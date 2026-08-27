Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолди
Непал шимолида юз берган ҳалокатли табиий офат — кучли сув тошқинлари ва кўчкилар оқибатида ҳалок бўлганлар сони 270 нафарга етди. Бу ҳақда мамлакат полициясига таяниб, «Синьхуа» ахборот агентлиги хабар берди.
Ҳудудда вазият ўта оғирлигича қолмоқда: ўнлаб аҳоли пунктлари сув остида қолган, инфратузилма жиддий шикастланган ва юзлаб одамларнинг тақдири номаълум бўлиб турибди.
30 та давлатдан келган сайёҳлар хавф остида: Бедарак йўқолганлар сони
Непал Туризм кенгашининг сўнгги расмий маълумотларига кўра, офат ҳудудида 644 нафар инсон бедарак йўқолган деб ҳисобланмоқда:
Маҳаллий аҳоли: Йўқолганларнинг 127 нафари Непал фуқаролари;
Хорижлик сайёҳлар: Дунёнинг қарийб 30 та давлатидан келган 517 нафар сайёҳ билан алоқа бутунлай узилиб қолган. Уларни қидириб топиш бўйича махсус гуруҳлар иш олиб бормоқда.
7,5 минг куч тузилмалари ходими ва авиаэвакуация
Офат ҳудудларида фавқулодда хизматлар ва армия бўлинмалари туну кун фаолият юритмоқда:
Ҳаво орқали эвакуация: Табиий офатлар хавфини камайтириш ва оқибатларини бартараф этиш миллий бошқармаси маълумотига кўра, вертолётлар ёрдамида хавфли ҳудудлардан 305 нафар одам ҳаво йўли орқали эвакуация қилинди;
Катта куч сафарбар этилди: Қидирув-қутқарув, жасадларни олиб чиқиш ва тирик қолганларни қутқариш ишларига жами 7 451 нафар куч тузилмалари ходимлари, ҳарбийлар ва махсус қутқарувчилар жалб этилган.
Непал ҳукумати барча мавжуд имкониятларни ишга солган ҳолда офат ҳудудларидаги қидирув ишларини жадаллаштирмоқда.
…