Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табриклади
Тошкентдаги «Кўксарой» қароргоҳида Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг 35 йиллиги байрами арафасида фидокорона меҳнати ва юксак ютуқлари билан мамлакат тараққиётига муносиб ҳисса қўшган бир гуруҳ юртдошларимизга давлат мукофотларини топширишга бағишланган тантанали маросим бўлиб ўтди.
Президент Шавкат Мирзиёев йиғилганларни ва уларнинг тимсолида бутун халқимизни энг улуғ ва энг азиз байрам — истиқлолнинг 35 йиллик тўйи билан самимий муборакбод этди.
«35 йил — кўлами ва натижалари билан асрга татигулик давр»
Давлат раҳбари ортда қолган тарихий босқични сарҳисоб қилар экан, амалга оширилган ислоҳотлар кўламига алоҳида урғу берди:
«35 йил — тарих учун жуда қисқа давр. Лекин ортда қолаётган йиллар ўзининг кўлами, ютуқ ва натижалари билан асрга татигулик давр бўлди, десак, асло муболаға бўлмайди. Ушбу улкан ўзгаришларнинг ҳақиқий муаллифи ва ижодкори — бизнинг фидойи, меҳнаткаш ва олижаноб халқимиздир!», — деди Президент.
Мустақилликнинг асл қадр-қиммати ва куч-қудрати
Президент ўз нутқида мамлакатнинг ҳар бир соҳасида меҳнат қилаётган касб эгаларининг жамият ҳаётидаги ўрнини алоҳида эътироф этди:
Фермер ва шифокорлар: Мустақиллик қадри далаларда ризқ-рўз яратаётган деҳқонлар, фарзандларга таълим-тарбия бераётган фидойи устозлар ҳамда инсон ҳаётини асраётган тиббиёт ходимларининг фидокорона меҳнатида;
Олимлар ва тадбиркорлар: Илм-фанга янги кашфиётлар олиб кираётган олимлар, замонавий саноат корхоналари қураётган тадбиркорлар ва юртни обод қилаётган бунёдкор қурувчилар ҳиссасида;
Маданият, спорт ва давлат хизмати: Миллат довруғини дунёга танитаётган спортчи ва санъаткорлар, ислоҳотлар самарасини ҳар бир хонадонга етказаётган давлат хизматчилари фаолиятида;
Маҳалла ва осойишталик посбонлари: Эл орасида ҳамжиҳатликни мустаҳкамлаётган нуронийлар ҳамда Ватан тинчлигини кечаю кундуз қўриқлаётган ҳарбийлар ва ҳуқуқ-тартибот органларининг жасоратида яққол намоён бўлмоқда.
«Янги Ўзбекистоннинг бош натижаси — ўз кучига ишонган фуқародир»
Шавкат Мирзиёев мамлакатнинг янги тараққиёт босқичидаги бош ютуғи моддий кўрсаткичлардан ташқари, жамият онгининг ўзгаришида эканини таъкидлади:
«Бир сўз билан айтганда, Янги Ўзбекистоннинг энг катта натижаси — бу ўзгарган инсон, ўз кучига қатъий ишонган фуқаро, эртанги кунга дахлдорлигини чуқур ҳис қилаётган жамиятдир!»
Маросим якунида давлат раҳбари инсон қадри улуғланган, адолат ва тараққиёт бош мезон бўлган Янги Ўзбекистонни барпо этиш йўлида бутун халқ билан биргаликда дадил қадам ташланаётганини билдирди ҳамда мукофотланган ватандошларга юксак эҳтиром кўрсатди.
…