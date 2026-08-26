Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?

·6·Ўзбекистон
Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?

Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Хитой Халқ Республикасининг нуфузли сиёсий арбобларидан бири — Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси, Бутунхитой халқ вакиллари кенгаши Доимий қўмитаси раиси Чжао Лэцзи билан учрашув ўтказди.

Икки мамлакат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга қаратилган мулоқот самимий ва конструктив руҳда кечди.

«Парламентлараро ва давлатлараро мулоқот янги босқичда»

Президент Администрацияси раҳбари ўз расмий Telegram-каналида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича баёнот бериб, Ўзбекистон–Хитой муносабатларидаги юқори суръатларни алоҳида қайд этди:

«Самимий руҳда кечган суҳбат чоғида давлатларимиз раҳбарларининг изчил ва самарали мулоқоти натижасида сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Хитой ўртасида мустаҳкамланиб бораётган муносабатларни муҳокама қилдик. Парламентлараро мулоқот ҳам янги босқичга кўтарилмоқда», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.

Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?

Транспорт, савдо, таълим ва маданият: Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари

Учрашув давомида Тошкент ва Пекин ўртасидаги амалий ва инвестициявий шериклик масалаларига урғу берилди:

  • Стратегик лойиҳалар: Хитой томонининг транспорт-логистика йўлакларини кенгайтириш, ўзаро савдо айланмасини ошириш ҳамда иқтисодий ташаббусларни биргаликда рўёбга чиқаришга қаратилган интилиши юқори баҳоланди;

  • Гуманитар алоқалар: Таълим, илм-фан ва маданий алмашинув дастурларини кенгайтириш, қўшма инновацион лойиҳаларни амалиётга татбиқ этиш истиқболлари кўриб чиқилди;

  • Асосий мақсад: Саида Мирзиёева икки давлат олдида кўплаб муштарак режалар турганини ва ҳозирги бош вазифа уларни босқичма-босқич ҳамда самарали ҳаётга татбиқ этишдан иборат эканини қайд этди.

Мулоқот сўнгида Президент Администрацияси раҳбари жаноб Чжао Лэцзига очиқ ва мазмунли фикр алмашинув учун чуқур миннатдорлик билдирди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиМустақилликнинг 35 йиллиги: Президент давлат мукофотлари соҳибларини табрикладиБугун, 17:571 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашадиБугун, 16:02Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиБугун, 15:10Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинБугун, 14:33Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиПрезидент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиБугун, 14:06Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинБугун, 12:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди