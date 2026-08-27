Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилинди

·5·Жамият
Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилинди

Ўзбекистон олий таълим муассасаларида тўлов-контракт асосида таҳсил олаётган талабалар ва ўқишга тавсия этилган абитуриентлар учун контракт пулини ўқув йили давомида 4 қисмга бўлиб тўлаш имконияти амал қилмоқда.

Контрактнинг дастлабки қисмини тўлаш муддатлари биринчи курс ҳамда юқори курс талабалари учун бир-биридан фарқланади.

25, 50, 75 ва 100 фоиз: Расмий тўлов тақвими

Белгиланган тартибга мувофиқ, ўқув йили давомидаги тўловлар қуйидаги босқичларда амалга оширилиши лозим:

  • Дастлабки 25 фоиз: 1-курсга тавсия этилганлар учун 15 сентябргача, 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари учун эса 1 октябргача тўланиши шарт;

  • 50 фоиз: Ҳар иккала тоифадаги талабалар учун 1 январгача;

  • 75 фоиз: Ўқув йилининг учинчи қисми сифатида 1 мартгача;

  • Тўлиқ 100 фоиз: Шартнома суммасининг қолган якуний қисми 1 майгача тўлиқ қопланиши керак.

Тўлов муддатларини узайтириш ваколати кимда?

Айрим ҳолатларда талабалар ва уларнинг оилавий шароитлари инобатга олиниб, тўлов муддатлари расман узайтирилиши мумкин:

  • 1-курс талабалари учун: Дастлабки 25 фоизлик тўлов муддатини узайтириш ваколати фақат Давлат қабул комиссиясига берилган (масалан, ўтган 2025/2026 ўқув йилида ушбу муддат 30 октябргача узайтирилган эди);

  • Юқори курслар учун: Муддатларни узайтириш тўғрисидаги қарорни бевосита олий таълим муассасалари ректорлари мустақил қабул қилиш ҳуқуқига эга;

  • Молиявий мустақил ва хусусий олийгоҳлар: Молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасалари ҳамда нодавлат олийгоҳлар контракт миқдори ва уни тўлаш муддатларини ўз низоми асосида белгилайди.

Супер-контракт ва электрон шартнома олиш тартиби

Табақалаштирилган тўлов-контракт (супер-контракт) асосида ўқимоқчи бўлганлар учун алоҳида талаблар мавжуд:

  • 50 фоизлик дастлабки бадал: Супер-контракт орқали ўқишни режалаштираётган талабалар дастлаб белгиланган сумманинг камида 50 фоизини тўлаши талаб этилади. Шундан кейингина қолган маблағни умумий тартибда бўлиб тўлашга рухсат берилади;

  • Онлайн ариза: Биринчи курс ҳамда юқори босқич талабалари контракт тўлови бўйича шартномаларни олиш учун kontrakt.edu.uz ягона электрон тизими орқали масофадан ариза юборишлари мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бир йиллик қидирувга якун ясалдиБир йиллик қидирувга якун ясалдиБугун, 00:26Коммунал қарздорликлар ундирилмоқдаКоммунал қарздорликлар ундирилмоқдаБугун, 00:23 Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил! Қонунийлик ва шаффофлик — устувор тамойил!Бугун, 00:21Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Тошкентда яна Zeekr 001 ёниб кетди: Воқеа жойидан шошилинч маълумот...Кеча, 18:00Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Тўйдаги ғалати ҳолат ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинди (видео)Кеча, 16:28Қаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиҚаршида банкоматни бузган 19 ёшли йигитнинг ғалати режаси фош бўлдиКеча, 15:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди