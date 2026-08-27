Англия Лига Кубогида супертўқнашув: 3-босқичнинг барча жуфтликлари эълон қилинди
Англияда нуфузи жиҳатидан муҳим саналган Лига кубогининг 3-босқичига қуръа ташлаш маросими бўлиб ўтди. Мазкур босқичдан эътиборан янги мавсумда Англия шарафини еврокубокларда ҳимоя қилаётган барча топ-клублар ҳам соврин учун курашга расман қўшилди.
Қуръа натижалари мухлисларга ҳақиқий сенсацион жуфтликларни туҳфа этди — босқичнинг марказий ва энг шов-шувли баҳси сифатида «Ливерпуль» — «Тоттенҳэм» тўқнашуви қайд этилди.
Грандлар кимга қарши? Муҳим тўқнашувлар
Премьер-лига етакчилари учун 3-босқич турли даражадаги синовларни тайёрлаб қўйди:
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: Манкунианликлар ўз майдонида хавфли ва ҳужумкор «Брайтон»ни қабул қилади;
«Манчестер Сити» — «Норвич»: Амалдаги чемпионлар қуйи лига вакилига қарши баҳс олиб боради;
«Ипсвич» — «Арсенал»: Микель Артета шогирдлари сафарда синовдан ўтади;
«Челси»нинг ҳолати: «Аристократлар» «Лидс»га қарши ўйнаш ҳуқуқини қўлга киритиш учун дастлаб қолдирилган ўйинда «Лутон» тўсиғидан ўтиши талаб этилади.
Лига Кубоги 3-босқичининг тўлиқ қуръа натижалари:
«Кристал Пэлас» — «Мидлсбро»
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
«Манчестер Сити» — «Норвич»
«Сандерленд» — «Халл»
«Ипсвич» — «Арсенал»
«Ковентри» — «Астон Вилла»
«Борнмут» — «Линкольн»
«Ливерпуль» — «Тоттенҳэм»
«Челси» / «Лутон» — «Лидс»
«Миллуолл» — «Ньюкасл»
«Флитвуд» — «Шеффилд Юнайтед»
«Эвертон» — «Вулверхэмптон»
«Лейтон Ориент» — «Брэдфорд»
«Ридинг» — «Брентфорд»
«Питерборо» — «Барнсли»
«Вест Хэм» — «Фулхэм» / «Уимблдон»
Ўйинлар қачон бўлиб ўтади?
Лига кубогининг 3-босқич беллашувлари кузги тиғиз тақвим доирасида — 7 ва 14 сентябрдан бошланадиган икки ҳафталик муддат ичида ўтказилиши белгиланган.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусанов ўтган мавсумда «Манчестер Сити» шарафини ҳимоя қилиб, мазкур турнирда бош соврин — Англия Лига кубогини боши узра баланд кўтарган эди.
…