«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!

·39·Спорт
«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!

Испания Ла Лигасининг навбатдаги учрашувида Мадриднинг «Реал» клуби «Сантьяго Бернабеу»да «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилиб, рақибини 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда мағлуб этди.

Баҳс якунлангач, мадридликлар устози Жозе Моуринью матбуот анжуманида иштирок этиб, биринчи бўлимдаги қийинчиликлар, прессинг тизимидаги камчиликлар ва ҳет-трик қайд этган Килиан Мбаппенинг ақлбовар қилмас ўйини ҳақида тўхталиб ўтди.

«20-дақиқадаёқ танаффус қилишни истардик»

Моуринью «Реал Сосьедад» кўрсатган қаршилик ва жамоасининг биринчи бўлимдаги камчиликларини очиқ тан олди:

«„Реал Сосьедад“ — жуда яхши ва тартибли жамоа, улар бизга етарлича муаммо туғдирди. Бундай оғир ўйинларда 20 ёки 25-дақиқалардаёқ танаффус қилиб, сув ичиш баҳонасида футболчилар билан гаплашиб олиш имконияти бўлишини истардик.

Биз гол ўтказиб юборилган вазиятда кутилмаганда ҳимояда очилиб қолдик. Рақиб катта хавф туғдирмаётгандек туюлганди, аммо уларни прессинг қилиш биз учун анча қийин кечди», — деди португалиялик мутахассис.

«Кўр-кўрона прессинг қилмадик»: Иккинчи бўлимдаги бурилиш

Мураббий кийиниш хонасидаги тактик ўзгаришлар ва хотиржамлик ғалабанинг асосий омили бўлганини таъкидлади:

  • Тактик тузатишлар: Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби зарур ўзгаришларни амалга оширди ва шошма-шошарликка йўл қўймади;

  • Хотиржам ҳаракат: «Аниқ йўналишсиз кўр-кўрона прессинг қилиш вазиятни янада оғирлаштирган бўларди. Шу боис хотиржамликни сақлаш жуда муҳим эди. Биз диққатни жамладик ва иккинчи 45 дақиқаликни жуда, жуда юқори савияда ўтказдик».

Мбаппе ва мадридлик юлдузлар эътирофи

Жозе Моуринью одатда футболчиларни якка тартибда мақтамаслигини, бироқ Мбаппенинг ўйини ҳар қандай қоидадан истисно эканини билдирди:

«Мен қилишни сира ёқтирмайдиган, аммо баъзан мажбур бўладиган бир одатим бор — алоҳида футболчилар ҳақида гапиришни хушламайман. Аммо бугун Килиан Мбаппе қилган иш... Бу шунчаки ақлбовар қилмас даражада эди!

Таркибимизда жуда юқори савиядаги чарм тўп усталари борлигини инкор эта олмаймиз. Улар астойдил меҳнат қилишди, майдонда бир-бирларини ажойиб тарзда қўллаб-қувватлашди. Биринчи бўлимдаги айрим хатоларга қарамай, мухлисларимиз ҳам йигитларнинг чексиз меҳнатини муносиб баҳолашмоқда».

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Тайсон Фьюри Кличкони мағлуб этгач, чуқур депрессияга тушгани сирини очди!Бугун, 11:34Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Аргентина Ўзбекистонга қарши ўйнайдими? Месси масаласи очиқ...Бугун, 11:25ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?ЕЧЛда қуръа куни: «Реал», «Сити», «Барса» ва «Сабаҳ» қайси саватдан жой олди?Бугун, 11:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)