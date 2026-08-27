Талабаларга: Контракт пулини тўлаш тартиби ва муддатлари эълон қилинди
Ўзбекистон олий таълим муассасаларида тўлов-контракт асосида таҳсил олаётган талабалар ва ўқишга тавсия этилган абитуриентлар учун контракт пулини ўқув йили давомида 4 қисмга бўлиб тўлаш имконияти амал қилмоқда.
Контрактнинг дастлабки қисмини тўлаш муддатлари биринчи курс ҳамда юқори курс талабалари учун бир-биридан фарқланади.
25, 50, 75 ва 100 фоиз: Расмий тўлов тақвими
Белгиланган тартибга мувофиқ, ўқув йили давомидаги тўловлар қуйидаги босқичларда амалга оширилиши лозим:
Дастлабки 25 фоиз: 1-курсга тавсия этилганлар учун 15 сентябргача, 2-курс ва ундан юқори босқич талабалари учун эса 1 октябргача тўланиши шарт;
50 фоиз: Ҳар иккала тоифадаги талабалар учун 1 январгача;
75 фоиз: Ўқув йилининг учинчи қисми сифатида 1 мартгача;
Тўлиқ 100 фоиз: Шартнома суммасининг қолган якуний қисми 1 майгача тўлиқ қопланиши керак.
Тўлов муддатларини узайтириш ваколати кимда?
Айрим ҳолатларда талабалар ва уларнинг оилавий шароитлари инобатга олиниб, тўлов муддатлари расман узайтирилиши мумкин:
1-курс талабалари учун: Дастлабки 25 фоизлик тўлов муддатини узайтириш ваколати фақат Давлат қабул комиссиясига берилган (масалан, ўтган 2025/2026 ўқув йилида ушбу муддат 30 октябргача узайтирилган эди);
Юқори курслар учун: Муддатларни узайтириш тўғрисидаги қарорни бевосита олий таълим муассасалари ректорлари мустақил қабул қилиш ҳуқуқига эга;
Молиявий мустақил ва хусусий олийгоҳлар: Молиявий мустақиллик берилган давлат олий таълим муассасалари ҳамда нодавлат олийгоҳлар контракт миқдори ва уни тўлаш муддатларини ўз низоми асосида белгилайди.
Супер-контракт ва электрон шартнома олиш тартиби
Табақалаштирилган тўлов-контракт (супер-контракт) асосида ўқимоқчи бўлганлар учун алоҳида талаблар мавжуд:
50 фоизлик дастлабки бадал: Супер-контракт орқали ўқишни режалаштираётган талабалар дастлаб белгиланган сумманинг камида 50 фоизини тўлаши талаб этилади. Шундан кейингина қолган маблағни умумий тартибда бўлиб тўлашга рухсат берилади;
Онлайн ариза: Биринчи курс ҳамда юқори босқич талабалари контракт тўлови бўйича шартномаларни олиш учун kontrakt.edu.uz ягона электрон тизими орқали масофадан ариза юборишлари мумкин.
…