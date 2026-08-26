Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...

·0·Жамият
Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...

Тошкент шаҳрида 26 август куни оммабоп электромобиллардан бири ҳисобланган Zeekr 001 иштирокида навбатдаги ёнғин ҳодисаси содир бўлди. Ҳодиса пойтахтнинг Яшнобод тумани ҳудудида қайд этилган.

Тошкент шаҳар Фавқулодда вазиятлар бош бошқармаси (ФВББ) маълумотига кўра, соат 14:45 да Қорасув кўчасидаги 4-уй қаршисида электромобиль ёнаётгани тўғрисида навбатчилик қисмига шошилинч хабар келиб тушган.

22 дақиқалик тезкор ўчириш амалиёти

ФВВ қутқарув бўлинмалари хабар олинган заҳоти воқеа жойига йўл олган:

  • Тезкор етиб келиш: Махсус ёнғин-қутқарув техникалари ва шахсий таркиб манзилга зудлик билан етиб бориб, оловни қуршаб олишга киришган;

  • Ёнғин тўлиқ бартараф этилди: Кўрилган чоралар натижасида аланга соат 15:07 да тўлиқ ўчирилган;

  • Жабрланганлар йўқ: Бошқарманинг расмий баёнотида таъкидланишича, ҳодиса оқибатида фуқаролар орасида тан жароҳати олганлар ва ҳалок бўлганлар қайд этилмаган.

Ҳозирда ёнғиннинг келиб чиқиш сабаблари ва электромобилга етказилган моддий зарар миқдори мутахассислар томонидан ўрганилмоқда.

Zeekr 001 билан боғлиқ аввалги ҳолат

Бу пойтахт кўчаларида Zeekr 001 русумидаги электромобилларнинг ёниши билан боғлиқ ягона ҳолат эмас:

  • 2025 йил апрелидаги ҳодиса: Бундан аввал, 2025 йилнинг апрель ойида ҳам Тошкент марказидаги махсус зарядлаш станцияларидан бирида қувват олиш жараёнида бўлган Zeekr 001 электромобилида кучли ёнғин келиб чиққан эди.

Электромобиллар сони кун сайин ортиб бораётган бир пайтда, уларнинг электр тизими хавфсизлиги, батарея сифати ва қувватлаш қоидаларига риоя қилиш масаласи мутахассислар ва ҳайдовчилар эътиборидаги муҳим мавзу бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Бугун, 16:28Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиҚаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиБугун, 15:14Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Тошкентда марҳум Ислом Каримовга ўхшаш эркак учради (видео)Бугун, 13:231 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?1 сентябрдан бошлаб ойлик, стипендия ва жарималар қандай ўзгаради?Бугун, 10:40ИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиИИББ 402 нафар қидирувдаги шахс ушланганини маълум қилдиБугун, 10:1626 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчирилади26 август куни Мирзо Улуғбек туманида газ вақтинча ўчириладиБугун, 09:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди