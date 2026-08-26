Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...
Тошкент шаҳрида 26 август куни оммабоп электромобиллардан бири ҳисобланган Zeekr 001 иштирокида навбатдаги ёнғин ҳодисаси содир бўлди. Ҳодиса пойтахтнинг Яшнобод тумани ҳудудида қайд этилган.
Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси (ФВББ) маълумотига кўра, соат 14:45 да Қорасув кўчасидаги 4-уй қаршисида электромобиль ёнаётгани тўғрисида навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган.
22 дақиқалик тезкор ўчириш амалиёти
ФВВ қутқарув бўлинмалари хабар олинган заҳоти воқеа жойига йўл олган:
Тезкор етиб келиш: Махсус ёнғин-қутқарув техникалари ва шахсий таркиб манзилга зудлик билан етиб бориб, оловни қуршаб олишга киришган;
Ёнғин тўлиқ бартараф этилди: Кўрилган чоралар натижасида аланга соат 15:07 да тўлиқ ўчирилган;
Жабрланганлар йўқ: Бошқарманинг расмий баёнотида таъкидланишича, ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида тан жароҳати олганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган.
Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва электромобилга етказилган моддий зарар миқдори мутахассислар томонидан ўрганилмоқда.
Zeekr 001 билан боғлиқ аввалги ҳолат
Бу пойтахт кўчаларида Zeekr 001 русумидаги электромобилларнинг ёниши билан боғлиқ ягона ҳолат эмас:
2025 йил апрелидаги ҳодиса: Бундан аввал, 2025 йилнинг апрель ойида ҳам Тошкент марказидаги махсус зарядлаш станцияларидан бирида қувват олиш жараёнида бўлган Zeekr 001 электромобилида кучли ёнғин келиб чиққан эди.
Электромобиллар сони кун сайин ортиб бораётган бир пайтда, уларнинг электр тизими хавфсизлиги, батарея сифати ва қувватлаш қоидаларига риоя қилиш масаласи мутахассислар ва ҳайдовчилар эътиборидаги муҳим мавзу бўлиб қолмоқда.
…