Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?
Ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли битимларидан бири расман амалга ошди. Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» Франциянинг «Лилль» клуби ҳамда Марокаш миллий терма жамоасининг 18 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Аюб Буаддини ўз сафига қўшиб олди.
«Шаҳарликлар» матбуот хизматининг хабар беришича, ёш юлдуз билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли 5 йиллик шартнома имзоланди.
95+5 млн евро: Фабрицио Романо инсайдлари тасдиқланди
Трансфернинг молиявий тафсилотлари Европа футболидаги энг қиммат харидлардан бирига айланди:
Трансфер суммаси: Машҳур инсайдер Фабрицио Романо маълум қилганидек, «Манчестер Сити» франциялик ҳамкасбларига тўғридан-тўғри 95 миллион евро кафолатланган тўловни амалга оширади;
Бонуслар: Шартномада футболчининг шахсий ва жамоавий ютуқларига қараб яна 5 миллион евролик қўшимча бонус тизими кўзда тутилган бўлиб, умумий қиймат 100 миллион еврога етмоқда.
«Лилль»дан «Этиҳад» сари: Буаддининг феноменал ўсиши
18 ёшли марказий ярим ҳимоячи замонавий футболнинг энг тез ўсаётган иқтидорлари қаторида эътироф этилмоқда:
«Лилль»даги порлаш: 2023 йилдан бери «Лилль»нинг асосий таркибида тўп суриб келаётган Буадди Франция 1-лигаси ва Европа кубокларидаги барқарор, етук ўйини билан қитъанинг топ-клублари скаутларини ҳайратда қолдирди;
Марокаш термасидаги муваффақият: Аюб Марокаш миллий жамоаси сафида 8 та учрашув ўтказишга улгурди. Айниқса, у 2026 йилги Жаҳон чемпионатида мундиалнинг 5 та муҳим ўйинида майдонга тушиб, халқаро саҳнадаги асосий кашфиётлардан бирига айланди.
Энцо Мареска майдон марказини кучайтириш йўлида узоқ йиллар клуб етакчисига айланиши мумкин бўлган топ-проспектни қўлга киритди.
…