Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқда
Apple фойдаланувчилари орасида Max мессенжерининг веб-версиясидан фаол фойдаланиш кўрсаткичи сезиларли даражада ошди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, 10 миллиондан ортиқ iPhone ва iPad эгалари мазкур хизматни ўз қурилмаларининг асосий экранига қўшиб олишган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания матбуот хизматининг маълумотига кўра, Max мессенжерининг Apple қурилмаларидаги фаол фойдаланувчиларининг ярмидан кўпи билдиришномаларни ёқиб қўйишган. Бу эса хабарлар ва қўнғироқлар ҳақида ўз вақтида хабардор бўлиш имконини беради.
Веб-версия имкониятлариМазкур веб-формат фойдаланувчиларга хизматнинг сўнгги янгиланишларидан тўлақонли фойдаланиш имкониятини тақдим этади. Хусусан, улар орасида оммавий каналлар, ҳикоялар ва нашрларга изоҳ қолдириш функциялари мавжуд.
Max иловасини қурилманинг бош экранига ўрнатиш жараёни бир нечта содда қадамлардан иборат:
- Сафари браузери орқали веб.max.ru сайтини очиш
- «Улашиш» тугмасини босиб, «Кўпроқ кўрсатиш» бўлимини танлаш
- «Бош экранга қўшиш» бандини танлаб, амални тасдиқлаш
Қулай интеграция ва аудиторияBildиришнома устига босилганда, iPhone қурилмаси олдиндан ўрнатилган Max иловасини очади. Агар илова мавжуд бўлмаса, тизим автоматик равишда мессенжернинг веб-версиясига ўтади.
Компания маълумотларига кўра, 2026-йилнинг август ойи ҳолатига кўра Max платформасининг умумий аудиторияси 130 миллиондан ошган. Ҳозирда хизмат доирасида чатлар, аудио ва видеоқўнғироқлар, овозли хабарлар, йирик файлларни узатиш ҳамда пул ўтказмалари муваффақиятли ишлаб турибди. Шунингдек, ахборот каналлари, мини-иловалар ва чат-ботлар фаол ривожлантирилмоқда.
…