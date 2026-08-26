МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?

·11·Дунё
МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?

АҚШ Марказий разведка бошқармаси (МРБ) директори Жон Рэтклиффнинг Москвага қилган эълон қилинмаган қисқа ташрифи ортидан Кремлда сирли ҳуқуқий ҳаракатлар кузатилди. Россия расмий ҳуқуқий ахборот порталида Президент Владимир Путин томонидан имзоланган ҳужжатлар рўйхатида бирданига учта кетма-кет фармон оммага эълон қилинмасдан, «махфий» мақоми остида қолдирилди.

Россия ОАВ ва ҳарбий таҳлилчилари ушбу ҳужжатлар рақамланишидаги узилишга эътибор қаратиб, улар айнан Америка бош разведкачисининг ташрифи ва стратегик хавфсизлик чоралари билан боғлиқ бўлиши мумкинлигини муҳокама қилмоқда.

605, 606 ва 607-сонли фармонлар: Расмий реестрдаги «бўшлиқ»

Россия расмий қонунчилик базасидаги фармонлар кетма-кетлигида 604 ва 608-рақамли ҳужжатлар орасида учта муҳим қарор очиқ матбуот учун ёпиқ қолди:

  • Махфий грифи: Расмий порталда 605, 606 ва 607-сонли фармонларнинг матни ҳам, номи ҳам кўрсатилмаган бўлиб, улар тўғридан-тўғри давлат сири ёки махсус хавфсизликка доир ҳужжатлар сирасига киритилган;

  • Асосий тахминлар: Мутахассисларнинг фикрича, бу каби ёпиқ ҳужжатлар одатда мудофаа соҳаси, муҳим давлат объектларини ҳимоя қилиш, махсус хизматлар фаолияти ёки кадрлар бўйича ёпиқ тайинловларга тегишли бўлади;

  • Вақт жиҳатидан мослик: Ушбу уч фармоннинг айнан Жон Рэтклиффнинг Boeing C-17 самолёти Москвадан ҳавога кўтарилган пайтга тўғри келиши турли геосиёсий тахминларни келтириб чиқарди.

АҚШ разведкасининг собиқ раҳбарияти: «Бу жиддий огоҳлантириш бўлиши мумкин»

АҚШ Миллий разведка бошқармасининг собиқ директор ўринбосари Бет Саннер МРБ директорининг Москва сафари мақсадлари бўйича ўз фикрларини билдирди:

  • «Қилмаслик яхшироқ» деган сигнал: Саннернинг таъкидлашича, Рэтклиффнинг келиши Россия раҳбарияти учун тўғридан-тўғри огоҳлантириш вазифасини ўтаган бўлиши мумкин: «Бу — „Биз сизнинг нима қилмоқчи эканингизни биламиз ва буни қилмаслик сиз учун маъқулроқ“ деган очиқ ишора бўлиши эҳтимоли юқори»;

  • Муҳокама мавзулари: Музокаралар кун тартибида нафақат Украина можароси, балки Яқин Шарқдаги кескинлик, жумладан, Москва ва Теҳрон ўртасидаги ҳарбий-техник ҳамкорлик масалалари ҳам кўтарилган бўлиши тахмин қилинмоқда.

Сафарбарлик миш-мишларига раддия ва дронлардан ҳимоя фармони

Вазият фонида Кремль жамоатчиликни ташвишга солаётган сафарбарлик масаласига яна бир бор расман чек қўйди:

  • Песковнинг баёноти: Россия Президенти матбуот котиби Дмитрий Песков янги сафарбарлик тўлқини ҳақидаги даъволарни «провокация ва ёлғон ахборот» деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай миш-мишлар Украина томонидан атайлаб ахборот маконини беқарорлаштириш учун тарқатилмоқда;

  • Генерал Соболев позицияси: Давлат Думаси Мудофаа қўмитаси аъзоси, генерал-лейтенант Виктор Соболев қўшимча сафарбарликка умуман эҳтиёж йўқлигини, ҳозирги асосий вазифа мавжуд кучлар билан аниқ мақсадли ҳужумкор ҳаракатларни амалга оширишдан иборат эканини таъкидлади;

  • Инфратузилмани давлат назоратига олиш: Айни пайтда Путин 24 август куни муҳим фармонни имзолаган эди. Унга мувофиқ, агар хусусий эгалар ўз стратегик объектларини дрон ҳужумларидан самарали ҳимоя қила олмаса, давлат ушбу объектларни вақтинча ўз бошқарувига ўтказиш ҳуқуқига эга бўлади.

Жон Рэтклиффнинг кутилмаган парвози ва Кремлнинг кетма-кет ёпиқ қарорлари парда ортидаги катта дипломатик ва ҳарбий тайёргарликлардан далолат бермоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиБугун, 16:12Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Бугун, 15:43Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди