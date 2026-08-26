МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?
АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) директори Жон Рэтклиффнинг Москвага қилган эълон қилинмаган қисқа ташрифи ортидан Кремлда сирли ҳуқуқий ҳаракатлар кузатилди. Россия расмий ҳуқуқий ахборот порталида Президент Владимир Путин томонидан имзоланган ҳужжатлар рўйхатида бирданига учта кетма-кет фармон оммага эълон қилинмасдан, «махфий» мақоми остида қолдирилди.
Россия ОАВ ва ҳарбий таҳлилчилари ушбу ҳужжатлар рақамланишидаги узилишга эътибор қаратиб, улар айнан Америка бош разведкачисининг ташрифи ва стратегик хавфсизлик чоралари билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини муҳокама қилмоқда.
605, 606 ва 607-сонли фармонлар: Расмий реестрдаги «бўшлиқ»
Россия расмий қонунчилик базасидаги фармонлар кетма-кетлигида 604 ва 608-рақамли ҳужжатлар орасида учта муҳим қарор очиқ матбуот учун ёпиқ қолди:
Махфий грифи: Расмий порталда 605, 606 ва 607-сонли фармонларнинг матни ҳам, номи ҳам кўрсатилмаган бўлиб, улар тўғридан-тўғри давлат сири ёки махсус хавфсизликка доир ҳужжатлар сирасига киритилган;
Асосий тахминлар: Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ёпиқ ҳужжатлар одатда мудофаа соҳаси, муҳим давлат объектларини ҳимоя қилиш, махсус хизматлар фаолияти ёки кадрлар бўйича ёпиқ тайинловларга тегишли бўлади;
Вақт жиҳатидан мослик: Ушбу уч фармоннинг айнан Жон Рэтклиффнинг Boeing C-17 самолёти Москвадан ҳавога кўтарилган пайтга тўғри келиши турли геосиёсий тахминларни келтириб чиқарди.
АҚШ разведкасининг собиқ раҳбарияти: «Бу жиддий огоҳлантириш бўлиши мумкин»
АҚШ Миллий разведка бошқармасининг собиқ директор ўринбосари Бет Саннер МРБ директорининг Москва сафари мақсадлари бўйича ўз фикрларини билдирди:
«Қилмаслик яхшироқ» деган сигнал: Саннернинг таъкидлашича, Рэтклиффнинг келиши Россия раҳбарияти учун тўғридан-тўғри огоҳлантириш вазифасини ўтаган бўлиши мумкин: «Бу — „Биз сизнинг нима қилмоқчи эканингизни биламиз ва буни қилмаслик сиз учун маъқулроқ“ деган очиқ ишора бўлиши эҳтимоли юқори»;
Муҳокама мавзулари: Музокаралар кун тартибида нафақат Украина можароси, балки Яқин Шарқдаги кескинлик, жумладан, Москва ва Теҳрон ўртасидаги ҳарбий-техник ҳамкорлик масалалари ҳам кўтарилган бўлиши тахмин қилинмоқда.
Сафарбарлик миш-мишларига раддия ва дронлардан ҳимоя фармони
Вазият фонида Кремль жамоатчиликни ташвишга солаётган сафарбарлик масаласига яна бир бор расман чек қўйди:
Песковнинг баёноти: Россия Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков янги сафарбарлик тўлқини ҳақидаги даъволарни «провокация ва ёлғон ахборот» деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай миш-мишлар Украина томонидан атайлаб ахборот маконини беқарорлаштириш учун тарқатилмоқда;
Генерал Соболев позицияси: Давлат Думаси Мудофаа қўмитаси аъзоси, генерал-лейтенант Виктор Соболев қўшимча сафарбарликка умуман эҳтиёж йўқлигини, ҳозирги асосий вазифа мавжуд кучлар билан аниқ мақсадли ҳужумкор ҳаракатларни амалга оширишдан иборат эканини таъкидлади;
Инфратузилмани давлат назоратига олиш: Айни пайтда Путин 24 август куни муҳим фармонни имзолаган эди. Унга мувофиқ, агар хусусий эгалар ўз стратегик объектларини дрон ҳужумларидан самарали ҳимоя қила олмаса, давлат ушбу объектларни вақтинча ўз бошқарувига ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.
Жон Рэтклиффнинг кутилмаган парвози ва Кремлнинг кетма-кет ёпиқ қарорлари парда ортидаги катта дипломатик ва ҳарбий тайёргарликлардан далолат бермоқда.
…