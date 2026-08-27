Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошланди
Россиянинг йирик автодилерларидан бири бўлган «Ролф» компанияси Хитой бозорига мўлжалланган Toyota bZ3X электр кроссоверининг савдосини йўлга қўйди. Ҳозирда ушбу моделдаги автомашиналар Москва ва Санкт-Петербург шаҳридаги автосалонларда сотувда мавжуд бўлиб, уларнинг бошланғич нархи 4,69 миллион рублни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, кўрсатилган нарх ичига икки йиллик расмий дилерлик кафолати ҳам киритилган. Мазкур электромобил Toyota ва Хитойнинг GAC компаниясининг қўшма корхонасида махсус равишда Хитой бозори учун ишлаб чиқилган бўлиб, маҳаллий тақдимот вақтида биринчи соатнинг ўзида 10 мингдан зиёд буюртма тўплагани ҳолда катта қизиқиш уйғотган эди.
Техник хусусиятлари ва имкониятлариҲозирги босқичда Россия бозорига автомобилнинг юриш масофаси бўйича ўртача версияси олиб келинган. Ушбу модификация бир қувватланишда 520 километргача бўлган масофани босиб ўтиш имкониятига эга.
Электр кроссовери олд привод ва қуввати 204 от кучига тенг бўлган электр двигател билан жиҳозланган. Автомобилнинг техник салоҳияти кундалик шаҳар шароити учун ҳам, узун масофали сафарлар учун ҳам етарли даражада қулайлик яратади.
Бой жиҳозланишРоссияга етказиб берилаётган Toyota bZ3X моделлари замонавий қулайликлар билан тўлдирилган. Харидорларга таклиф этилаётган ускуналар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:
- Панорамали том
- Ўриндиқларни иситиш ва вентиляция қилиш тизими
- 11 та динамикдан иборат юқори сифатли Ямаҳа аудио тизими
…