Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этади
Яқинда бўлиб ўтган йиллик инвесторлар кунида Hyundai Мотор компанияси ўзининг премиум Genesis бренди билан биргаликда 2030-йилгача Европа бозорида 41 та янги ёки янгиланган автомобил моделларини чиқаришини эълон қилди. Ушбу кенг кўламли қадам бошқа Осиё автоишлаб чиқарувчилари Хитой рақобати кучайганидан сўнг мазкур минтақадаги фаолиятини секинлаштираётган бир пайтда, Жанубий Корея гигантининг Европа бозорига содиқ қолаётганини кўрсатади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделлар қаторидан махсус Европа бозори учун мўлжалланган кичик электр кроссовер, ўлчами ўрта бўлган янги электр кроссовер ҳамда тижорат автомобиллари жой олади. Компания 2030-йилга бориб Европада электромобиллар савдосини кескин оширишни режалаштирган. Агар 2025-йилда 116 минг дона электромобил сотиш кўзда тутилган бўлса, ўн йил охирига келиб бу кўрсаткични тўрт баробарга кўпайтириб, йиллик 420 минг донадан ошириш мақсад қилинган.
Электрлаштириш ва кроссоверлар йўналишидаги янгиликларСўнгги йилларда Hyundai электромобиллар тақдимоти борасида ўзининг қардош бренди Kia'дан бироз ортда қолиб, икки бренд ўртасида савдо ҳажмининг тафовути кенгайишига сабаб бўлганди. Бироқ компания бу ҳолатни ўзгартиришга қатъий белбоғ боғлаган. Жорий йил охирида Европада ишлаб чиқариладиган янги Иониқ 3 модели билан бошланадиган электромобилларҳужуми ортидан минтақага мослаштирилган кичик СУВ тақдим этилади.
Шунингдек, анъанавий ички ёнув двигателига эга моделлар ҳам эътибордан четда қолмагани муҳим. Хусусан, Бразилия учун намойиш этилган модел базасида тайёрланган янги i20 хатчбеки ҳамда Европада бренднинг энг кўп сотиладиган автомобили ҳисобланган Tucson ихчам кроссоверининг йирикроқ авлоди ҳам чиқарилади. Компания АҚШда йиғиладиган ва электромобил каби тезланиш ҳамда ҳаракатланиш имконини берувчи янги Santa Fe эхтендед-ранге гидрид версиясини ҳам Европага олиб келиш имкониятини кўриб чиқмоқда.
Рақобат муҳити ва келажакдаги режаларHyundai бош директори Хосе Муноз журналистлар ва таҳлилчилар билан суҳбатда Европа сайёрадаги энг рақобатбардош ҳудудлардан бири эканини таъкидлади. Бугунги кунда автомобил ишлаб чиқарувчилар, айниқса электротехнологиялар соҳасида хитойлик рақобатчиларнинг таннарх борасидаги устунлигига қарши курашишда қийналмоқда. Шунга қарамай, Hyundai ўзининг кейинги авлод электромобиллари аккумуляторлари таннархини 30 фоизга қисқартиришга муваффақ бўлганини маълум қилди.
Ички ёнув двигателли автомобиллар савдоси ҳам компаниянинг минтақадаги фойда стратегиясида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда. 2021-йилда ишга туширилганидан буён Европада савдо кўрсаткичлари бироз паст бўлганига қарамай, Hyundai Genesis брендини ривожлантиришни давом эттиради. Глобал миқёсда эса Genesis 2027-йилда янги юқори унумдор батарея эвазига 640 милдан ортиқ масофани босиб ўта оладиган кенгайтирилган масофали электромобил моделини, шунингдек, GV80 йирик кроссоверининг гидрид версияси ҳамда GV90 люкс тоифасидаги электр кроссоверини тақдим этишни режалаштирган.
…