68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди

·0·Дунё
68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди

Остонада 68 ёшли эркак маъмурий бинога кириш вақтида металл детектордан ўтаётиб, намойишкорона шимини ечгани учун 86 500 тенге жаримага тортилди.

Ҳодиса 24 август куни соат 09:28 атрофида Фуқароларни қабул қилиш марказида юз берган. Эркак металл детектор рамкасидан ўтиш пайтида шимини ечган. Ҳуқуқ-тартибот идоралари унинг шахсини аниқлаб, ишни судга оширган.

Суд эркакнинг ҳаракатларини жамоат тартибини бузиш ва атрофдагиларга нисбатан ҳурматсизлик сифатида баҳолаб, уни майда безориликда айбдор деб топган. Эркак эса судда айбини тан олмаган ва буни ҳазил тариқасида қилганини билдирган.

Суд унинг ёшини ҳам инобатга олган. Қонунчиликка кўра, 63 ёшдан ошган шахсларга маъмурий қамоқ жазоси қўлланмайди. Шу сабабли эркакка 20 МРП, яъни 86 500 тенге миқдорида жарима тайинланган.

Суд қарори ҳозирча қонуний кучга кирмаган.

Politsiya xodimi metalldetektordan o‘tayotgan kishini tekshirmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Бугун, 16:03Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Угандада давлат маблағлари сарфи текширилиб, қатор камчиликлар аниқланди (видео)Бугун, 15:43Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Маскка Озодлик ордени: Киев нега миллиардерга давлат мукофотини берди?Бугун, 13:59Пул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаПул, телефон ва ўйинчоқлар: Дронлардан ташланаётган хавфли «қопқонлар» ҳақидаБугун, 13:51Покистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиПокистондаги шифохона ёнғинида 14 чақалоқ ҳалок бўлдиБугун, 13:50Маст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиМаст аёл 3 ёшли қизини 10-қаватдан улоқтириб юбордиБугун, 13:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди