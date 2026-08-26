Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этди

·2·Техно
Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этди

Жанубий Кореянинг Samsung компанияси Кёлн шаҳрида ўтказилаётган Гамеском 2026 кўргазмасида ўзининг энг сўнгги ишланмалари — юқори унумдорликка эга P9 ва P7 портатив SSD дискларини оммага намойиш қилди. IXBT.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар замонавий USB4 интерфейси билан жиҳозланган бўлиб, ихчам корпусда рекорд даражадаги тезлик ва сиғимни бирлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги линиянинг байроқдори бўлган Samsung P9 модели ўзига хос техник кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортди. Мазкур қурилма USB4 интерфейсига эга бўлган, ҳажми 8 терабайтгача етувчи ва маълумотларни сониясига 4000 мегабайтгача тезликда узатувчи дунёдаги илк портатив қаттиқ диск сифатида эътироф этилди.

Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлари

Ишлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, Samsung P9 модели кетма-кет ўқиш тезлигида 4000 МБ/с кўрсаткичга эришган бўлса, кетма-кет ёзиш тезлиги секундига 3800 мегабайтни ташкил қилади. Таққослаш учун, янги қурилма ўзидан олдинги авлодга мансуб Samsung T9 моделидан деярли икки баробар тезроқ ишлайди.

Таъсирчан тезлик ва катта сиғим профессионал даражадаги вазифаларни ҳал қилишга имкон беради. Хусусан, ушбу SSD тўғридан-тўғри камераларга уланиб, 12K гача бўлган юқори аниқликдаги видеоларни тўғридан-тўғри ёзиб олиш имкониятини тақдим этади. Бу эса уни профессионал видеограф ва контент яратувчилар учун қулай воситага айлантиради.

Нархлар ва бозорга чиқиш муддати

Ҳар икки модел ҳам фойдаланувчиларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, тўртта турли хотира ҳажми вариантида сотувга чиқарилади. Харидорлар ўзларининг талабларига қараб 1 TB, 2 TB, 4 TB ҳамда 8 TB сиғимга эга модификацияларни танлашлари мумкин бўлади. Қурилмаларнинг нархлари уларнинг сиғимига қараб турлича белгиланаган.

Флагман ҳисобланган Samsung P9 моделининг нархи 1 TB учун 400 СШД доллари, 2 TB учун 650 доллар, 4 TB учун 1350 доллар ва энг юқори 8 TB версияси учун 2700 долларни ташкил этади. Бироз соддалаштирилган Samsung P7 эса арзонроқ нархларда таклиф этилади: унинг 1 TB версияси 290 доллар, 2 TB варианти 550 доллар, 4 TB модели 1150 доллар ва 8 TB ҳажмли флагман версияси эса 2290 долларга баҳоланган. Шунингдек, P7 модели 2 метр баландликдан тушиб кетишга бардош берадиган мустаҳкам корпусга эга.

Қурилмаларнинг глобал савдоси жорий йилнинг 31-августидан бошланиши режалаштирилган.

SamsungSSDP9ТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиStarship космик кемаси океандан муваффақиятли чиқариб олиндиБугун, 15:26Сунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиСунъий интеллектга эга ноодатий Қин J36 тугмали телефони тақдим этилдиБугун, 13:53Xiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиXiaomi Хринг O3 процессори Geekbench синовида юқори натижа кўрсатдиБугун, 10:20Xiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 6000 мА·ч батареяга эга Redmi 17C 5G смартфонини тақдим этдиБугун, 09:59HP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиHP арзон ва ўта узоқ ишлайдиган ОмниБоок 3 ноутбукини тақдим этдиБугун, 04:29Garmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатGarmin Fenix 9 Pro тақдим этилди: 291 кунгача ишлайдиган флагман соатБугун, 04:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда