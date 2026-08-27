Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб берди
UFC жангчилари билан эксклюзив, норасмий ва ҳазиломуз суҳбатлари орқали яккакураш ихлосмандлари меҳрини қозонган машҳур блогер Нина Драма ҳаётидаги энг қўрқинчли кунлар ҳақида сўзлаб берди. У бир неча йил давомида руҳий носоғлом инсон томонидан узлуксиз таъқиб остида қолгани ва вазиятга шахсан лига раҳбари аралашганини ошкор қилди.
«Уйимга антитеррор отрядини юборди»: Бир кун ичида ҳал бўлган хавф
Блогер кутилмаган таҳдид юзага келганда кимдан нажот сўрагани ва Дана Уайтнинг қандай ҳаракат қилганини қуйидагича эслайди:
«Бир неча йил олдин мени мутлақо ақли норасо бўлган бир одам тинимсиз таъқиб қила бошлади. Вазият жуда жиддийлашгач, нима қилишни билмай Дана Уайтга қўнғироқ қилиб, ёрдам сўрадим.
У эса иккиланиб ҳам ўтирмай, уйимга махсус антитеррор бўлинмасини юборди. Орадан бир кун ҳам ўтмасдан ўша мутахассислар таъқибчини топди ва унинг парвоз қилишини тақиқловчи махсус қора рўйхатга киритиб қўйди.
Очиғи, Данадан умрбод миннатдорман. У бундай хавфли вазиятларда ҳеч қачон пайсалга солмайди ва мутлақо кескин чоралар кўради», — деди Нина.
Октагон ортидаги дўстлик ва ҳимоя
Нина Драманинг таъкидлашича, UFC президенти нафақат жангчилар, балки лига атрофидаги ижодий жамоа ва блогерларнинг хавфсизлигини таъминлашда ҳам муросасиз позицияни эгаллайди.
Уайтнинг зудлик билан кўрган чоралари туфайли хавфли сталкер зарарсизлантирилиб, блогернинг тинч ва хавфсиз фаолият юритиши таъминланган.
…