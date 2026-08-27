Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқда

·15·Техно
Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқда

Apple фойдаланувчилари орасида Max мессенжерининг веб-версиясидан фаол фойдаланиш кўрсаткичи сезиларли даражада ошди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, 10 миллиондан ортиқ iPhone ва iPad эгалари мазкур хизматни ўз қурилмаларининг асосий экранига қўшиб олишган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания матбуот хизматининг маълумотига кўра, Max мессенжерининг Apple қурилмаларидаги фаол фойдаланувчиларининг ярмидан кўпи билдиришномаларни ёқиб қўйишган. Бу эса хабарлар ва қўнғироқлар ҳақида ўз вақтида хабардор бўлиш имконини беради.

Веб-версия имкониятлари

Мазкур веб-формат фойдаланувчиларга хизматнинг сўнгги янгиланишларидан тўлақонли фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Хусусан, улар орасида оммавий каналлар, ҳикоялар ва нашрларга изоҳ қолдириш функциялари мавжуд.

Max иловасини қурилманинг бош экранига ўрнатиш жараёни бир нечта содда қадамлардан иборат:

  • Сафари браузери орқали веб.max.ru сайтини очиш
  • «Улашиш» тугмасини босиб, «Кўпроқ кўрсатиш» бўлимини танлаш
  • «Бош экранга қўшиш» бандини танлаб, амални тасдиқлаш
Белгиланган ҳаракатлардан сўнг пиктограмма пайдо бўлади. Шундан сўнг фойдаланувчи ўз аккаунтига кириб, билдиришномалар юборилишига рухсат бериши керак бўлади.

Қулай интеграция ва аудитория

Bildиришнома устига босилганда, iPhone қурилмаси олдиндан ўрнатилган Max иловасини очади. Агар илова мавжуд бўлмаса, тизим автоматик равишда мессенжернинг веб-версиясига ўтади.

Компания маълумотларига кўра, 2026-йилнинг август ойи ҳолатига кўра Max платформасининг умумий аудиторияси 130 миллиондан ошган. Ҳозирда хизмат доирасида чатлар, аудио ва видеоқўнғироқлар, овозли хабарлар, йирик файлларни узатиш ҳамда пул ўтказмалари муваффақиятли ишлаб турибди. Шунингдек, ахборот каналлари, мини-иловалар ва чат-ботлар фаол ривожлантирилмоқда.

MaxAppleiPhoneИПадТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиiPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгалладиБугун, 19:23Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиБугун, 17:58Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаSamsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаБугун, 15:00Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда