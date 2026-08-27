iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгаллади

·1·Техно
iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгаллади

Жаҳон смартфон бозори жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра муҳим ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Коунтерпоинт таҳлил компанияси эълон қилган сўнгги ҳисоботга кўра, Apple компаниясининг базавий модели бўлган iPhone 17 бутун глобал смартфон савдосининг нақ 6 фоизини эгаллаган ҳолда мутлақ етакчига айланди. Ушбу юқори кўрсаткич ўтган йилги авлод натижасига нисбатан сезиларли ўсишни кўрсатиб, бозордаги талабнинг қанчалик юқори эканини намоён этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Таққослаш учун, ўтган йили ушбу туркумдаги ўтмишдош қурилма бозорнинг атиги 4 фоизини ташкил этган эди. Демак, бир йил ичида базавий флагманнинг бозор улуши тахминан 50 фоизга ошган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кескин сакраш истеъмолчиларнинг янги авлод қурилмаларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Савдо ҳажмининг ўсиши бутун дунё бўйлаб технология бозорига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Apple ва Samsung етакчилиги

Рейтингнинг кейинги поғоналарини кутилганидек iPhone 17 Pro Max ҳамда 17 Pro моделлари банд этган. Гарчи бу қурилмалар бўйича аниқ фоиз кўрсаткичлари келтирилмаган бўлса-да, таҳлилий график ва визуал маълумотларга кўра, Apple компаниясининг учта флагман смартфони жаҳон бозорининг умумий ҳисобда 20-22 фоизатрофида қисмини назорат қилмоқда. Бу эса компаниянинг премиум сегментдаги мавқейи ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкам эканини кўрсатади.

Шу билан бирга, бешликдаги қолган ўринлар ва умумий онликдаги ҳолат ҳам эътиборни тортади. Узун танаффусдан сўнг илк бор Samsung флагмани глобал савдонинг кучли бешлигига киришга муваффақ бўлди. Galaxy S26 Ultra модели бюджет туркумидаги A07 4G қурилмасини кичик фарқ билан ортда қолдириб, бозорнинг қарийб 2,5 фоизиниегаллади. Ушбу натижа жанубий кореялик ишлаб чиқарувчининг энг қимматбаҳо флагманлари ҳам истеъмолчилар орасида оммалашиб бораётганини кўрсатади.

Глобал ўнта энг машҳур смартфонлар

Коунтерпоинт ҳисоботига кўра, дунё бўйлаб энг кўп сотилаётган қурилмалар ўнталигига турли нарх сегментидаги моделлар кирган. Хусусан, етакчилар рўйхатининг давоми қуйидаги қурилмалардан иборат:

  • Galaxy A17 5G модели
  • iPhone 17e қурилмаси
  • Galaxy A17 4G смартфони
  • Galaxy S26 флагмани
  • Ўнталикни якунлаб берган iPhone 16
Эслатиб ўтамиз, Apple компаниясининг янги авлод смартфонлари тақдимоти жорий йилнинг 9-сентябрь санасига белгиланган бўлиб, келгусида бозор динамикасида яна ўзгаришлар кузатилиши кутилмоқда.

iPhone 17Samsung Galaxy S26 UltraКоунтерпоинтСмартфонлар бозориApple
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Samsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектSamsung Galaxy S26 FE тақдим этилди: 7 йиллик қўллаб-қувватлаш ва сунъий интеллектБугун, 19:00Max мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаMax мессенжерининг веб-версияси Apple қурилмаларида оммалашмоқдаБугун, 18:23Яндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиЯндексдаги «Бери заряд» хизмати телефони ўчганлар учун янги имконият яратдиБугун, 17:58Xiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиXiaomi компанияси 10 000 мА·ч аккумуляторли илк смартфонини тақдим этдиБугун, 15:28Samsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаSamsung Galaxy S23 Ultra учун One UI 9 дастурий таъминоти тайёрланмоқдаБугун, 15:00Samsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиSamsung флагманлари учун август ойи хавфсизлик патчи чиқдиБугун, 09:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда
Кавасаки тўрт оёқли Корлео роботини серияли ишлаб чиқаришга тайёрламоқда