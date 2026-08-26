Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)

·124·Жамият
Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистондаги тўйлардан бирида тасвирга олингани айтилган ғалати видео тарқалди.

Кадрларда меҳмонлар дастурхон атрофида овқатланиб ўтирган пайтда аёллардан бири стол остига киргани кўринади. У ерда ноқулай ҳолатга тушиб қолгани акс этган, сўнгра эса гўё бирор нарсани қидираётгандек ҳаракат қилган.

Видеони тарқатган манбаларда аёлнинг нима сабабдан бундай қилгани ҳақида аниқ маълумот берилмаган. Айрим тахминларда у ҳожатхонага етиб боролмаган бўлиши мумкинлиги айтилса, бошқа тахминларда бу ҳаракат қасддан қилингани тахмин қилинган.

Ҳодиса оқибатида тўй ўтказилаётган жойдаги гилам ифлослангани ва байрам кайфияти бузилгани ҳақида хабар берилган.

Айни пайтда воқеанинг аниқ жойи, вақти ва иштирокчилари ҳақида ишончли маълумотлар мавжуд эмас.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиҚаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиБугун, 15:14Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Бугун, 13:231 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?Бугун, 10:40ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиБугун, 10:1626 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчирилади26 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчириладиБугун, 09:2608:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?08:00 дан 17:00 гача: Тошкентда давлат ташкилотларининг иш графиги нега ўзгармоқда?Бугун, 07:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди