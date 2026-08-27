Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратди
Москвада «Бери заряд» қувватлаш станциялари тармоғи смартфони бутунлай ўчиб қолган фойдаланувчилар учун ижара шартларини тубдан ўзгартирди. Эндиликда бундай қурилмалардан махсус иловага кирмасдан ҳам фойдаланиш имконияти яратилди, бу эса фавқулодда вазиятларда қолган фуқаролар учун катта қулайлик туғдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, пойтахтдаги 5 мингдан ортиқ станцияларга махсус ўрнатилган кабеллар қўшилди. Улар орқали смартфонни беш дақиқа давомида бепул қувватлантириш мумкин бўлиб, бу қурилмани ёқиб, илова орқали ижара расмийлаштириш учун тўлиқ етарли ҳисобланади.
Банк терминаллари ва гаров тизимиШунингдек, яна 300 га яқин станциялар банк терминаллари билан жиҳозланди. Уларнинг ёрдамида умуман смартфони ишламайдиган мижозлар ҳам қувватлагич олиши мумкин — бунинг учун шунчаки банк картасини терминалга теккизишнинг ўзи кифоя қилади.
Карта орқали вақтинчалик 770 рубл миқдорида гаров пули ечиб олинади. Повербанк қайтариб берилгандан сўнг эса хизмат ҳақи айрилиб, қолган маблағ эгасининг картасига тўлиқ қайтарилади.
Тармоқнинг кенгайиш режалариМазкур янгиланиш ҳозирнинг ўзида Москва тармоғининг ярмидан кўпроғини ташкил этувчи 5,3 мингдан зиёд станцияларни қамраб улгурди. Бундай нуқталар, хусусан, пойтахт аэропортлари, темирйўл вокзаллари ва йирик савдо марказларида ўрнатилган.
Компания маълумотларига кўра, келгусида ушбу ўзгаришлар Москвадаги барча 10 мингдан ортиқ хизмат станцияларини қамраб олиши режалаштирилган. Охирги бир йил ичида Россияда «Бери заряд» тармоғи 60 фоизга ўсиб, 60 мингдан ортиқ нуқтадан ошиб кетди.
Ҳозирги кунда ушбу сервис мамлакатнинг 200 дан ортиқ йирик шаҳарлари ва 800 та аҳоли пунктларида фаолият юритмоқда. Фойдаланувчилар қувватлаш мосламасини бир станциядан олиб, исталган бошқа нуқтада, жумладан, бошқа шаҳарда ҳам қийинчиликсиз қайтариб беришлари мумкин.
…