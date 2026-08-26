1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади

·15·Ўзбекистон
1 сентябрдан давлат боғчаларида тўловлар қимматлашади

Ўзбекистонда жорий йилнинг 1 сентябридан барча давлат мактабгача таълим муассасаларида болалар учун тўлов миқдори ошади. Янги нархлар базавий ҳисоблаш миқдорининг ўзгариши билан боғлиқ бўлиб, мазкур миқдор 412 минг сўмдан 440 минг сўмга кўтарилади.

2026 йил 23 июнь куни Президент томонидан имзоланган «Иш ҳақи, пенсиялар, стипендиялар ва нафақалар миқдорини ошириш тўғрисида»ги фармонга мувофиқ, 1 сентябрдан базавий ҳисоблаш миқдори 412 минг сўмдан 440 минг сўмга оширилиши белгиланган.

Шу фармон асосида 2026 йил 1 июлдан пенсиялар ва нафақалар, шунингдек, Ижтимоий реестрга киритилган оилаларга бериладиган болалар нафақалари ҳамда моддий ёрдам тўловлари миқдори 7 фоизга оширилган.

Бундан ташқари, 1 сентябрдан бюджет ташкилотлари ходимларининг иш ҳақи ва стипендиялар миқдори ҳам 7 фоизга кўтарилиши назарда тутилган.

Давлат мактабгача таълим муассасаларидаги тўловлар миқдори базавий ҳисоблаш миқдорига боғлангани сабабли, мазкур кўрсаткичнинг ошиши давлат боғчаларида тарбияланаётган болалар учун тўлов нархларига ҳам таъсир қилади.

Яъни, 1 сентябрдан ота-оналар давлат боғчалари учун амалдаги тўловдан кўпроқ маблағ тўлашларига тўғри келади.

Боғча тўловларидаги янги нархлар қуйидагича бўлади:

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bola ta'minoti uchun to'lov miqdorlari jadvali.Toshkent va viloyatlar uchun bog'cha to'lovlari o'zgarishi ko'rsatilgan jadvallar.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиДавлат меҳнат инспекцияси “Очиқ бюджет” бўйича огоҳлантириш бердиБугун, 15:10Энди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинЭнди телефон рақами орқали пул ўтказиш мумкинБугун, 14:33Президент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиПрезидент иштирокида давлат мукофотларини топшириш маросими бошландиБугун, 14:06Ўзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинЎзбекистонда маҳкумларга онлайн харид қилишга рухсат берилиши мумкинБугун, 12:56Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Аҳоли «ишончсизлик» билдириши мумкин: Профилактика инспекторлари мақоми ҳақида янги қонун!Бугун, 11:05«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!«Хабибни ҳурмат қиламан, лекин Умарни эмас»: Мераб Двалишвилидан шов-шувли интервью!Кеча, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди
Мактабларда дарс соатлари тақсимоти бўйича тартиб янгиланди