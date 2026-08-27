Хитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирди

·28·Дунё
Хитой бозорига зарба: АҚШ энергетикасида тақиқлар ва янги тартиб кучга кирди

АҚШ Президенти Дональд Трамп мамлакат энергетика инфратузилмасида миллий фавқулодда ҳолат (ЧС) режимини жорий этиш тўғрисидаги махсус фармонни имзолади. Мазкур ҳужжат АҚШ энергетика тизимига хориждан — хусусан Хитой ва бошқа «номақбул» давлатлардан ускуналар, эҳтиёт қисмлар ҳамда дастурий таъминот олиб киришни тўлиқ тақиқлаш ёки кескин чеклаш ҳуқуқини беради.

Оқ уй раҳбарининг таъкидлашича, хорижий кучлар АҚШнинг мудофаа тизими, тезкор қутқарув хизматлари ва иқтисодиётини таъминловчи электр тармоқларидаги заиф нуқталардан фойдаланиш хавфини тобора оширмоқда.

«Яширин рақамли туйнуклар»: Чекловларнинг асл сабаби нима?

Фармонда хорижий ускуналар миллий хавфсизлик учун тўғридан-тўғри кибертаҳдид туғдириши алоҳида қайд этилган:

«Айрим хорижий субъектлар АҚШ электр энергияси тизимидаги заифликларни тобора кўпроқ яратмоқда ва улардан фойдаланмоқда. Илгари амал қилган минимал чекловлар хорижий ташкилотларга ушбу тизимларга таъсир ўтказиш имконини берди.

Масалан, хорижда ишлаб чиқарилган ускуналарда бошқа давлатга масофадан туриб уланиш имконини берувчи яширин рақамли „бэкдорлар“ (backdoors) бўлиши мумкин. Бундан ташқари, хорижий таъминот занжирларига қарамлик халқаро савдодаги узилишлар пайтида АҚШни энергиясиз қолдириш хавфини туғдиради», — дейилади расмий ҳужжатда.

Қандай тақиқлар жорий этилди? 4 та асосий чеклов

Янги қарорга кўра, америкалик энергетика компаниялари учун қуйидаги қатъий талаблар кучга кирди:

  • Импорт ва ўрнатиш тақиқи: Хавфсизлик талабларига жавоб бермайдиган янги хорижий трансформаторлар, генераторлар, қуёш панеллари инверторлари ва тармоқни бошқариш тизимларини олиб кириш ҳамда ўрнатиш тўхтатилди;

  • Ишлаб турган техникани демонтаж қилиш: АҚШ Энергетика вазирлиги аллақачон ишлаб турган хорижий ускуналарда яширин рақамли заифликлар аниқланса, уларни мажбурий тарзда тармоқдан узиш, изоляция қилиш ёки бутунлай олиб ташлаш ҳуқуқини олди;

  • Дастурий таъминот блокадаси: Нафақат ускуналарнинг ўзи («темирлар»), балки хакерлар тармоқни бошқаришига йўл очиб бериши мумкин бўлган хорижий дастурий тизимлар (прошивкалар ва масофавий бошқарув тизимлари) ҳам тақиқланди;

  • Маҳаллий маҳсулотга устуворлик: Федерал харидлар қоидалари қайта кўриб чиқилиб, фақат АҚШ ичида ишлаб чиқарилган маҳаллий энергетика жиҳозларига устуворлик берилмоқда.

Хитой бозорига кучли зарба

Ҳужжат матнида тўғридан-тўғри Хитой номи келтирилмаган бўлса-да, асосий зарба айнан Пекинга қаратилгани яққол кўриниб турибди.

Бугунги кунда Хитой қайта тикланувчи энергетика ва электр тармоқлари учун зарур ускуналарнинг энг йирик глобал таъминотчиси ҳисобланади. Хусусан, дунё бўйича қуёш энергетикаси компонентларининг 85 фоизга яқини ва юқори қувватли трансформаторлар бозорининг улкан қисми Хитой компаниялари ҳиссасига тўғри келади. Трампнинг мазкур қарори глобал технологик қарама-қаршиликнинг янги босқичини бошлаб бериши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиНепалда даҳшатли фожиа: 270 киши қурбон бўлди, 500 дан ортиқ хорижлик бедарак йўқолдиБугун, 19:13«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!«Босния қассоби» қамоқда вафот этди: Гаага трибунали маҳкуми энди йўқ!Бугун, 19:07Нина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиНина Драма Дана Уайт уни қандай қилиб хавфли таъқибчидан қутқарганини сўзлаб бердиБугун, 18:10Дафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиДафн маросимида кутилмаган таклиф: руҳоний марҳумнинг қизига турмуш қуриш таклифини бердиБугун, 15:51Бир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБир соатда 165 тонна помидор увол бўлди: Испаниядаги дунёдаги энг машҳур ноодатий фестивальБугун, 15:30Сунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиСунъий интеллект шифокорларга миядаги ўсмани муваффақиятли олиб ташлашда ёрдам бердиБугун, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди