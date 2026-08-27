Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратди

·0·Техно
Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратди

Москвада «Бери заряд» қувватлаш станциялари тармоғи смартфони бутунлай ўчиб қолган фойдаланувчилар учун ижара шартларини тубдан ўзгартирди. Эндиликда бундай қурилмалардан махсус иловага кирмасдан ҳам фойдаланиш имконияти яратилди, бу эса фавқулодда вазиятларда қолган фуқаролар учун катта қулайлик туғдиради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, пойтахтдаги 5 мингдан ортиқ станцияларга махсус ўрнатилган кабеллар қўшилди. Улар орқали смартфонни беш дақиқа давомида бепул қувватлантириш мумкин бўлиб, бу қурилмани ёқиб, илова орқали ижара расмийлаштириш учун тўлиқ етарли ҳисобланади.

Банк терминаллари ва гаров тизими

Шунингдек, яна 300 га яқин станциялар банк терминаллари билан жиҳозланди. Уларнинг ёрдамида умуман смартфони ишламайдиган мижозлар ҳам қувватлагич олиши мумкин — бунинг учун шунчаки банк картасини терминалга теккизишнинг ўзи кифоя қилади.

Карта орқали вақтинчалик 770 рубл миқдорида гаров пули ечиб олинади. Повербанк қайтариб берилгандан сўнг эса хизмат ҳақи айрилиб, қолган маблағ эгасининг картасига тўлиқ қайтарилади.

Тармоқнинг кенгайиш режалари

Мазкур янгиланиш ҳозирнинг ўзида Москва тармоғининг ярмидан кўпроғини ташкил этувчи 5,3 мингдан зиёд станцияларни қамраб улгурди. Бундай нуқталар, хусусан, пойтахт аэропортлари, темирйўл вокзаллари ва йирик савдо марказларида ўрнатилган.

Компания маълумотларига кўра, келгусида ушбу ўзгаришлар Москвадаги барча 10 мингдан ортиқ хизмат станцияларини қамраб олиши режалаштирилган. Охирги бир йил ичида Россияда «Бери заряд» тармоғи 60 фоизга ўсиб, 60 мингдан ортиқ нуқтадан ошиб кетди.

Ҳозирги кунда ушбу сервис мамлакатнинг 200 дан ортиқ йирик шаҳарлари ва 800 та аҳоли пунктларида фаолият юритмоқда. Фойдаланувчилар қувватлаш мосламасини бир станциядан олиб, исталган бошқа нуқтада, жумладан, бошқа шаҳарда ҳам қийинчиликсиз қайтариб беришлари мумкин.

ЯндексдагиБери зарядПовербанкТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаSamsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаБугун, 15:00Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56Apple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиApple компанияси iPhoneга ўчирилган иловаларни ўрнатиш йўлини ёпдиБугун, 02:58Google Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиGoogle Pixel 11 Pro смартфонларида янги функция сабабли чироқ заифлашдиБугун, 02:20Олимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиОлимлар фемптосундаларда зарядланувчи квант батареясини яратишдиБугун, 01:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда