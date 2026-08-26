Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади

·2·Ўзбекистон
Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади

Тошкентдаги «Кўксарой» қароргоҳида Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги байрами арафасида фидокорона меҳнати ва юксак ютуқлари билан мамлакат тараққиётига муносиб ҳисса қўшган бир гуруҳ юртдошларимизга давлат мукофотларини топширишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.

Президент Шавкат Мирзиёев йиғилганларни ва уларнинг тимсолида бутун халқимизни энг улуғ ва энг азиз байрам — истиқлолнинг 35 йиллик тўйи билан самимий муборакбод этди.

«35 йил — кўлами ва натижалари билан асрга татигулик давр»

Давлат раҳбари ортда қолган тарихий босқични сарҳисоб қилар экан, амалга оширилган ислоҳотлар кўламига алоҳида урғу берди:

«35 йил — тарих учун жуда қисқа давр. Лекин ортда қолаётган йиллар ўзининг кўлами, ютуқ ва натижалари билан асрга татигулик давр бўлди, десак, асло муболаға бўлмайди. Ушбу улкан ўзгаришларнинг ҳақиқий муаллифи ва ижодкори — бизнинг фидойи, меҳнаткаш ва олижаноб халқимиздир!», — деди Президент.

Мустақилликнинг асл қадр-қиммати ва куч-қудрати

Президент ўз нутқида мамлакатнинг ҳар бир соҳасида меҳнат қилаётган касб эгаларининг жамият ҳаётидаги ўрнини алоҳида эътироф этди:

  • Фермер ва шифокорлар: Мустақиллик қадри далаларда ризқ-рўз яратаётган деҳқонлар, фарзандларга таълим-тарбия бераётган фидойи устозлар ҳамда инсон ҳаётини асраётган тиббиёт ходимларининг фидокорона меҳнатида;

  • Олимлар ва тадбиркорлар: Илм-фанга янги кашфиётлар олиб кираётган олимлар, замонавий саноат корхоналари қураётган тадбиркорлар ва юртни обод қилаётган бунёдкор қурувчилар ҳиссасида;

  • Маданият, спорт ва давлат хизмати: Миллат довруғини дунёга танитаётган спортчи ва санъаткорлар, ислоҳотлар самарасини ҳар бир хонадонга етказаётган давлат хизматчилари фаолиятида;

  • Маҳалла ва осойишталик посбонлари: Эл орасида ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаётган нуронийлар ҳамда Ватан тинчлигини кечаю кундуз қўриқлаётган ҳарбийлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг жасоратида яққол намоён бўлмоқда.

Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади

«Янги Ўзбекистоннинг бош натижаси — ўз кучига ишонган фуқародир»

Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг янги тараққиёт босқичидаги бош ютуғи моддий кўрсаткичлардан ташқари, жамият онгининг ўзгаришида эканини таъкидлади:

«Бир сўз билан айтганда, Янги Ўзбекистоннинг энг катта натижаси — бу ўзгарган инсон, ўз кучига қатъий ишонган фуқаро, эртанги кунга дахлдорлигини чуқур ҳис қилаётган жамиятдир!»

Маросим якунида давлат раҳбари инсон қадри улуғланган, адолат ва тараққиёт бош мезон бўлган Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида бутун халқ билан биргаликда дадил қадам ташланаётганини билдирди ҳамда мукофотланган ватандошларга юксак эҳтиром кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашадиБугун, 16:02Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиБугун, 15:10Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинБугун, 14:33Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиПрезидент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиБугун, 14:06Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинБугун, 12:56Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Бугун, 11:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди