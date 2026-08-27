Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)

·0·Маданият
Насиба Абдуллаева тожикистонлик қизалоқ билан «Бари гал»ни куйлади (Юракларни ларзага солган дуэт)

Ўзбекистон ва Озарбайжон халқ артисти, миллий эстрадамизнинг тирик афсонаси Насиба Абдуллаева ижтимоий тармоқларда минглаб инсонларнинг кўзига ёш келтирган, меҳр ва самимиятга бой лаҳзалар билан бўлишди. Хонанда Тожикистонда ўзининг ашаддий ва жажжи мухлисаси бўлган қизчани шахсан кўргани борди.

Учрашув давомида санъаткор кичкинтой билан ёнма-ён ўтириб, ўзининг репертуаридан мустаҳкам ўрин олган, миллионлар севиб тинглайдиган шоҳ асари — «Бари гал» қўшиғини биргаликда куйлади.

Чин қалбдан янграган қўшиқ ва мухлислар олқиши

Тасвирларда хонанда ва қизчанинг бир-бирига бўлган чексиз меҳри ва самимияти яққол намоён бўлган:

«Сенсан маним дилбарим, бари гал, жонимни жононаси, бари гал...

Икки жаҳон сарвари, бари гал, дардимни дармонаси, бари гал...

Юзлари гул-гулумдир, бари гал, овози булбулимдир, бари гал...»

Қизчанинг қўшиқ матнини бехато ва беғубор табассум билан айтиши, Насиба Абдуллаеванинг эса унга жўр бўлиб, қарсаклар билан далда бериб туриши хонадонда тўпланган кўплаб маҳаллий аҳоли ва меҳмонларни тўлқинлантириб юборди.

Санъат чегара билмайди: Халқлар ўртасидаги меҳр риштаси

Тадбир ва самимий учрашув акс этган лавҳаларда қуйидаги илиқ жиҳатлар ажралиб турди:

  • Санъаткор камтарлиги: Насиба Абдуллаева мухлисасининг уйида оддийлик ва юксак инсонийлик фазилати билан ўтириб, қизчага чинакам меҳр ва қувонч улашди;

  • Мухлислар ҳаяжони: Учрашувни кузатиб турган қўни-қўшнилар ва ёшлар қўшиқ остида рақсга тушиб, ушбу унутилмас дамларни ўз телефонларига муҳрлашди;

  • Тармоқлардаги акс-садо: Ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари мазкур видеони катта илиқлик билан қарши олиб, Насиба Абдуллаеванинг инсоний фазилатларини ва санъатнинг халқларни бирлаштирувчи қудратини юқори баҳоламоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)Бугун, 10:13«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)Бугун, 08:41Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиЮлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиБугун, 08:08Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Кеча, 15:01Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25.08, 15:14Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)25.08, 11:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди