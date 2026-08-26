Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилди

·0·Техно
Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилди

Хитойнинг технология гиганти Huawei ва Американинг таниқли HP компанияси ўзаро патентлар бўйича кўп йиллик глобал битим имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар симсиз алоқа стандартларини биргаликда қўллаш ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ўзаро лицензиялаш бўйича келишувга эришган. Мазкур шартнома икки компания ўртасидаги аввалги барча келишмовчиликларга нуқта қўйиб, бозор иштирокчилари учун янги ҳамкорлик саҳифасини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Имзоланган шартномага асосан, HP ўзининг шахсий компьютерлари, ноутбуклари, принтерлари ва бошқа турдаги қурилмаларида Huawei ишланмаларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлди. Ўз навбатида, хитойлик ишлаб чиқарувчи ҳам америкалик шеригининг патентланган технологик ишланмаларини қўллаш имкониятини қўлга киритди. Бу эса ҳар икки томон маҳсулотларининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Патент низоларидан стратегик ҳамкорлик сари

Ушбу келишувнинг тузилишига томонлар ўртасида ўтган йиллар давомида юзага келган ҳуқуқий зиддиятлар сабаб бўлган эди. Хусусан, 2025-йилнинг август ойида Huawei компанияси АҚШ судига мурожаат қилиб, HP'ни Wi-Fi 6 технологиясига оид патентларни тегишли лицензиясиз ишлатганликда айблаган эди. Даъвода симсиз локал тармоқларда маълумотларни узатишни таъминловчи муҳим ишланмалар рухсатсиз қўллангани таъкидланганди.

Вазиятни юмшатиш мақсадида HP кейинчалик Сисвел ташкилотининг Wi-Fi 6 патент дастурига қўшилиб, ушбу стандартга оид қарийб 2000 та патентдан фойдаланиш ҳуқуқини расмийлаштирган эди. Бироқ жорий глобал битим шунчаки ўтган даъволарни ёпибгина қолмай, балки ҳамкорлик кўламини янада кенгайтирди.

Янги авлод Wi-Fi стандартлари ва молиявий шартлар

Янги имзоланган лицензия шартномаси нафақат оммалашган Wi-Fi 6, балки ундан ҳам замонавийроқ ва тезкорроқ бўлган Wi-Fi 7 стандартларини ўз ичига олади. Бу эса компанияларга ўз қурилмаларида энг сўнгги авлод симсиз уланиш имкониятларини жорий этиш имконини беради.

Келишув шартларига мувофиқ, HP компанияси фойдаланилаётган илғор симсиз алоқа технологиялари учун Huawei'га муайян лицензия тўловларини амалга ошириб боради. Мутахассисларнинг фикрича, бундай патент келишувлари йирик технологик корпорациялар учун суд харажатларини камайтириш ва бозорда барқарор ривожланишни таъминлашнинг энг мақбул йўли ҳисобланади.

HuaweiHPWi-FiТехнологияПатент
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиXiaomi уч сонияда қизийдиган янги графенли иситгични тақдим этдиБугун, 16:25Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиSamsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этдиБугун, 15:55Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиСунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиБугун, 13:53Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиXiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиБугун, 10:20Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда