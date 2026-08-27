Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб берди

·12·Дунё
Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб берди

UFC жангчилари билан эксклюзив, норасмий ва ҳазиломуз суҳбатлари орқали яккакураш ихлосмандлари меҳрини қозонган машҳур блогер Нина Драма ҳаётидаги энг қўрқинчли кунлар ҳақида сўзлаб берди. У бир неча йил давомида руҳий носоғлом инсон томонидан узлуксиз таъқиб остида қолгани ва вазиятга шахсан лига раҳбари аралашганини ошкор қилди.

«Уйимга антитеррор отрядини юборди»: Бир кун ичида ҳал бўлган хавф

Блогер кутилмаган таҳдид юзага келганда кимдан нажот сўрагани ва Дана Уайтнинг қандай ҳаракат қилганини қуйидагича эслайди:

«Бир неча йил олдин мени мутлақо ақли норасо бўлган бир одам тинимсиз таъқиб қила бошлади. Вазият жуда жиддийлашгач, нима қилишни билмай Дана Уайтга қўнғироқ қилиб, ёрдам сўрадим.

У эса иккиланиб ҳам ўтирмай, уйимга махсус антитеррор бўлинмасини юборди. Орадан бир кун ҳам ўтмасдан ўша мутахассислар таъқибчини топди ва унинг парвоз қилишини тақиқловчи махсус қора рўйхатга киритиб қўйди.

Очиғи, Данадан умрбод миннатдорман. У бундай хавфли вазиятларда ҳеч қачон пайсалга солмайди ва мутлақо кескин чоралар кўради», — деди Нина.

Октагон ортидаги дўстлик ва ҳимоя

Нина Драманинг таъкидлашича, UFC президенти нафақат жангчилар, балки лига атрофидаги ижодий жамоа ва блогерларнинг хавфсизлигини таъминлашда ҳам муросасиз позицияни эгаллайди.

Уайтнинг зудлик билан кўрган чоралари туфайли хавфли сталкер зарарсизлантирилиб, блогернинг тинч ва хавфсиз фаолият юритиши таъминланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиБугун, 15:51Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиСунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиБугун, 15:24Амиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиАмиран Сардаров $3 млн йўқотди: Омадга тайёр бўлмаслик қимматга тушадиБугун, 11:55Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Марек Якубякдан кескин баёнот: Киевга берилган пуллар сири очилдими?Бугун, 07:20Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Урушдан кимлар бойимоқда? ЕИ ёрдамлари қандай қилиб «пул ювиш»га айланди?Бугун, 06:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди