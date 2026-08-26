Samsung Гамеском 2026 кўргазмасида янги P9 ва P7 SSD моделларини тақдим этди
Жанубий Кореянинг Samsung компанияси Кёлн шаҳрида ўтказилаётган Гамеском 2026 кўргазмасида ўзининг энг сўнгги ишланмалари — юқори унумдорликка эга P9 ва P7 портатив SSD дискларини оммага намойиш қилди. IXBT.com маълумотига кўра, ушбу қурилмалар замонавий USB4 интерфейси билан жиҳозланган бўлиб, ихчам корпусда рекорд даражадаги тезлик ва сиғимни бирлаштиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги линиянинг байроқдори бўлган Samsung P9 модели ўзига хос техник кўрсаткичлари билан мутахассислар эътиборини тортди. Мазкур қурилма USB4 интерфейсига эга бўлган, ҳажми 8 терабайтгача етувчи ва маълумотларни сониясига 4000 мегабайтгача тезликда узатувчи дунёдаги илк портатив қаттиқ диск сифатида эътироф этилди.
Техник имкониятлар ва тезлик кўрсаткичлариИшлаб чиқарувчи тақдим этган маълумотларга кўра, Samsung P9 модели кетма-кет ўқиш тезлигида 4000 МБ/с кўрсаткичга эришган бўлса, кетма-кет ёзиш тезлиги секундига 3800 мегабайтни ташкил қилади. Таққослаш учун, янги қурилма ўзидан олдинги авлодга мансуб Samsung T9 моделидан деярли икки баробар тезроқ ишлайди.
Таъсирчан тезлик ва катта сиғим профессионал даражадаги вазифаларни ҳал қилишга имкон беради. Хусусан, ушбу SSD тўғридан-тўғри камераларга уланиб, 12K гача бўлган юқори аниқликдаги видеоларни тўғридан-тўғри ёзиб олиш имкониятини тақдим этади. Бу эса уни профессионал видеограф ва контент яратувчилар учун қулай воситага айлантиради.
Нархлар ва бозорга чиқиш муддатиҲар икки модел ҳам фойдаланувчиларнинг эҳтиёжидан келиб чиқиб, тўртта турли хотира ҳажми вариантида сотувга чиқарилади. Харидорлар ўзларининг талабларига қараб 1 TB, 2 TB, 4 TB ҳамда 8 TB сиғимга эга модификацияларни танлашлари мумкин бўлади. Қурилмаларнинг нархлари уларнинг сиғимига қараб турлича белгиланаган.
Флагман ҳисобланган Samsung P9 моделининг нархи 1 TB учун 400 СШД доллари, 2 TB учун 650 доллар, 4 TB учун 1350 доллар ва энг юқори 8 TB версияси учун 2700 долларни ташкил этади. Бироз соддалаштирилган Samsung P7 эса арзонроқ нархларда таклиф этилади: унинг 1 TB версияси 290 доллар, 2 TB варианти 550 доллар, 4 TB модели 1150 доллар ва 8 TB ҳажмли флагман версияси эса 2290 долларга баҳоланган. Шунингдек, P7 модели 2 метр баландликдан тушиб кетишга бардош берадиган мустаҳкам корпусга эга.
Қурилмаларнинг глобал савдоси жорий йилнинг 31-августидан бошланиши режалаштирилган.
…