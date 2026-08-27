Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошланди

·14·Авто
Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошланди

Россиянинг йирик автодилерларидан бири бўлган «Ролф» компанияси Хитой бозорига мўлжалланган Toyota bZ3X электр кроссоверининг савдосини йўлга қўйди. Ҳозирда ушбу моделдаги автомашиналар Москва ва Санкт-Петербург шаҳридаги автосалонларда сотувда мавжуд бўлиб, уларнинг бошланғич нархи 4,69 миллион рублни ташкил этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, кўрсатилган нарх ичига икки йиллик расмий дилерлик кафолати ҳам киритилган. Мазкур электромобил Toyota ва Хитойнинг GAC компаниясининг қўшма корхонасида махсус равишда Хитой бозори учун ишлаб чиқилган бўлиб, маҳаллий тақдимот вақтида биринчи соатнинг ўзида 10 мингдан зиёд буюртма тўплагани ҳолда катта қизиқиш уйғотган эди.

Техник хусусиятлари ва имкониятлари

Ҳозирги босқичда Россия бозорига автомобилнинг юриш масофаси бўйича ўртача версияси олиб келинган. Ушбу модификация бир қувватланишда 520 километргача бўлган масофани босиб ўтиш имкониятига эга.

Электр кроссовери олд привод ва қуввати 204 от кучига тенг бўлган электр двигател билан жиҳозланган. Автомобилнинг техник салоҳияти кундалик шаҳар шароити учун ҳам, узун масофали сафарлар учун ҳам етарли даражада қулайлик яратади.

Бой жиҳозланиш

Россияга етказиб берилаётган Toyota bZ3X моделлари замонавий қулайликлар билан тўлдирилган. Харидорларга таклиф этилаётган ускуналар рўйхатидан қуйидагилар ўрин олган:

  • Панорамали том
  • Ўриндиқларни иситиш ва вентиляция қилиш тизими
  • 11 та динамикдан иборат юқори сифатли Ямаҳа аудио тизими
«Ролф» компанияси вакилларининг маълум қилишича, мазкур модел қаторини келгусида кенгайтириш масаласи тўғридан-тўғри харидорлар талабига боғлиқ бўлади. Агар дастлабки етказиб бериш босқичида ижобий динамика кузатилса, дилер келгусида ушбу электромобилнинг бошқа версияларини ҳам олиб келишни режалаштирмоқда.

ToyotaЭлектр кроссоверРоссияАвтомобил бозориGAC Toyota
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиКеча, 16:53Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиКеча, 12:26BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21.08, 17:24Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21.08, 15:23Shelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгиладиShelby Cobra Daytona Америка автомобиллари рекордини янгилади21.08, 15:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди