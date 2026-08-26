Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги тўйлардан бирида тасвирга олингани айтилган ғалати видео тарқалди.
Кадрларда меҳмонлар дастурхон атрофида овқатланиб ўтирган пайтда аёллардан бири стол остига киргани кўринади. У ерда ноқулай ҳолатга тушиб қолгани акс этган, сўнгра эса гўё бирор нарсани қидираётгандек ҳаракат қилган.
Видеони тарқатган манбаларда аёлнинг нима сабабдан бундай қилгани ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Айрим тахминларда у ҳожатхонага етиб боролмаган бўлиши мумкинлиги айтилса, бошқа тахминларда бу ҳаракат қасддан қилингани тахмин қилинган.
Ҳодиса оқибатида тўй ўтказилаётган жойдаги гилам ифлослангани ва байрам кайфияти бузилгани ҳақида хабар берилган.
Айни пайтда воқеанинг аниқ жойи, вақти ва иштирокчилари ҳақида ишончли маълумотлар мавжуд эмас.
…