўлиб, бу ҳаво оқимини янада юмшоқ ва текис бўлишини таъминлайди.

Иситиш жараёни замонавий графен элементи ҳамда доимий ток двигателига эга кучли вентилятор ёрдамида амалга оширилади. Xiaomi баёнотига кўра, ушбу технология туфайли қурилма ишчи ҳароратга бор-йўғи 3 сония ичида чиқишга қодир.

Ишлаш режимлари ва қувват

Қурилма фойдаланувчиларга иккита асосий қувват режимини таклиф этади — 1200 ватт ва 2000 ватт. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, иситгични максимал қувватда ишлатганда хонани сезиларли даражада қиздириш учун тахминан 10 дақиқа вақт кифоя қилади.

Мазкур ихчам ва арзон иситгич яқинлашиб келаётган салқин кунларда уй ёки идораларни тезкор иситиш учун қулай ечимлардан бирига айланиши кутилмоқда.

XiaomiГрапҳене ҲеатерТехнологияИситгичЁупин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиБугун, 15:55Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиСунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиБугун, 13:53Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиXiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиБугун, 10:20Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда