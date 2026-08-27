iPhone 17 глобал бозорнинг олти фоизини эгаллади
Жаҳон смартфон бозори жорий йилнинг иккинчи чораги якунларига кўра муҳим ўзгаришларни бошдан кечирмоқда. Коунтерпоинт таҳлил компанияси эълон қилган сўнгги ҳисоботга кўра, Apple компаниясининг базавий модели бўлган iPhone 17 бутун глобал смартфон савдосининг нақ 6 фоизини эгаллаган ҳолда мутлақ етакчига айланди. Ушбу юқори кўрсаткич ўтган йилги авлод натижасига нисбатан сезиларли ўсишни кўрсатиб, бозордаги талабнинг қанчалик юқори эканини намоён этади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Таққослаш учун, ўтган йили ушбу туркумдаги ўтмишдош қурилма бозорнинг атиги 4 фоизини ташкил этган эди. Демак, бир йил ичида базавий флагманнинг бозор улуши тахминан 50 фоизга ошган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай кескин сакраш истеъмолчиларнинг янги авлод қурилмаларига бўлган қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради. Савдо ҳажмининг ўсиши бутун дунё бўйлаб технология бозорига ижобий таъсир кўрсатмоқда.
Apple ва Samsung етакчилигиРейтингнинг кейинги поғоналарини кутилганидек iPhone 17 Pro Max ҳамда 17 Pro моделлари банд этган. Гарчи бу қурилмалар бўйича аниқ фоиз кўрсаткичлари келтирилмаган бўлса-да, таҳлилий график ва визуал маълумотларга кўра, Apple компаниясининг учта флагман смартфони жаҳон бозорининг умумий ҳисобда 20-22 фоизатрофида қисмини назорат қилмоқда. Бу эса компаниянинг премиум сегментдаги мавқейи ҳар қачонгидан ҳам мустаҳкам эканини кўрсатади.
Шу билан бирга, бешликдаги қолган ўринлар ва умумий онликдаги ҳолат ҳам эътиборни тортади. Узун танаффусдан сўнг илк бор Samsung флагмани глобал савдонинг кучли бешлигига киришга муваффақ бўлди. Galaxy S26 Ultra модели бюджет туркумидаги A07 4G қурилмасини кичик фарқ билан ортда қолдириб, бозорнинг қарийб 2,5 фоизиниегаллади. Ушбу натижа жанубий кореялик ишлаб чиқарувчининг энг қимматбаҳо флагманлари ҳам истеъмолчилар орасида оммалашиб бораётганини кўрсатади.
Глобал ўнта энг машҳур смартфонларКоунтерпоинт ҳисоботига кўра, дунё бўйлаб энг кўп сотилаётган қурилмалар ўнталигига турли нарх сегментидаги моделлар кирган. Хусусан, етакчилар рўйхатининг давоми қуйидаги қурилмалардан иборат:
- Galaxy A17 5G модели
- iPhone 17e қурилмаси
- Galaxy A17 4G смартфони
- Galaxy S26 флагмани
- Ўнталикни якунлаб берган iPhone 16
…