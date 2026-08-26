Huawei ва HP ўртасида Wi-Fi технологиялари бўйича келишув тузилди
Хитойнинг технология гиганти Huawei ва Американинг таниқли HP компанияси ўзаро патентлар бўйича кўп йиллик глобал битим имзолади. ixbt.com маълумотига кўра, томонлар симсиз алоқа стандартларини биргаликда қўллаш ва интеллектуал мулк ҳуқуқларини ўзаро лицензиялаш бўйича келишувга эришган. Мазкур шартнома икки компания ўртасидаги аввалги барча келишмовчиликларга нуқта қўйиб, бозор иштирокчилари учун янги ҳамкорлик саҳифасини очади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Имзоланган шартномага асосан, HP ўзининг шахсий компьютерлари, ноутбуклари, принтерлари ва бошқа турдаги қурилмаларида Huawei ишланмаларидан фойдаланиш ҳуқуқига эга бўлди. Ўз навбатида, хитойлик ишлаб чиқарувчи ҳам америкалик шеригининг патентланган технологик ишланмаларини қўллаш имкониятини қўлга киритди. Бу эса ҳар икки томон маҳсулотларининг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.
Патент низоларидан стратегик ҳамкорлик сариУшбу келишувнинг тузилишига томонлар ўртасида ўтган йиллар давомида юзага келган ҳуқуқий зиддиятлар сабаб бўлган эди. Хусусан, 2025-йилнинг август ойида Huawei компанияси АҚШ судига мурожаат қилиб, HP'ни Wi-Fi 6 технологиясига оид патентларни тегишли лицензиясиз ишлатганликда айблаган эди. Даъвода симсиз локал тармоқларда маълумотларни узатишни таъминловчи муҳим ишланмалар рухсатсиз қўллангани таъкидланганди.
Вазиятни юмшатиш мақсадида HP кейинчалик Сисвел ташкилотининг Wi-Fi 6 патент дастурига қўшилиб, ушбу стандартга оид қарийб 2000 та патентдан фойдаланиш ҳуқуқини расмийлаштирган эди. Бироқ жорий глобал битим шунчаки ўтган даъволарни ёпибгина қолмай, балки ҳамкорлик кўламини янада кенгайтирди.
Янги авлод Wi-Fi стандартлари ва молиявий шартларЯнги имзоланган лицензия шартномаси нафақат оммалашган Wi-Fi 6, балки ундан ҳам замонавийроқ ва тезкорроқ бўлган Wi-Fi 7 стандартларини ўз ичига олади. Бу эса компанияларга ўз қурилмаларида энг сўнгги авлод симсиз уланиш имкониятларини жорий этиш имконини беради.
Келишув шартларига мувофиқ, HP компанияси фойдаланилаётган илғор симсиз алоқа технологиялари учун Huawei'га муайян лицензия тўловларини амалга ошириб боради. Мутахассисларнинг фикрича, бундай патент келишувлари йирик технологик корпорациялар учун суд харажатларини камайтириш ва бозорда барқарор ривожланишни таъминлашнинг энг мақбул йўли ҳисобланади.
…