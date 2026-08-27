Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилинди

·41·Спорт
Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилинди

Англияда нуфузи жиҳатидан муҳим саналган Лига кубогининг 3-босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Мазкур босқичдан эътиборан янги мавсумда Англия шарафини еврокубокларда ҳимоя қилаётган барча топ-клублар ҳам соврин учун курашга расман қўшилди.

Қуръа натижалари мухлисларга ҳақиқий сенсацион жуфтликларни туҳфа этди — босқичнинг марказий ва энг шов-шувли баҳси сифатида «Ливерпуль» — «Тоттенҳэм» тўқнашуви қайд этилди.

Грандлар кимга қарши? Муҳим тўқнашувлар

Премьер-лига етакчилари учун 3-босқич турли даражадаги синовларни тайёрлаб қўйди:

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: Манкунианликлар ўз майдонида хавфли ва ҳужумкор «Брайтон»ни қабул қилади;

  • «Манчестер Сити» — «Норвич»: Амалдаги чемпионлар қуйи лига вакилига қарши баҳс олиб боради;

  • «Ипсвич» — «Арсенал»: Микель Артета шогирдлари сафарда синовдан ўтади;

  • «Челси»нинг ҳолати: «Аристократлар» «Лидс»га қарши ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритиш учун дастлаб қолдирилган ўйинда «Лутон» тўсиғидан ўтиши талаб этилади.

Лига Кубоги 3-босқичининг тўлиқ қуръа натижалари:

  • «Кристал Пэлас» — «Мидлсбро»

  • «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

  • «Манчестер Сити» — «Норвич»

  • «Сандерленд» — «Халл»

  • «Ипсвич» — «Арсенал»

  • «Ковентри» — «Астон Вилла»

  • «Борнмут» — «Линкольн»

  • «Ливерпуль» — «Тоттенҳэм»

  • «Челси» / «Лутон» — «Лидс»

  • «Миллуолл» — «Ньюкасл»

  • «Флитвуд» — «Шеффилд Юнайтед»

  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон»

  • «Лейтон Ориент» — «Брэдфорд»

  • «Ридинг» — «Брентфорд»

  • «Питерборо» — «Барнсли»

  • «Вест Хэм» — «Фулхэм» / «Уимблдон»

Ўйинлар қачон бўлиб ўтади?

Лига кубогининг 3-босқич беллашувлари кузги тиғиз тақвим доирасида — 7 ва 14 сентябрдан бошланадиган икки ҳафталик муддат ичида ўтказилиши белгиланган.

Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўтган мавсумда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб, мазкур турнирда бош соврин — Англия Лига кубогини боши узра баланд кўтарган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиОктагон боксга қарши: Тайсон Фьюри нега курашни ёқтирмаслиги сирини очдиБугун, 15:38Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Шахмат оламида антиқа сенсация: 15 ёшли болакай Магнус Карлсенни мағлуб этди!Бугун, 14:17Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Кутилмаган натижа: Енгилмас Цзю ва Махони тўқнашуви тафсилотлари...Бугун, 14:06Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Килиан Мбаппе танқидчиларга жавоб қайтарди: «Ким норози эди?»Бугун, 12:02«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!«Олтин тўп» соҳиби Парижда қоладими? ПСЖ Дембеле билан шов-шувли битим тайёрламоқда!Бугун, 11:45«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқлади«Ҳаваскор бокс юлдузи АҚШда»: Британия нашри ўзбек боксчисининг янги режаларини очиқладиБугун, 11:40
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)