Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчи

·0·Авто
Британиялик автохискаш ўзининг Toyota ГР Супра автомобилини 1000 от кучигача кучайтирмоқчи

Туғилган кун учун ўзингизга совға танлаш баъзан энг тўғри қарор бўлиши мумкин. 28 ёшли Рис Атертон айнан шундай йўл тутиб, ўзининг шахсий туғилган кунида Toyota ГР Супра 3.0 спорткарини харид қилди. ixbt.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, йигит бу харидни узоқ ўйламай, дўстларининг таъсири остида амалга оширган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Риснинг айтишича, унинг икки нафар яқин ўртоғида айнан шундай спорткар мавжуд бўлиб, уларни кўрган заҳоти ўзида ҳам шундай транспорт воситаси бўлишини истаб қолган. "Уларни кўриб, менда ҳам албатта шундай машина бўлиши керак, деган қарорга келдим", дейди Рис Атертон ўз таассуротлари билан бўлишар экан.

Танлов ва техник хусусиятлар

Бўлажак эгасини дастлаб қўл узатмали механик узатмалар қутиси ҳам қизиқтирган эди. Бироқ у охир-оқибат саккиз босқичли автомат узатмалар қутиси фойдасига қарор қабул қилди. Рис бу танловини қуйидагича изоҳлайди: "Мен рул остидаги лепестокларни ёқтираман. Қолаверса, иккиламчи бозорда автомат узатмали машиналар механик версияларга қараганда арзонроқ туради".

Ҳозирги кунда автомобил ўзининг завод кўрсаткичлари билан ҳам етарлича динамикага эга. Бироқ йигитнинг режалари бундан анча улуғвор бўлиб, машинанинг имкониятларини янада оширишни мақсад қилган.

Келгусидаги улкан режалар

Рис Атертоннинг энг асосий мақсади — оддий спорткардан чинакам йиртқич ясаш. У ўзининг севимли Toyota ГР Супра моделини келгусида нақ 1000 от кучига эга бўлган қувват агрегати билан жиҳозлашни режалаштирмоқда. Бундай улкан ўзгаришлар автомобилнинг техник имкониятларини бутунлай бошқа босқичга олиб чиқиши шубҳасиз.

Гарчи бу каби модернизация жараёни катта молиявий харажатлар ва техник қийинчиликларни талаб этса-да, автоишқибоз ўз мақсадидан қайтмоқчи эмас. Ҳозирча спорткар ўзининг дастлабки ҳолатида эксплуатация қилинмоқда, бироқ келгусидаги тунинг ишлари аллақачон лойиҳа босқичида муҳокама қилинмоқда.

ToyotaToyota ГР СупраТунингАвтомобилларАвтоянгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиРоссияда Toyota bZ3X электр кроссовери сотуви бошландиБугун, 10:54Hyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиHyundai ва Genesis Европа бозорида 41 та янги автомобилни тақдим этадиКеча, 16:53Янгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиЯнгванг U7 электроболи синовда батарея чидамлилигини намойиш этдиКеча, 12:26BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)BMW iX3’нинг Хитой учун махсус версияси намойиш этилди (фото)21.08, 18:30General Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқдаGeneral Motors Буюк Британияда Cadillac брендини қайта тиклаш режаларини қайта кўриб чиқмоқда21.08, 17:24Автомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқдаАвтомобил заводлари гуманоид роботлар билан янгиланмоқда21.08, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди