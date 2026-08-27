Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолди

·0·Дунё
Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолди

Непал шимолида юз берган ҳалокатли табиий офат — кучли сув тошқинлари ва кўчкилар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 270 нафарга етди. Бу ҳақда мамлакат полициясига таяниб, «Синьхуа» ахборот агентлиги хабар берди.

Ҳудудда вазият ўта оғирлигича қолмоқда: ўнлаб аҳоли пунктлари сув остида қолган, инфратузилма жиддий шикастланган ва юзлаб одамларнинг тақдири номаълум бўлиб турибди.

30 та давлатдан келган сайёҳлар хавф остида: Бедарак йўқолганлар сони

Непал Туризм кенгашининг сўнгги расмий маълумотларига кўра, офат ҳудудида 644 нафар инсон бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда:

  • Маҳаллий аҳоли: Йўқолганларнинг 127 нафари Непал фуқаролари;

  • Хорижлик сайёҳлар: Дунёнинг қарийб 30 та давлатидан келган 517 нафар сайёҳ билан алоқа бутунлай узилиб қолган. Уларни қидириб топиш бўйича махсус гуруҳлар иш олиб бормоқда.

7,5 минг куч тузилмалари ходими ва авиаэвакуация

Офат ҳудудларида фавқулодда хизматлар ва армия бўлинмалари туну кун фаолият юритмоқда:

  • Ҳаво орқали эвакуация: Табиий офатлар хавфини камайтириш ва оқибатларини бартараф этиш миллий бошқармаси маълумотига кўра, вертолётлар ёрдамида хавфли ҳудудлардан 305 нафар одам ҳаво йўли орқали эвакуация қилинди;

  • Катта куч сафарбар этилди: Қидирув-қутқарув, жасадларни олиб чиқиш ва тирик қолганларни қутқариш ишларига жами 7 451 нафар куч тузилмалари ходимлари, ҳарбийлар ва махсус қутқарувчилар жалб этилган.

Непал ҳукумати барча мавжуд имкониятларни ишга солган ҳолда офат ҳудудларидаги қидирув ишларини жадаллаштирмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!Бугун, 19:07Хитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиХитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирдиБугун, 18:39Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиНина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиБугун, 18:10Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиБугун, 15:51Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиСунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди