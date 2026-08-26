Саида Мирзиёева Хитой вакили билан учрашди: Музокарада нималар келишиб олинди?
Ўзбекистон Президенти Администрацияси раҳбари Саида Мирзиёева Хитой Халқ Республикасининг нуфузли сиёсий арбобларидан бири — Хитой Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Сиёсий бюроси Доимий қўмитаси аъзоси, Бутунхитой халқ вакиллари кенгаши Доимий қўмитаси раиси Чжао Лэцзи билан учрашув ўтказди.
Икки мамлакат ўртасидаги кенг қамровли стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашга қаратилган мулоқот самимий ва конструктив руҳда кечди.
«Парламентлараро ва давлатлараро мулоқот янги босқичда»
Президент Администрацияси раҳбари ўз расмий Telegram-каналида бўлиб ўтган музокаралар якунлари бўйича баёнот бериб, Ўзбекистон–Хитой муносабатларидаги юқори суръатларни алоҳида қайд этди:
«Самимий руҳда кечган суҳбат чоғида давлатларимиз раҳбарларининг изчил ва самарали мулоқоти натижасида сўнгги йилларда Ўзбекистон ва Хитой ўртасида мустаҳкамланиб бораётган муносабатларни муҳокама қилдик. Парламентлараро мулоқот ҳам янги босқичга кўтарилмоқда», — дея таъкидлади Саида Мирзиёева.
Транспорт, савдо, таълим ва маданият: Ҳамкорликнинг устувор йўналишлари
Учрашув давомида Тошкент ва Пекин ўртасидаги амалий ва инвестициявий шериклик масалаларига урғу берилди:
Стратегик лойиҳалар: Хитой томонининг транспорт-логистика йўлакларини кенгайтириш, ўзаро савдо айланмасини ошириш ҳамда иқтисодий ташаббусларни биргаликда рўёбга чиқаришга қаратилган интилиши юқори баҳоланди;
Гуманитар алоқалар: Таълим, илм-фан ва маданий алмашинув дастурларини кенгайтириш, қўшма инновацион лойиҳаларни амалиётга татбиқ этиш истиқболлари кўриб чиқилди;
Асосий мақсад: Саида Мирзиёева икки давлат олдида кўплаб муштарак режалар турганини ва ҳозирги бош вазифа уларни босқичма-босқич ҳамда самарали ҳаётга татбиқ этишдан иборат эканини қайд этди.
Мулоқот сўнгида Президент Администрацияси раҳбари жаноб Чжао Лэцзига очиқ ва мазмунли фикр алмашинув учун чуқур миннатдорлик билдирди.
…