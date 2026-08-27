Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)
Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли вакили, хонанда Милена Матмусаева ижтимоий тармоқларда тарқалган янги видеоси билан мухлисларига кўтаринки кайфият улашди. Унда санъаткор пойтахтнинг тарихий ҳудудларидан бири ҳисобланган «Кўкча — Оқтепа» иборасини битта уринишда тез ва аниқ айтиб бериш синовини бажаришга ҳаракат қилган.
Бироқ, оддий кўринган ушбу сўз бирикмасини талаффуз қилиш жараёни хонанда учун кутилмаганда ҳақиқий қизиқарли бошқотирмага айланди.
Икки сўз учун ўндан ортиқ уриниш
Видеолавҳада хонанданинг сўзларни тўғри жамлаш учун қилган кетма-кет уринишлари акс этган:
«Оқтепа, Кокчока. Кокчок? Кокчо. Кокчо Оқтепа. Кокчо Оқтепа. Бу ерда келиб... Оқтепа, Кокча. Кокчо Оқтепа. Кокча Оқтепа. Кокча. Кокча Оқтепа. Борми?»
Тил синиши ва сўзларнинг аралашиб кетиши сабабли юзага келган бу ҳолат хонанданинг ўзини ҳам, суратга олаётган ижодий жамоани ҳам кулгидан тўхтата олмади.
Элегант образ ва самимий кулги
Тасвирларда Милена Матмусаева ўзининг ҳашаматли қора либоси, қўлқоплари ва нафис пардози билан намоён бўлган. Санъаткор жиддий ва чиройли образга қарамай, ўз хатоларидан уялиб ўтирмасдан, юзидаги самимий кулги ва болаларча ҳаяжон билан вазиятни енгил қабул қилгани кўпчиликка манзур бўлди.
Мухлислар изоҳларда пойтахт маҳаллалари номларини тез талаффуз қилиш баъзан ҳар қандай одамни шошириб қўйиши мумкинлигини таъкидлаб, хонанданинг самимиятини олқишлашмоқда.
…