Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади

·12·Авто
Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади

Яқинда бўлиб ўтган йиллик инвесторлар кунида Hyundai Мотор компанияси ўзининг премиум Genesis бренди билан биргаликда 2030-йилгача Европа бозорида 41 та янги ёки янгиланган автомобил моделларини чиқаришини эълон қилди. Ушбу кенг кўламли қадам бошқа Осиё автоишлаб чиқарувчилари Хитой рақобати кучайганидан сўнг мазкур минтақадаги фаолиятини секинлаштираётган бир пайтда, Жанубий Корея гигантининг Европа бозорига содиқ қолаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделлар қаторидан махсус Европа бозори учун мўлжалланган кичик электр кроссовер, ўлчами ўрта бўлган янги электр кроссовер ҳамда тижорат автомобиллари жой олади. Компания 2030-йилга бориб Европада электромобиллар савдосини кескин оширишни режалаштирган. Агар 2025-йилда 116 минг дона электромобил сотиш кўзда тутилган бўлса, ўн йил охирига келиб бу кўрсаткични тўрт баробарга кўпайтириб, йиллик 420 минг донадан ошириш мақсад қилинган.

Электрлаштириш ва кроссоверлар йўналишидаги янгиликлар

Сўнгги йилларда Hyundai электромобиллар тақдимоти борасида ўзининг қардош бренди Kia'дан бироз ортда қолиб, икки бренд ўртасида савдо ҳажмининг тафовути кенгайишига сабаб бўлганди. Бироқ компания бу ҳолатни ўзгартиришга қатъий белбоғ боғлаган. Жорий йил охирида Европада ишлаб чиқариладиган янги Иониқ 3 модели билан бошланадиган электромобилларҳужуми ортидан минтақага мослаштирилган кичик СУВ тақдим этилади.

Шунингдек, анъанавий ички ёнув двигателига эга моделлар ҳам эътибордан четда қолмагани муҳим. Хусусан, Бразилия учун намойиш этилган модел базасида тайёрланган янги i20 хатчбеки ҳамда Европада бренднинг энг кўп сотиладиган автомобили ҳисобланган Tucson ихчам кроссоверининг йирикроқ авлоди ҳам чиқарилади. Компания АҚШда йиғиладиган ва электромобил каби тезланиш ҳамда ҳаракатланиш имконини берувчи янги Santa Fe эхтендед-ранге гидрид версиясини ҳам Европага олиб келиш имкониятини кўриб чиқмоқда.

Рақобат муҳити ва келажакдаги режалар

Hyundai бош директори Хосе Муноз журналистлар ва таҳлилчилар билан суҳбатда Европа сайёрадаги энг рақобатбардош ҳудудлардан бири эканини таъкидлади. Бугунги кунда автомобил ишлаб чиқарувчилар, айниқса электротехнологиялар соҳасида хитойлик рақобатчиларнинг таннарх борасидаги устунлигига қарши курашишда қийналмоқда. Шунга қарамай, Hyundai ўзининг кейинги авлод электромобиллари аккумуляторлари таннархини 30 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлганини маълум қилди.

Ички ёнув двигателли автомобиллар савдоси ҳам компаниянинг минтақадаги фойда стратегиясида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда. 2021-йилда ишга туширилганидан буён Европада савдо кўрсаткичлари бироз паст бўлганига қарамай, Hyundai Genesis брендини ривожлантиришни давом эттиради. Глобал миқёсда эса Genesis 2027-йилда янги юқори унумдор батарея эвазига 640 милдан ортиқ масофани босиб ўта оладиган кенгайтирилган масофали электромобил моделини, шунингдек, GV80 йирик кроссоверининг гидрид версияси ҳамда GV90 люкс тоифасидаги электр кроссоверини тақдим этишни режалаштирган.

HyundaiGenesisЭлектромобилАвтоянгиликларЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиБугун, 12:26BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21.08, 17:24Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгилади21.08, 15:01Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?21.08, 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди