Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчи
Туғилган кун учун ўзингизга совға танлаш баъзан энг тўғри қарор бўлиши мумкин. 28 ёшли Рис Атертон айнан шундай йўл тутиб, ўзининг шахсий туғилган кунида Toyota ГР Супра 3.0 спорткарини харид қилди. ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, йигит бу харидни узоқ ўйламай, дўстларининг таъсири остида амалга оширган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Риснинг айтишича, унинг икки нафар яқин ўртоғида айнан шундай спорткар мавжуд бўлиб, уларни кўрган заҳоти ўзида ҳам шундай транспорт воситаси бўлишини истаб қолган. "Уларни кўриб, менда ҳам албатта шундай машина бўлиши керак, деган қарорга келдим", дейди Рис Атертон ўз таассуротлари билан бўлишар экан.
Танлов ва техник хусусиятларБўлажак эгасини дастлаб қўл узатмали механик узатмалар қутиси ҳам қизиқтирган эди. Бироқ у охир-оқибат саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси фойдасига қарор қабул қилди. Рис бу танловини қуйидагича изоҳлайди: "Мен рул остидаги лепестокларни ёқтираман. Қолаверса, иккиламчи бозорда автомат узатмали машиналар механик версияларга қараганда арзонроқ туради".
Ҳозирги кунда автомобил ўзининг завод кўрсаткичлари билан ҳам етарлича динамикага эга. Бироқ йигитнинг режалари бундан анча улуғвор бўлиб, машинанинг имкониятларини янада оширишни мақсад қилган.
Келгусидаги улкан режаларРис Атертоннинг энг асосий мақсади — оддий спорткардан чинакам йиртқич ясаш. У ўзининг севимли Toyota ГР Супра моделини келгусида нақ 1000 от кучига эга бўлган қувват агрегати билан жиҳозлашни режалаштирмоқда. Бундай улкан ўзгаришлар автомобилнинг техник имкониятларини бутунлай бошқа босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.
Гарчи бу каби модернизация жараёни катта молиявий харажатлар ва техник қийинчиликларни талаб этса-да, автоишқибоз ўз мақсадидан қайтмоқчи эмас. Ҳозирча спорткар ўзининг дастлабки ҳолатида эксплуатация қилинмоқда, бироқ келгусидаги тунинг ишлари аллақачон лойиҳа босқичида муҳокама қилинмоқда.
…