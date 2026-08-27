Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)
Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти, миллий эстрадамизнинг тирик афсонаси Насиба Абдуллаева ижтимоий тармоқларда минглаб инсонларнинг кўзига ёш келтирган, меҳр ва самимиятга бой лаҳзалар билан бўлишди. Хонанда Тожикистонда ўзининг ашаддий ва жажжи мухлисаси бўлган қизчани шахсан кўргани борди.
Учрашув давомида санъаткор кичкинтой билан ёнма-ён ўтириб, ўзининг репертуаридан мустаҳкам ўрин олган, миллионлар севиб тинглайдиган шоҳ асари — «Бари гал» қўшиғини биргаликда куйлади.
Чин қалбдан янграган қўшиқ ва мухлислар олқиши
Тасвирларда хонанда ва қизчанинг бир-бирига бўлган чексиз меҳри ва самимияти яққол намоён бўлган:
«Сенсан маним дилбарим, бари гал, жонимни жононаси, бари гал...
Икки жаҳон сарвари, бари гал, дардимни дармонаси, бари гал...
Юзлари гул-гулумдир, бари гал, овози булбулимдир, бари гал...»
Қизчанинг қўшиқ матнини бехато ва беғубор табассум билан айтиши, Насиба Абдуллаеванинг эса унга жўр бўлиб, қарсаклар билан далда бериб туриши хонадонда тўпланган кўплаб маҳаллий аҳоли ва меҳмонларни тўлқинлантириб юборди.
Санъат чегара билмайди: Халқлар ўртасидаги меҳр риштаси
Тадбир ва самимий учрашув акс этган лавҳаларда қуйидаги илиқ жиҳатлар ажралиб турди:
Санъаткор камтарлиги: Насиба Абдуллаева мухлисасининг уйида оддийлик ва юксак инсонийлик фазилати билан ўтириб, қизчага чинакам меҳр ва қувонч улашди;
Мухлислар ҳаяжони: Учрашувни кузатиб турган қўни-қўшнилар ва ёшлар қўшиқ остида рақсга тушиб, ушбу унутилмас дамларни ўз телефонларига муҳрлашди;
Тармоқлардаги акс-садо: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари мазкур видеони катта илиқлик билан қарши олиб, Насиба Абдуллаеванинг инсоний фазилатларини ва санъатнинг халқларни бирлаштирувчи қудратини юқори баҳоламоқда.
…