Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллект
Samsung компанияси Galaxy S26 флагманлар оиласининг энг ҳамёнбоп вакили саналган Galaxy S26 FE смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўтмишдошига нисбатан бир қатор сезиларли яхшиланишлар, жумладан, замонавий 3 нанометрли процессор ва кенгайтирилган Galaxy AI имкониятлари билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур модел Galaxy S26 оиласида қутидан чиққан ҳолда Android 17 ва One UI 9 дастурий таъминотида ишлайдиган илк қурилма бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи қимматроқ флагманларда дебют қилган илғор функцияларни ушбу ҳамёнбоп моделга ҳам кўчирган бўлиб, бу фойдаланувчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.
Смартфон имкониятлари ва техник хусусиятлариҚурилма 120 Hz кадрлар частотаси ва 1900 нит чўққи ёрқинлигига эга 6,7 дюймли OLED дисплей билан таъминланган. Аккумулятор сиғими 4900 мА·ч ни ташкил этиб, 45 В қувватга эга тезкор симли ҳамда 15 В қувватли симсиз қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.
Асосий камера блоки 50 мегапикселли асосий сенсор, 3 карра оптик ва 30 карра комбинацияланган зумни тақдим этувчи 8 мегапикселли телефото модул ҳамда 12 мегапикселли кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Олд камера ҳам 12 мегапикселли аниқликдаги сенсор билан жиҳозланган.
Сунъий интеллект ва дастурий таъминотGalaxy S26 FE модели Мй ФанКам функцияси орқали аллақачон суратга олинган видеодаги танланган шахсни автоматик кузатиб бориш ва уни кадр марказида ушлаб туриш имконини беради. Ҳоризон Локк эса смартфон 360 градусга тўлиқ айланганда ҳам видеотасвир горизонтини барқарор сақлайди.
Шунингдек, Нигҳтограпҳй тунги суратга олиш режими такомиллаштирилди ва матнли буйруқлар асосида суратларни таҳрирловчи Пҳото Ассист функцияси қўшилди. Нов Бриеф ёрдамчиси эса оддий тил орқали овқатланиш, саломатлик ёки об-ҳаво бўйича маълумот виджетларини яратишга ёрдам беради.
Компания ушбу модел учун етти йил давомида йирик операцион тизим янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда. Харидорларга, қўшимча равишда, 5 TB булутли хотирага эга Google AI Pro хизматининг олти ойлик обунаси тақдим этилади.
Янги Galaxy S26 FE уч хил рангда сотувга чиқарилади. 128 GB хотирага эга базавий версиянинг нархи 700 долларни ташкил этиб, сентябрь ойининг бошида савдога чиқиши кутилмоқда.
…