Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)

·0·Маданият
Милена Матмусаева «Кўкча — Оқтепа»ни талаффуз қила олмай кулгига қолди! (Видео)

Ўзбек шоу-бизнесининг таниқли вакили, хонанда Милена Матмусаева ижтимоий тармоқларда тарқалган янги видеоси билан мухлисларига кўтаринки кайфият улашди. Унда санъаткор пойтахтнинг тарихий ҳудудларидан бири ҳисобланган «Кўкча — Оқтепа» иборасини битта уринишда тез ва аниқ айтиб бериш синовини бажаришга ҳаракат қилган.

Бироқ, оддий кўринган ушбу сўз бирикмасини талаффуз қилиш жараёни хонанда учун кутилмаганда ҳақиқий қизиқарли бошқотирмага айланди.

Икки сўз учун ўндан ортиқ уриниш

Видеолавҳада хонанданинг сўзларни тўғри жамлаш учун қилган кетма-кет уринишлари акс этган:

«Оқтепа, Кокчока. Кокчок? Кокчо. Кокчо Оқтепа. Кокчо Оқтепа. Бу ерда келиб... Оқтепа, Кокча. Кокчо Оқтепа. Кокча Оқтепа. Кокча. Кокча Оқтепа. Борми?»

Тил синиши ва сўзларнинг аралашиб кетиши сабабли юзага келган бу ҳолат хонанданинг ўзини ҳам, суратга олаётган ижодий жамоани ҳам кулгидан тўхтата олмади.

Элегант образ ва самимий кулги

Тасвирларда Милена Матмусаева ўзининг ҳашаматли қора либоси, қўлқоплари ва нафис пардози билан намоён бўлган. Санъаткор жиддий ва чиройли образга қарамай, ўз хатоларидан уялиб ўтирмасдан, юзидаги самимий кулги ва болаларча ҳаяжон билан вазиятни енгил қабул қилгани кўпчиликка манзур бўлди.

Мухлислар изоҳларда пойтахт маҳаллалари номларини тез талаффуз қилиш баъзан ҳар қандай одамни шошириб қўйиши мумкинлигини таъкидлаб, хонанданинг самимиятини олқишлашмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)«Эшитиб йиғлаб юбордим»: Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» бўлди (видео)Бугун, 08:41Юлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиЮлдуз Турдиева «Ўзбекистон халқ артисти» мукофотини шахсан Президентдан қабул қилиб олдиБугун, 08:08Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Насиба Абдуллаева "Бари гал" қўшиғи билан машҳур бўлган тожикистонлк қизалоқни кўргани борди (видео)Кеча, 15:01Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилдиИлҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди25.08, 15:14Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Имрон “Майда-майда” билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)25.08, 11:02Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)Маърифат Ортиқова: “Ошхонадан деярли чиқмайман” (видео)25.08, 10:34
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди