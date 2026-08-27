«Одатда бундай қилмайман...»: Моуринью кечаги ғалабадан сўнг шов-шувли гапларни айтди!
Испания Ла Лигасининг навбатдаги учрашувида Мадриднинг «Реал» клуби «Сантьяго Бернабеу»да «Реал Сосьедад» жамоасини қабул қилиб, рақибини 4:1 ҳисобида йирик ва ишончли тарзда мағлуб этди.
Баҳс якунлангач, мадридликлар устози Жозе Моуринью матбуот анжуманида иштирок этиб, биринчи бўлимдаги қийинчиликлар, прессинг тизимидаги камчиликлар ва ҳет-трик қайд этган Килиан Мбаппенинг ақлбовар қилмас ўйини ҳақида тўхталиб ўтди.
«20-дақиқадаёқ танаффус қилишни истардик»
Моуринью «Реал Сосьедад» кўрсатган қаршилик ва жамоасининг биринчи бўлимдаги камчиликларини очиқ тан олди:
«„Реал Сосьедад“ — жуда яхши ва тартибли жамоа, улар бизга етарлича муаммо туғдирди. Бундай оғир ўйинларда 20 ёки 25-дақиқалардаёқ танаффус қилиб, сув ичиш баҳонасида футболчилар билан гаплашиб олиш имконияти бўлишини истардик.
Биз гол ўтказиб юборилган вазиятда кутилмаганда ҳимояда очилиб қолдик. Рақиб катта хавф туғдирмаётгандек туюлганди, аммо уларни прессинг қилиш биз учун анча қийин кечди», — деди португалиялик мутахассис.
«Кўр-кўрона прессинг қилмадик»: Иккинчи бўлимдаги бурилиш
Мураббий кийиниш хонасидаги тактик ўзгаришлар ва хотиржамлик ғалабанинг асосий омили бўлганини таъкидлади:
Тактик тузатишлар: Иккинчи бўлимда мураббийлар штаби зарур ўзгаришларни амалга оширди ва шошма-шошарликка йўл қўймади;
Хотиржам ҳаракат: «Аниқ йўналишсиз кўр-кўрона прессинг қилиш вазиятни янада оғирлаштирган бўларди. Шу боис хотиржамликни сақлаш жуда муҳим эди. Биз диққатни жамладик ва иккинчи 45 дақиқаликни жуда, жуда юқори савияда ўтказдик».
Мбаппе ва мадридлик юлдузлар эътирофи
Жозе Моуринью одатда футболчиларни якка тартибда мақтамаслигини, бироқ Мбаппенинг ўйини ҳар қандай қоидадан истисно эканини билдирди:
«Мен қилишни сира ёқтирмайдиган, аммо баъзан мажбур бўладиган бир одатим бор — алоҳида футболчилар ҳақида гапиришни хушламайман. Аммо бугун Килиан Мбаппе қилган иш... Бу шунчаки ақлбовар қилмас даражада эди!
Таркибимизда жуда юқори савиядаги чарм тўп усталари борлигини инкор эта олмаймиз. Улар астойдил меҳнат қилишди, майдонда бир-бирларини ажойиб тарзда қўллаб-қувватлашди. Биринчи бўлимдаги айрим хатоларга қарамай, мухлисларимиз ҳам йигитларнинг чексиз меҳнатини муносиб баҳолашмоқда».
…