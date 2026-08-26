Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?

·16·Спорт
Маресканинг янги қуроли: 95+5 млн евро эвазига «Сити»га ўтган Аюб Буадди ким?

Ёзги трансфер ойнасининг энг йирик ва шов-шувли битимларидан бири расман амалга ошди. Англия Премьер-лигаси гранди «Манчестер Сити» Франциянинг «Лилль» клуби ҳамда Марокаш миллий терма жамоасининг 18 ёшли иқтидорли ярим ҳимоячиси Аюб Буаддини ўз сафига қўшиб олди.

«Шаҳарликлар» матбуот хизматининг хабар беришича, ёш юлдуз билан 2031 йилнинг ёзига қадар мўлжалланган узоқ муддатли 5 йиллик шартнома имзоланди.

95+5 млн евро: Фабрицио Романо инсайдлари тасдиқланди

Трансфернинг молиявий тафсилотлари Европа футболидаги энг қиммат харидлардан бирига айланди:

  • Трансфер суммаси: Машҳур инсайдер Фабрицио Романо маълум қилганидек, «Манчестер Сити» франциялик ҳамкасбларига тўғридан-тўғри 95 миллион евро кафолатланган тўловни амалга оширади;

  • Бонуслар: Шартномада футболчининг шахсий ва жамоавий ютуқларига қараб яна 5 миллион евролик қўшимча бонус тизими кўзда тутилган бўлиб, умумий қиймат 100 миллион еврога етмоқда.

«Лилль»дан «Этиҳад» сари: Буаддининг феноменал ўсиши

18 ёшли марказий ярим ҳимоячи замонавий футболнинг энг тез ўсаётган иқтидорлари қаторида эътироф этилмоқда:

  • «Лилль»даги порлаш: 2023 йилдан бери «Лилль»нинг асосий таркибида тўп суриб келаётган Буадди Франция 1-лигаси ва Европа кубокларидаги барқарор, етук ўйини билан қитъанинг топ-клублари скаутларини ҳайратда қолдирди;

  • Марокаш термасидаги муваффақият: Аюб Марокаш миллий жамоаси сафида 8 та учрашув ўтказишга улгурди. Айниқса, у 2026 йилги Жаҳон чемпионатида мундиалнинг 5 та муҳим ўйинида майдонга тушиб, халқаро саҳнадаги асосий кашфиётлардан бирига айланди.

Энцо Мареска майдон марказини кучайтириш йўлида узоқ йиллар клуб етакчисига айланиши мумкин бўлган топ-проспектни қўлга киритди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Жанубий Корея таслим этилди: Ўзбекистон U-20 терма жамоасидан шов-шувли ғалаба!Бугун, 15:30Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Эшкак эшиш бўйича ЖЧ: Ўзбекистон терма жамоаси кимлар билан Польшага борди?Бугун, 15:28Бибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБибисора Асаубаева рапид турнирида ғолиб бўлдиБугун, 14:24Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Умарали Раҳмоналиев «Сабаҳ»нинг ЕЧЛдаги тарихий ғалабасидан сўнг нималар деди?Бугун, 12:31Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Олимпиада чемпиони Жордан Барроуз Ислам Махачевга «вызов» ташлади!Бугун, 11:46529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?529 полвон: Ўзбекистон дзюдочилари янги устоз билан Лозаннани забт эта оладими?Бугун, 11:42
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди
Ҳусановнинг баҳоси қандай бўлди? Британия нашри «Сити» футболчилари ўйинини таҳлил қилди