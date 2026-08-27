Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллект

·15·Техно
Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллект

Samsung компанияси Galaxy S26 флагманлар оиласининг энг ҳамёнбоп вакили саналган Galaxy S26 FE смартфонини расман намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, янги қурилма ўтмишдошига нисбатан бир қатор сезиларли яхшиланишлар, жумладан, замонавий 3 нанометрли процессор ва кенгайтирилган Galaxy AI имкониятлари билан жиҳозланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур модел Galaxy S26 оиласида қутидан чиққан ҳолда Android 17 ва One UI 9 дастурий таъминотида ишлайдиган илк қурилма бўлди. Шунингдек, ишлаб чиқарувчи қимматроқ флагманларда дебют қилган илғор функцияларни ушбу ҳамёнбоп моделга ҳам кўчирган бўлиб, бу фойдаланувчилар учун қўшимча қулайликлар яратади.

Смартфон имкониятлари ва техник хусусиятлари

Қурилма 120 Hz кадрлар частотаси ва 1900 нит чўққи ёрқинлигига эга 6,7 дюймли OLED дисплей билан таъминланган. Аккумулятор сиғими 4900 мА·ч ни ташкил этиб, 45 В қувватга эга тезкор симли ҳамда 15 В қувватли симсиз қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди.

Асосий камера блоки 50 мегапикселли асосий сенсор, 3 карра оптик ва 30 карра комбинацияланган зумни тақдим этувчи 8 мегапикселли телефото модул ҳамда 12 мегапикселли кенг бурчакли объективни ўз ичига олади. Олд камера ҳам 12 мегапикселли аниқликдаги сенсор билан жиҳозланган.

Сунъий интеллект ва дастурий таъминот

Galaxy S26 FE модели Мй ФанКам функцияси орқали аллақачон суратга олинган видеодаги танланган шахсни автоматик кузатиб бориш ва уни кадр марказида ушлаб туриш имконини беради. Ҳоризон Локк эса смартфон 360 градусга тўлиқ айланганда ҳам видеотасвир горизонтини барқарор сақлайди.

Шунингдек, Нигҳтограпҳй тунги суратга олиш режими такомиллаштирилди ва матнли буйруқлар асосида суратларни таҳрирловчи Пҳото Ассист функцияси қўшилди. Нов Бриеф ёрдамчиси эса оддий тил орқали овқатланиш, саломатлик ёки об-ҳаво бўйича маълумот виджетларини яратишга ёрдам беради.

Компания ушбу модел учун етти йил давомида йирик операцион тизим янгиланишлари ва хавфсизлик ямоқларини тақдим этишни вада қилмоқда. Харидорларга, қўшимча равишда, 5 TB булутли хотирага эга Google AI Pro хизматининг олти ойлик обунаси тақдим этилади.

Янги Galaxy S26 FE уч хил рангда сотувга чиқарилади. 128 GB хотирага эга базавий версиянинг нархи 700 долларни ташкил этиб, сентябрь ойининг бошида савдога чиқиши кутилмоқда.

SamsungGalaxy S26 FEGalaxy AIAndroid 17Смартфонлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиБугун, 17:58Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаSamsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаБугун, 15:00Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда